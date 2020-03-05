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Все про:ВР (7200) Рябошапка Руслан (318)

 Рада почала процедуру висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці

Верховна Рада розпочала розгляд постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Народні депутати включили це питання до порядку денного позачергового засідання Верховної Ради. Розгляд питання почали з виступу народних депутатів.

У своєму виступі нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський заявив, що в країні немає генерального прокурора, а є "генеральний прокурор Порошенка і "Європейської солідарності", які виступають проти його відставки.

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У відповідь на це нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко заявила, що у своєму виступі Бужанський фактично підтвердив, що єдиною метою діяльності Рябошапки були політичні репресії.

Геращенко підкреслила, що нинішній виступ Бужанського вже є підставою звернення до ЄСПЛ.

Також вона зазначила, що наступний генпрокурор буде на 300% Зеленського і проводитиме розправи проти опозиції.

Рада почала процедуру висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179750
 
 
 Топ коментарі
 
Ну ні, бужанський - то таки закінчена гнида...
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а хто ті, які обрали його депутатом?
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Ну ні, бужанський - то таки закінчена гнида...
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Зебилы все такие, один сплошной бужанский.
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- Слышь, Вова, - раздался из сектора ЕС ленивый голос Порошенко, - пожалей ты уже пацана, он тут не виноват. Ну хочешь, я сам в тюрьму сяду.
- Да! - быстро выдохнул Зеленский. - Да, конечно!
- А х#й тебе, - сказал Порошенко и обидно засмеялся. Источник: https://censor.net.ua/r3179737
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Вовка хочет в Ростов! Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
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- Зеля, уже весна, где посадки, гы-гы-гы?
- Петр Лексеич, вам тут повестка на допрос...
- Так, меня нет - улетаю на встречу с помощником бывшего посла заместителя экс министра кабинета уборной европарламента. И заявите что это политические преследования!
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Ха-ха-ха тупой плоский юмор в стиле Петросяна и 95 анала!
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Так это не юмор, а именно то что происходит в данный момент.
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Что происходит? Тупыее мусора и повестку выписать по закону не могут! Ты это хотел сказать?
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ти клінічний ідіот? хоч одну справу проти Пороха порушили за розкрадання?
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Здається ти з росії🤗 ведеш цю пропаганду
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Загугли чий нік він взяв. І якою фразою відомий актор Віктор Сухоруков.
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От планов по "Приватбанку" не откажусь. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский/доверия израильского глиста владелец диплома университета Соломона не оправдал.
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Бачу, що ти - підор іванович петров, зелайно й далі смакуєш... Інакше як пояснити відсутність у тебе мізків.
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Бачу, що ти - підор іванович петров, зелайно й далі смакуєш... Інакше як пояснити відсутність у тебе мізків./Какой вопрос такой ответ .Сам дурак.
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Шлему треба повернути в Україну на його рідний Донбас.
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Бужанский зарабатывает себе Очки , - Следующие посадят его на долго .
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У меня другой вопрос интересует. Кто будет теперь лигетимным Вова или Витя?!
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Цирк на дроті у виконанні лакеїв одного народу🤢
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Так, 73,22% виявились саме цими лакеями.
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One Reader Це тільки ті,хто прийшов на вибори.Ті хто не прийшов,нічим від 73 відсоткових не кращі.Так що цифра буде інша.
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Ти повинен привчитись, не оглядатись на інших.
Роби, що треба, а буде, як буде.
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One Reader То немає сенсу перебувати в такій країні,якщо так мислити.Бо тут більшість лакеїв і малоросів.
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Це твоя особиста думка.
У мене своя. Зовсім інша, від твоєї.
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One Reader Ти маєш право на свою думку,поки що.Бо скоро взагалі такого поняття як право,може не бути.І навіть ти будеш задумуватися,про покидання країни.
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One Reader Однак мої думки часто підтверджуються в реальності.
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Кожемякін правильно нагадує, що без комісії прокурорів ні Луценко, ні Рябошапка не могли біти зняті з посади в принципі... Але слуги уродів скасували цю норму в Законі про ГПУ.
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насколько сильное недоверие? кушать то хоть смогут?
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227 підписів слуг уродів зажопів, ахметів та бахматюків
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Рада начала что? ...дуру. Дуру - дуру - ароматов радости! кандидатов гадости.
Недо...чего? Вы кто вообще там такие, чтобы устраивать вот это всё? Каждый из вас, там сидящих, заслуживает пинка под ... Еще неизвестно, кто лучше - ВЫ, вместе взятые СН или Рыбавшляпке))
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Рябошапка, ти досі не визнав, що реформи в прокуратурі почав Луценко! Ти цього не визнаєш - тому в тебе нині нема хреьта! Яким би ти правим не був сьогодні.
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Одне з двох, або ця людина, має єдину можливість заробляти собі на життя, постячи, ось такі картинки -пропагандонки. Або совкова комуняка. Бо ж, ненавидить, саме проукраїнських Президентів.
100% що він ненавидить і Ющенка, так, як і Порошенка.
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ставлю,что он останется,не было бы то мыло сериалом
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Американский инвестиционный банк Morgan Stanley оперативно отреагировал на прошедшую вчера смену Кабинета министров в Украине и посоветовал своим клиентам сократить позиции в еврооблигациях, выпущенных нашей страной. Считают, что такое развитие событие негативно скажется на сотрудничестве с МВФ и выполнению госбюджета.
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Ну, а далі, по протоптанній Януковичем доріжці, кредити від *****, в обмін на відмову від НАТО.
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Рябошапка виступив ..*та просто вийшов * .
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Зрозуміло, що справа тут не в Порошенку, а в тій дорожній карті, якій він притримувався, головними реперними точками: Україна, Армія, Мова, Віра, Європа, НАТО.
Зараз до влади прийшли ті, для яких це, або нічого не значить, або викликає ненависть.
Так, що намагання покарати Порошенка, то знак українцям, про зміну напрямку розвитку України.
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Слухай, ну ти сєрьойозно, з того, що 19-чний неслух поперся на цей реп, робиш геополітичні висновки?
Чи тобі, їх у готовому вигляді, вклав у твою вату Шарій?
Скільки твоєму сину років? Він завжди каже тобі, куди він йде?
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«Мы рекомендуем продавать еврооблигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031», - цитирует закрытый аналитический отчет Morgan Stanley для клиентов LIGA.net. Авторы документа приводят пять причин, которые повлияли на вынесения такой рекомендации.Кабинет министров потерял нескольких реформаторов. Morgan Stanley прямо пишет про Оксану Маркарову и Тимофея Милованова. А новый состав правительства должен еще суметь подтвердить «реализацию амбициозных реформ».В Morgan Stanley сомневаются, что страна не будет завышать социальные расходы после заявления Шмыгаля о расширении соцвыплат и повышении пенсий. А это снижает шансы по новой программе EFF МВФ - поскольку нужно согласовать пересмотр бюджета.Новый премьер несколько раз отметил, что укрепление гривни в прошлом году ударило по украинской промышленности. Тут Morgan Stanley непонятно, как будут ослаблять гривню при «независимом НБУ», но сегодня от монобольшинства уже звучат призывы о перезагрузке регулятора.Давление на генпрокурора Руслана Рябошапку и главу НАБУ Артема Сытника может означать откат в антикоррупционной реформе.Новый министр финансов Игорь Уманский в своих предыдущих заявлениях подвергал сомнению необходимость сотрудничества Украины и МВФ.
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А когда начнется процедура недоверия тому насильнику гребаному как его там??
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У Геращенко похоже проявился дар предвидения ближнего будущего.
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ща уссуся - процедура выражения недоверия?
дули шо ли крутить будут?
или бесстыдные зеленые палихмахтерши как по своему выразят?
видео крупным планом слугейцев нарида приветствуется....
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судя по тому как рябая шапка сбежал из рады, ему дали час на эвакуацию к семье в Стпассбург)
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Раз уж про прокуроры-то разбавлю немного украинские внутренние новости. Все наверное помните Лауру Кодруцу Кёвеши. Не все наверное знают,что совсем недавно Ливиу Драгня (бывший председатель PSD,то есть соССиалистов) был самым большим орлом на просторах Румынии.Он управлял всей Румынией и даже открывал уголовные дела против Кёвеши,чтобы она не получила место шеф-прокурора ЕС. Так вот,теперь Кёвеши шеф-прокурор ЕС,а Драгня в тюрьме с отбыванием (без участия Кёвеши).Сейчас уже поступила новость,что новое дело против бывшего главы PSD поступило на стол к Кёвеши. Дело (в отношении двух фирм бывшего председателя PSD Драгня) открыты в связи с воровством денег ЕС (каждая его фирма получил по несколько миллионов евро от ЕС нелегально,и сразу обанкротились) и уклонением от уплаты налогов! Успехов,госпожа Кёвеши!
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а миллионами в плен - можете повторить? - ну шо б как диды Рада почала процедуру висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці - Цензор.НЕТ 2526

