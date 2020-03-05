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 Політика України
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Все про:Донбас (15473) Євросоюз (2834)

 Закликаємо Росію припинити підживлювати конфлікт на Донбасі, - заява ЄС

Євросоюз укотре закликав Росію проявити такий же конструктивний підхід та таку ж політичну волю, як це робить Україна, у переговорах щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 5 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ЄС знову закликає сторони швидко та повною мірою виконати Мінські домовленості та повністю дотримуватися своїх зобов'язань. Ми віддаємо належне українському керівництву за вжитий ним конструктивний підхід та політичну волю до переговорів щодо припинення конфлікту і закликаємо Росію діяти так само. Ми закликаємо Росію повністю взяти на себе відповідальність і використати свій великий вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб повністю виконати мінські зобов'язання", - йдеться у заяві.

У Євросоюзі також висловили жаль щодо того, що сторонам досі не вдалося домовитись про нові ділянки розведення відповідно до "нормандських зобов'язань".

Крім того, ЄС занепокоєний повідомленнями СММ про порушення режиму припинення вогню всередині та в безпосередній близькості від існуючих ділянок розведення, а також щодо триваючої незаконної присутності там членів підтримуваних Росією збройних формувань, які носять нарукавні пов'язки з написом "СЦКК".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас є чітке завдання закінчити війну, але про поступки ворогові не йдеться, - секретар РНБО Данілов

"У цьому контексті ми в черговий раз закликаємо Росію повернутися до Спільного центру контролю та координації. Ми шкодуємо, що Росія не взяла участь у нещодавній зустрічі військових експертів "нормандської четвірки" для обговорення цього питання", - зазначається у заяві.

Наголошується, що Росія повинна припинити підживлювати конфлікт на Сході України.

"Ми вкотре закликаємо Росію негайно припинити підживлювати конфлікт шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням. І ми залишаємося глибоко стурбованими інформацією про присутність російської військової техніки та персоналу в районах, які контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями. Тривалість економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії пов'язана з повним виконанням Мінських домовленостей", - йдеться у заяві ЄС.

Читайте також: Посли країн Євросоюзу узгодили продовження санкцій щодо РФ за окупацію Криму

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179746
 
 
 Топ коментарі
 
Такое впечатление, что там автоответчик сидит и выдает эти призывы. Чисто в дежурном режиме: 5 призывов в день после еды.
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Призываем Россию прекратить подпитывать конфликт на Донбассе,

Пора уже забирать Калининградскую область, в качестве действенной санкции...
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каждый раз, с таким заявлением, возникает ощущение, что они дают добро на дальнейшее разрушение.....поскольку россия не поддерживает конфликт, - а создала и управляет им....
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Призываем Россию прекратить подпитывать конфликт на Донбассе,

