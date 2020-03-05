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 Політика України, Події
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Все про:Кабмін (3853) Дубінський (71) Гришина Юлія (1)

 Фракція "Слуга народу" на засіданні обговорить кандидатуру Гришиної на пост міністра освіти, - Дубінський

Фракція "Слуга народу" на засіданні обговорить із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем кандидатуру депутата Юлії Гришиної на пост міністра освіти.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це в кулуарах ВР заявив нардеп Олександр Дубінський.

"На посаду міністра освіти пропонують Юлію Гришину, вона депутат від "Слуги народу", професійний учений. Думаю, що це непогана кандидатура, зараз будемо обговорювати її з Шмигалем на фракції", - заявив Дубінський.

Відповідаючи на запитання про те, скільки підписів за кандидатуру Гришиної вже зібрали народні депутати, нардеп сказав, що не знає точної кількості, але додав, що їх досить багато.

"Не знаю, я думаю, що аркушів три підписів вже є. Їх багато", - сказав Дубінський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Раді збирають підписи за призначення "слуги народу" Гришиної міністром освіти, - нардеп Качура. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179747
 
 
 Топ коментарі
 
ця тьотка, хоч українською розмовляє? Фракция "Слуга народа" на заседании обсудит кандидатуру Гришиной на пост министра образования, - Дубинский - Цензор.НЕТ 8332
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нехай спочатку напише диктант з української.
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ця тьотка, хоч українською розмовляє? Фракция "Слуга народа" на заседании обсудит кандидатуру Гришиной на пост министра образования, - Дубинский - Цензор.НЕТ 8332
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не, я не про иностранную речь, а про язык как орган.
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Скажите а она проф ученый в какой области? Что она изобрела?
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Очередной турыст. Скоро учеными будут называть менеджеров и управляющих отелями..

в 1995 году окончила школу и поступила на юридический факультет Киевского национального университета;в 2006 году Юлия Щотова получила научную степень кандидата юридических наук;в 2013 году защитила докторскую диссертацию по юридическим наукам (обе степени получены по специальности трудовое право).
Владеет немецким языком на уровне А1.
Карьера
С 2009 по 2013 год была деканом юридического факультета в Академии труда и социальных отношений
С 2014 по 2019 год Гришина работала в должности профессора кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
С 2018 года и по сей день она управляющий партнер юридической бизнес-школы "CTRL.School". Также работает судьей Третейского суда организации Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев.
В 2019 году стала народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". За время работы в должности дала 95 обещаний. 7 из них выполнила и 2 провалила. Остальные остались в процессе.
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А1 немецкий - уровень школы. адже володiє!
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деканом юридического факультета в Академии труда и социальных отношений - частный ВУЗ, который закончила ЗАОЧНО! наша знаменитая Лукаш!
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це пиз....ць, знову дітей зекурви мучити будуть Фракція "Слуга народу" на засіданні обговорить кандидатуру Гришиної на пост міністра освіти, - Дубінський - Цензор.НЕТ 1148
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да-да, и мне интересно, какую добавленную стоимость создали ее исследования... каким продуктом ее разработки пользуется простой такой людин...
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По трудовому праву - а сама она хоть где-то работала, только лишь заведовала кем-то и чем-то.
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Анекдот. Советское время. Редактор газеты "Правда Владивостока" даёт редакционное задание журналисту Семёну Кацману: подготовить материал про работу простых советских рыбаков на сейнере "Быстрый". Капитан начинает знакомить журналиста с экипажем. Первым подходит лоцман, протягивает руку: "Лоцман". Журналист: "Кацман". Вторым подходит боцман, протягивает руку: "Боцман". Журналист: "Кацман". Третьим подходит шкипер, протягивает руку: "Шкипер"....и тут Сёмочка Кацман расплывается в умиленной улыбке и произносит:"Кругом наши...." PS Я не антисемит и уважаю еврейский народ. А это просто анекдот. Фракція "Слуга народу" на засіданні обговорить кандидатуру Гришиної на пост міністра освіти, - Дубінський - Цензор.НЕТ 4158
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Избирали - веселились, посчитали - прослезились. Фракция "Слуга народа" на заседании обсудит кандидатуру Гришиной на пост министра образования, - Дубинский - Цензор.НЕТ 2197
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Кстати, про "подсчитали".... тем самым министрам, которые не справились, не так давно выплатили премии. За шо премии?
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Обласні ради повинні зібратись і вирішувати подальшу долю України як держави.
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Фракция "Слуга народа" на заседании обсудит кандидатуру Гришиной на пост министра образования, - Дубинский - Цензор.НЕТ 4523Андрій Міщенко
4 год ·

