 Рада почала процедуру висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Народні депутати включили це питання до порядку денного позачергового засідання Верховної Ради. Розгляд питання почали з виступу народних депутатів.
У своєму виступі нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський заявив, що в країні немає генерального прокурора, а є "генеральний прокурор Порошенка і "Європейської солідарності", які виступають проти його відставки.
У відповідь на це нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко заявила, що у своєму виступі Бужанський фактично підтвердив, що єдиною метою діяльності Рябошапки були політичні репресії.
Геращенко підкреслила, що нинішній виступ Бужанського вже є підставою звернення до ЄСПЛ.
Також вона зазначила, що наступний генпрокурор буде на 300% Зеленського і проводитиме розправи проти опозиції.
- Да! - быстро выдохнул Зеленский. - Да, конечно!
- А х#й тебе, - сказал Порошенко и обидно засмеялся. Источник: https://censor.net.ua/r3179737
- Петр Лексеич, вам тут повестка на допрос...
- Так, меня нет - улетаю на встречу с помощником бывшего посла заместителя экс министра кабинета уборной европарламента. И заявите что это политические преследования!
Роби, що треба, а буде, як буде.
У мене своя. Зовсім інша, від твоєї.
Недо...чего? Вы кто вообще там такие, чтобы устраивать вот это всё? Каждый из вас, там сидящих, заслуживает пинка под ... Еще неизвестно, кто лучше - ВЫ, вместе взятые СН или Рыбавшляпке))
100% що він ненавидить і Ющенка, так, як і Порошенка.
Зараз до влади прийшли ті, для яких це, або нічого не значить, або викликає ненависть.
Так, що намагання покарати Порошенка, то знак українцям, про зміну напрямку розвитку України.
Чи тобі, їх у готовому вигляді, вклав у твою вату Шарій?
Скільки твоєму сину років? Він завжди каже тобі, куди він йде?
дули шо ли крутить будут?
или бесстыдные зеленые палихмахтерши как по своему выразят?
видео крупным планом слугейцев нарида приветствуется....
Пэця у залi якись зелений сидить
кацабы - полный усскон со своими скрепами....
ПЯТЬ КОРРУПЦИОННЫХ, ВОРОВСКИХ, МАРОДЁРСКИХ ЛЕТ ЖДЁМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
АМИНЬ!!!
не подставляйтессь - родные... зеленая прикацапленая тварь ето всего лишь зеленая тварь , а украинцам нужна Украина - и вы там именно для етого...
бойцы - щит Украины - Слава Вам!
Слава Украине!