кацабы - полный усскон со своими скрепами....
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зескоты вы "зробылы цэ разом"))) Скоро бедете у кацапов рабами.
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КАК ЖЕ МЫ ЖДЁМ ЭТИХ "РАСПРАВ", ИРУХА-ГОЛОВА-ДВА-УХА!!!!!!!!!!!!!!!!! Рада почала процедуру висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці - Цензор.НЕТ 9491
ПЯТЬ КОРРУПЦИОННЫХ, ВОРОВСКИХ, МАРОДЁРСКИХ ЛЕТ ЖДЁМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Рада почала процедуру висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці - Цензор.НЕТ 1802 Рада почала процедуру висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці - Цензор.НЕТ 1802 Рада почала процедуру висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці - Цензор.НЕТ 1802
АМИНЬ!!! Рада почала процедуру висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці - Цензор.НЕТ 4854
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Просто класика политического преследования. Прямо для учебниках.
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***** наверное я придуркватый на всю голову, но я бы тоже защищал.....
не подставляйтессь - родные... зеленая прикацапленая тварь ето всего лишь зеленая тварь , а украинцам нужна Украина - и вы там именно для етого...
бойцы - щит Украины - Слава Вам!
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Читаю комменты.... Судя по тому, как потрохоботы опорожняются кирпичами, Рыба в Шапке был Пецин человечек.... Рада почала процедуру висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці - Цензор.НЕТ 6105 Потому и продвижения дел по ворью, включая мародера,- ноль целых и ноль в периоде. Значит, правильно, что убрали! Рада почала процедуру висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці - Цензор.НЕТ 6900

Слава Украине!
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Цькування таварісчя Бужанскага - це антисемітизм!
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