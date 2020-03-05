 Рада розглянула 3,2 з 4 тис. правок до законопроєкту про ринок землі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За ранкове і вечірнє пленарне засідання 5 березня народні депутати розглянули 652 правки і зупинилися на 3 182.
Всього до законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення було подано 4 018 правок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За ранкове і вечірнє пленарне засідання 5 березня народні депутати розглянули 652 правки і зупинилися на 3 182.
Всього до законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення було подано 4 018 правок.
не смеши...
Символично продать землю фашистам в год 75-й победы на фашистами.
Зеленский подписав закон про дерибан земли, подпишет себе смертный приговор.