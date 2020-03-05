 Рада розглянула 3,2 з 4 тис. правок до законопроєкту про ринок землі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За ранкове і вечірнє пленарне засідання 5 березня народні депутати розглянули 652 правки і зупинилися на 3 182.

Всього до законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення було подано 4 018 правок.

Читайте також: 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова