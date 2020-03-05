 Фракція "Слуга народу" на засіданні обговорить кандидатуру Гришиної на пост міністра освіти, - Дубінський

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це в кулуарах ВР заявив нардеп Олександр Дубінський.
"На посаду міністра освіти пропонують Юлію Гришину, вона депутат від "Слуги народу", професійний учений. Думаю, що це непогана кандидатура, зараз будемо обговорювати її з Шмигалем на фракції", - заявив Дубінський.
Відповідаючи на запитання про те, скільки підписів за кандидатуру Гришиної вже зібрали народні депутати, нардеп сказав, що не знає точної кількості, але додав, що їх досить багато.
"Не знаю, я думаю, що аркушів три підписів вже є. Їх багато", - сказав Дубінський.
в 1995 году окончила школу и поступила на юридический факультет Киевского национального университета;в 2006 году Юлия Щотова получила научную степень кандидата юридических наук;в 2013 году защитила докторскую диссертацию по юридическим наукам (обе степени получены по специальности трудовое право).
Владеет немецким языком на уровне А1.
Карьера
С 2009 по 2013 год была деканом юридического факультета в Академии труда и социальных отношений
С 2014 по 2019 год Гришина работала в должности профессора кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
С 2018 года и по сей день она управляющий партнер юридической бизнес-школы "CTRL.School". Также работает судьей Третейского суда организации Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев.
В 2019 году стала народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". За время работы в должности дала 95 обещаний. 7 из них выполнила и 2 провалила. Остальные остались в процессе.
4 год ·
Глянув на склад уряду. Важко їм буде все списувати на попередників. Половина складу з уряду януковича, друга Зеленського і капку Порошенка. Тобто з двох конвертів залишається лиш один - з заявою на ''вихід''.
Прізвища різні, однак виглядає, що по мамі брати. Отже свою державу вони нікому не віддадуть. Трішки позмагаються за неї з московитами.
Національна меншина України - українці, не представлена, воно й не дивно, якихось 95% від усіх жителів країни для українців є замало, щоб сформувати свою владу та впливати на розвиток держави. Однак влада їм і не потрібна, в них навіть вислів є такий: всі політики однакові і всі рвуться до корита. Мабуть по собі всіх міряють. Тому за своїх і не голосують, щоб бува не був на горі якийсь рідний кревник, а був поруч: на заробітках по европах або таким же сірим ніким.
Р.S. добре, що Гончарук, нарешті себе проявив, наче той лев, гордо мовив ''Все тільки починається!''. Прорекламувавши назву нового ток-шоу на ТВ, де він знову братиме участь в масовці...
Дубинский и бужанский, Каломой и Портнов рулят Украиной.
Пошла погуглить.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
Список приличный. Другое дело, что врядли кто-то из ныне живущих реальных педагогов согласится возглавить это министерство. Делать что-то по указке свыше... перестать уважать себя.
А эта... щас прийдет, сделает умный вид, как здесь: и всё. Она понятия не имеет, что такое орфография, синтаксис и пунктуация! А тем более, что такое интеграл и дифференциал. Или, может быть, она историю знает)) Набирают проходимцев... а дети тупеют с каждым днем(
https://www.youtube.com/watch?v=S727AvKfP-Y
буде нова міністерка продовжувати політику попередньої на виховання БЕЗСТАТЕВИХ ДІТЕЙ ?
я конечно не антисемит, но ведь правда...куда не глянь ЕВРЕИ ЕВРЕИ, КРУГОМ ОДНИ ЕВРЕИ....
Эти девочки они просто не понимают что это такое!!!!
Найдите адекватного человека!!!!
Але як показав перший кабмін зелених, вони на високі керівні посади ставлять людей, які в принципі не збираються робити будь - що для держави. Якщо із цього погляду, то далі сказати нічого.
яК І МІНІСТЕРСТВ ІНФОРМАЦІЇ,МОЛОДІ І СПОРТУ І КУЛЬТУРИ