Глянув на склад уряду. Важко їм буде все списувати на попередників. Половина складу з уряду януковича, друга Зеленського і капку Порошенка. Тобто з двох конвертів залишається лиш один - з заявою на ''вихід''.
Прізвища різні, однак виглядає, що по мамі брати. Фракция "Слуга народа" на заседании обсудит кандидатуру Гришиной на пост министра образования, - Дубинский - Цензор.НЕТ 9589 Отже свою державу вони нікому не віддадуть. Трішки позмагаються за неї з московитами.
Національна меншина України - українці, не представлена, воно й не дивно, якихось 95% від усіх жителів країни для українців є замало, щоб сформувати свою владу та впливати на розвиток держави. Однак влада їм і не потрібна, в них навіть вислів є такий: всі політики однакові і всі рвуться до корита. Мабуть по собі всіх міряють. Тому за своїх і не голосують, щоб бува не був на горі якийсь рідний кревник, а був поруч: на заробітках по европах або таким же сірим ніким.

Р.S. добре, що Гончарук, нарешті себе проявив, наче той лев, гордо мовив ''Все тільки починається!''. Прорекламувавши назву нового ток-шоу на ТВ, де він знову братиме участь в масовці...
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Слишком много не цензоре стало Дубинского-говорящей головы Коломойского,что-то тут не чисто...
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и Бужанского.
Дубинский и бужанский, Каломой и Портнов рулят Украиной.
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ну и каким боком она к образованию?) Драгоманова не закончила.... а юристов у нас хоть жо...пой жуй
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Опять юристы. Все юристы. Или массажисты.
Пошла погуглить.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
Список приличный. Другое дело, что врядли кто-то из ныне живущих реальных педагогов согласится возглавить это министерство. Делать что-то по указке свыше... перестать уважать себя.
А эта... щас прийдет, сделает умный вид, как здесь: и всё. Она понятия не имеет, что такое орфография, синтаксис и пунктуация! А тем более, что такое интеграл и дифференциал. Или, может быть, она историю знает)) Набирают проходимцев... а дети тупеют с каждым днем(
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нехай спочатку напише диктант з української.
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ты что, фошыздка? Ее виртуозное владение языком проверено компетентными персонами, какой еще диктант?
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профессор и просто красавица
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Ну, что мне, учителю, подарит новая мочалка??? Откуда они их выкапывают с их идеями. Снова ударения поменяют, или придумают 40 уроков в неделю на ставку? Она школу когда видела??? Тьфу, мать их
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цікаво..

буде нова міністерка продовжувати політику попередньої на виховання БЕЗСТАТЕВИХ ДІТЕЙ ?
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В мене немає слів, зелене лайно почало розглаться і дуже дуже смердіти..повилазили всі гниди типу подонка дубинського..оманський шмондер почав початок свого кінця..
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Aleksey Dolgikh

я конечно не антисемит, но ведь правда...куда не глянь ЕВРЕИ ЕВРЕИ, КРУГОМ ОДНИ ЕВРЕИ.... Фракція "Слуга народу" на засіданні обговорить кандидатуру Гришиної на пост міністра освіти, - Дубінський - Цензор.НЕТ 9548
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А Вы не можете из команды Януковича или Ющенко найти человека, который уже работал в министерстве и системно понимает что это такое????!!!!
Эти девочки они просто не понимают что это такое!!!!

Найдите адекватного человека!!!!
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в освіті людина без освітянської освіти 100% наробить біди.Робота з дітьми край спеціфічна і важка, а вчителі - то не професія, а позов душі. За ніякі гроші вони воконують важку роботу, яка в нашій країні вже б мала б бути із оплатою 4000 долл, але становить 4000 грн(після сплати податків). Щось ім порекомендувати в роботі може лише більш кваліфікований вчитель.
Але як показав перший кабмін зелених, вони на високі керівні посади ставлять людей, які в принципі не збираються робити будь - що для держави. Якщо із цього погляду, то далі сказати нічого.
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особисто я за ліквідацію Міністерства освіти ВЗАГАЛІ.

яК І МІНІСТЕРСТВ ІНФОРМАЦІЇ,МОЛОДІ І СПОРТУ І КУЛЬТУРИ
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так, то на сьогодні групи людей, які не вироблять ніякого продукту(інтелектуального) для держави і є на держ.утриманні з міністерським зарплатами. Вони лише портять нерви шкільним колективам і дитсадкам і заставляють їх працювати з ідіотичними підручниками. Лише паскудять життя людям, які працюють "на землі"
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Можна здогадатись як вона заробила свою "вченість"))). Ми вже мали свого проФФесора))).Та і собака в мене тоже вчений, де які команди знає)))
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