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 Політика України
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 Рада розглянула 3,2 з 4 тис. правок до законопроєкту про ринок землі

Верховна Рада розглянула вже 3 182 правки до законопроєкту №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За ранкове і вечірнє пленарне засідання 5 березня народні депутати розглянули 652 правки і зупинилися на 3 182.

Всього до законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення було подано 4 018 правок.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179748
 
 
 Топ коментарі
 
Распродажа украинской земли это открытый акт геноцида украинского народа. Так это народ Украины воспринимает и после смены власти всех причастных к распродаже украинской земли будут осуждены имено по этой статье. Движение это уже началось, а время бежит бысро.
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Каким был план А./18 апреля 2019 г .Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского.- Коломойский накинул око на украинские земли. Заблокировать земельные банки агрохолдингам с последующим переделом планируется в рамках уголовного производства, которое с фабулой «о незаконности использования земли» должна будет инициировать «Общественная организация «Израильско-Украинской юридической помощи». Такую заявку в Минюст на днях подали люди Коломойского, в числе которых значится Розенберг- беглый министр энергетики Ставицкий. Общественная организация зарегистрирована по адресу адвоката Коломойского Андрея Богдана./ После назначения Коломойским руководства страны передача украинской земли в распоряжение еврейского, российского и других капиталов существенно упростилась
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Щас каломойша вместе со своим придворным шутом - зельцманом распродадут земельку и бегом на родину - в Тель Авив. А вы одураченые люмпены "73%" не только станете рабами на своей земле, так еще и ваши внуки и правнуки будут отдавать кредиты которые набрались за 5 лет бенины слуги
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Каким был план А./18 апреля 2019 г .Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского.- Коломойский накинул око на украинские земли. Заблокировать земельные банки агрохолдингам с последующим переделом планируется в рамках уголовного производства, которое с фабулой «о незаконности использования земли» должна будет инициировать «Общественная организация «Израильско-Украинской юридической помощи». Такую заявку в Минюст на днях подали люди Коломойского, в числе которых значится Розенберг- беглый министр энергетики Ставицкий. Общественная организация зарегистрирована по адресу адвоката Коломойского Андрея Богдана./ После назначения Коломойским руководства страны передача украинской земли в распоряжение еврейского, российского и других капиталов существенно упростилась
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Очень странно, 18 апреля президентом был Святой Петр, что же он не пресек подобный беспредел на корню.))
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что же он не пресек подобный беспредел на корню./Беспредел сейчас: Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.
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Уважаемый, чего скулишь? Рошенку скушай, может полегчает.
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Я пущу тебя на волюшку -Воровать, пить будешь,А ты напейся воды холодненькой,Про любовь забудешь.
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Распродажа украинской земли это открытый акт геноцида украинского народа. Так это народ Украины воспринимает и после смены власти всех причастных к распродаже украинской земли будут осуждены имено по этой статье. Движение это уже началось, а время бежит бысро.
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это ты про "мудрый нарид"?
не смеши...
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Це потрібно робити терміново, не дати цим зебаригам приймати антиукраїнські закони.
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Фермери навпаки втратять землю. У них грошей немає щоб її купити. Землі скуплять агрохолдинги та фінансові компанії. Села будуть знищені. Україну чекає голод.
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Щас каломойша вместе со своим придворным шутом - зельцманом распродадут земельку и бегом на родину - в Тель Авив. А вы одураченые люмпены "73%" не только станете рабами на своей земле, так еще и ваши внуки и правнуки будут отдавать кредиты которые набрались за 5 лет бенины слуги
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Ринок землі - це знищення українського села. Це новий голодомор.
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Землю отберут ТНК типа Монсанто и разорят не только мелких фермеров, но и украинские олигархические агрохолдинги.

Символично продать землю фашистам в год 75-й победы на фашистами.
Зеленский подписав закон про дерибан земли, подпишет себе смертный приговор.
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Хто пам'ятає, як ці двоє практично х#ми крили минулу ВР за те що розглядали заспамлений виборчій кодекс 3 таким же числом правок?
Рада розглянула 3,2 з 4 тис. правок до законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 6408
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