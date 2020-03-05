 Закликаємо Росію припинити підживлювати конфлікт на Донбасі, - заява ЄС

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 5 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"ЄС знову закликає сторони швидко та повною мірою виконати Мінські домовленості та повністю дотримуватися своїх зобов'язань. Ми віддаємо належне українському керівництву за вжитий ним конструктивний підхід та політичну волю до переговорів щодо припинення конфлікту і закликаємо Росію діяти так само. Ми закликаємо Росію повністю взяти на себе відповідальність і використати свій великий вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб повністю виконати мінські зобов'язання", - йдеться у заяві.
У Євросоюзі також висловили жаль щодо того, що сторонам досі не вдалося домовитись про нові ділянки розведення відповідно до "нормандських зобов'язань".
Крім того, ЄС занепокоєний повідомленнями СММ про порушення режиму припинення вогню всередині та в безпосередній близькості від існуючих ділянок розведення, а також щодо триваючої незаконної присутності там членів підтримуваних Росією збройних формувань, які носять нарукавні пов'язки з написом "СЦКК".
"У цьому контексті ми в черговий раз закликаємо Росію повернутися до Спільного центру контролю та координації. Ми шкодуємо, що Росія не взяла участь у нещодавній зустрічі військових експертів "нормандської четвірки" для обговорення цього питання", - зазначається у заяві.
Наголошується, що Росія повинна припинити підживлювати конфлікт на Сході України.
"Ми вкотре закликаємо Росію негайно припинити підживлювати конфлікт шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням. І ми залишаємося глибоко стурбованими інформацією про присутність російської військової техніки та персоналу в районах, які контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями. Тривалість економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії пов'язана з повним виконанням Мінських домовленостей", - йдеться у заяві ЄС.
Пора уже забирать Калининградскую область, в качестве действенной санкции...
слабо?
Чи виразіла протєст Європє, за провокацію протів Россіі?
Только для того.чтобы ЕС сто тридцать второй раз "призвали Россию прекратить ПОДДЕРЖИВАТЬ..???..
Какой смысл дальше лезть в эту кремлёвскую ловушку под названием "минско-нормандский формат"?
В Идлибе ранен брат Башара Асада и командир асадитской "Армии тигров" Сухейль аль-Хасан погиб
5 марта 2020, 14:40
В ходе боевого столкновения на севере Сирии брат президента страны Башара Асада получил ранения. Кроме того, убит глава асадитской "Армии тигров" Сухейль аль-Хасан. В ходе боевых действий в провинции Идлиб на севере Сирии накануне был убит глава асадитской "Армии тигров" Сухейль аль-Хасан. Более того, журналисты выяснили, что тяжелое ранение получил брат сирийского диктатора Дин Махер аль-Асад. Журналистам подтвердили, что Сухейль аль-Хасан умер от тяжелых ранений в госпитале Хамы, куда его доставили из Саракиба после боя. Личной охраной Сухейля занимались российские спецподразделения из ССО РФ.
Что ты вьешься надо мной?
Ты добычи не добьешься,
Беспилотник,нас тут нет!"
А может надо просто размазать эту мразь ногами?!
ЕС и ООН, все знают, чтоб деревянная паРаша вспыхнула нужна нефть по 25 хотя бы на
полгодика! А температура больной паРаши меряется просто: нефть вниз - внутри горячо,
нефть вверх - и тут же понты и снаружи горячо. тчк .