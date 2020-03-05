 Фракція "Слуга народу" на засіданні обговорить кандидатуру Гришиної на пост міністра освіти, - Дубінський

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це в кулуарах ВР заявив нардеп Олександр Дубінський.

"На посаду міністра освіти пропонують Юлію Гришину, вона депутат від "Слуги народу", професійний учений. Думаю, що це непогана кандидатура, зараз будемо обговорювати її з Шмигалем на фракції", - заявив Дубінський.

Відповідаючи на запитання про те, скільки підписів за кандидатуру Гришиної вже зібрали народні депутати, нардеп сказав, що не знає точної кількості, але додав, що їх досить багато.

"Не знаю, я думаю, що аркушів три підписів вже є. Їх багато", - сказав Дубінський.

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