Пора уже забирать Калининградскую область, в качестве действенной санкции...
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Курилы и Сахалин ,это уже не ЕС...Думаю.Япония обязательно выставит такой иск в недалёком будущем
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Сахалин? Под Японией была только южная часть после русско-японской войны, которую Россия проиграла.
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..., землю франца-иосифа. со шпицбергена гнать ихними же мокрыми штанами!
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Такое впечатление, что там автоответчик сидит и выдает эти призывы. Чисто в дежурном режиме: 5 призывов в день после еды.
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России похер на заявления! Россия понимает только язык силы! Нужно усиливать санкции и холодную войну против РФ! Железный занавес опускать и т.д.
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А ще можна в очі ***** заглянути та побачити там мир...
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остановите транзит газа для начала...
слабо?
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надо было рубать транзит в 2014 году, а сейчас трубу построили и смысл??? я вижу в тебе подтекст кремлебота. Еще и впн стоит Эстонский. Отстаиваешь тут потоки северные.
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Очередная отписка "обеспокоенности", как у Чемберлена с Гитлером в 1938-1939 гг., пока к власти в Великобритании не пришел Черчилль.
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каждый раз, с таким заявлением, возникает ощущение, что они дают добро на дальнейшее разрушение.....поскольку россия не поддерживает конфликт, - а создала и управляет им....
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Отчет офиса рояльного квартета перед Коломойским Призываем Россию прекратить подпитывать конфликт на Донбассе, - заявление ЕС - Цензор.НЕТ 4444
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Все-равно что на мокшанских болотах, или в ихней же тайге призывать.
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В очередной раз: Прекратите подпитывать Россию турбинами Сименс.
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Ну Украина РФ подпитывает ж/д колесами и ничего.
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Шо там, монобільшість в Верховній Раді, тоже озаботілась?
Чи виразіла протєст Європє, за провокацію протів Россіі?
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Эй, у вас там с Зелькой один и тот же барыга что ли?
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вторжение фашистской орды теперь называется подпиткой ..
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на что Зеленский расчитывал,идя на рождение абсурдной по сути и антиукраинской по содержанию "формулы Штайнмайера" (тот и сам офигел от приписанной ему "формулы" )..от одностороннего разведения войск (а развели только Вову-недотёпу) ?
Только для того.чтобы ЕС сто тридцать второй раз "призвали Россию прекратить ПОДДЕРЖИВАТЬ..???..
Какой смысл дальше лезть в эту кремлёвскую ловушку под названием "минско-нормандский формат"?
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Вообще-то Штайнмайер публично назвал Порошенко лжецом
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что за дурацкие призывы? Россия не подпитывает конфликт. Россия и есть причина, оккупант украинских Крыма и Донбасса. Пока Россию не признаете стороной войны война будет продолжаться бесконечно.
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В Идлибе ранен брат Башара Асада и командир асадитской "Армии тигров" Сухейль аль-Хасан погиб
5 марта 2020, 14:40
​В ходе боевого столкновения на севере Сирии брат президента страны Башара Асада получил ранения. Кроме того, убит глава асадитской "Армии тигров" Сухейль аль-Хасан. В ходе боевых действий в провинции Идлиб на севере Сирии накануне был убит глава асадитской "Армии тигров" Сухейль аль-Хасан. Более того, журналисты выяснили, что тяжелое ранение получил брат сирийского диктатора Дин Махер аль-Асад. Журналистам подтвердили, что Сухейль аль-Хасан умер от тяжелых ранений в госпитале Хамы, куда его доставили из Саракиба после боя. Личной охраной Сухейля занимались российские спецподразделения из ССО РФ.
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"Беспилотник...беспилотник,
Что ты вьешься надо мной?
Ты добычи не добьешься,
Беспилотник,нас тут нет!"
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Мдда ..и стественно получили естественный природный ответ из макшанских балот
Призываем Россию прекратить подпитывать конфликт на Донбассе, - заявление ЕС - Цензор.НЕТ 4695

А может надо просто размазать эту мразь ногами?!
Призываем Россию прекратить подпитывать конфликт на Донбассе, - заявление ЕС - Цензор.НЕТ 9474
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Шесть лет прошло, не надоело призывать? Доиграитесь, как в 1938 г. ...
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5 марта 1940 года в ссср был издан совершенно секретный указ НКВД о расстреле пленных польских офицеров,и 5 марта 1953 года сдох Джугашвили.Символично однако.
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...эти призывы шо мертвому коронавирусы... и Америка и
ЕС и ООН, все знают, чтоб деревянная паРаша вспыхнула нужна нефть по 25 хотя бы на
полгодика! А температура больной паРаши меряется просто: нефть вниз - внутри горячо,
нефть вверх - и тут же понты и снаружи горячо. тчк .
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Украинский народ призывает ЕС,идите накуй вместе с рашистом.Вы твари конченные создали совместно с рашистом то.что сейчас имеет Украина и ее народ,зачем же Вы твари создавали в 2014 году то кровопролите ,и раздел Украины,что бы спустя 6 лет впихивать Вами же рожденное дите ,зачатие которого ,Вы начали в Минске по обоюдному согласию с рашистом?
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