 У зоні ООС один поранений, двоє воїнів зазнали бойових уражень, від початку доби - 9 обстрілів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.
"Сьогодні, 5 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення і ще 2 військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали бойових уражень", - сказано в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано один обстріл біля Авдіївки. Противник випустив 7 мін, зробив 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета, а також вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано вісім обстрілів наших позицій:
- двічі поруч із Зайцевим - з 82-мм мінометів - 13 мін, а також вівся обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік від Новотошківського - з міномета калібру 120 мм - 10 мін;
- тричі в районі населеного пункту Оріхове - зі ствольної артилерії калібру 122 мм - 4 снаряди, з міномета калібру 120 мм - 4 міни та 2 міни з 82-мм міномета;
- поблизу Новозванівки - з протитанкового ракетного комплексу;
- поруч із Луганським - зі станкового протитанкового гранатомета - 3 постріли, а також противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні і провокаційні дії противника", - додали штабі.
Надо своим кресла пораздавать....
Когда президент государства теряет связь с реальностью и погружается в виртуальный мир комфортного для себя положения вещей (проще говоря - выдает желаемое за действительное), то расплачиваться за это вынуждены граждане этого государства, часто даже жизнью.
Об этом говорится в сегодняшней статье издания Depo.ua.
Интересную статистику обнародовала недавно прокуратура Луганской области: с начала текущего года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибли 30 военнослужащих ВСУ и еще 63 получили ранения, тогда как за аналогичный период 2019 года было зафиксировано шесть погибших и 45 раненых.
Что характерно, потери ВСУ увеличились в пять раз после того, как по инициативе президента Владимира Зеленского сразу в двух местах Луганской области было проведено так называемое разведение сил - в Станице Луганской и Золотом. Кстати, поговаривают, что идея с разведением сил принадлежит тогдашнему советнику президента Андрею Ермаку, который после этого пошел на повышение и сейчас возглавляет Офис президента.
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И если в Станице Луганской пока сохраняется видимость перемирия и вражеские обстрелы раздаются только «по большим праздникам», то окрестности Золотого, да и сам населенный пункт регулярно попадают в сводки штаба ООС со смертельным исходом для украинских бойцов.
Уже 1 января 2020 года боевики «ЛНР» обстреляли позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия близ населенного пункта Орехово, который граничит с «разведенным» Золотым и на который, по сообщениям журналистов и волонтеров на местах, штаб ООС списывает все обстрелы, которые приходятся на зону разведения. В результате обстрела 1 января один военнослужащий погиб и один получил ранения.
Не лучшей была ситуация и на рождественские праздники - в результате преступных действий российских наемников лишь на Луганщине двое украинских защитников погибли и пятеро получили ранения.
Но, как выяснилось потом, это было только начало…
Настоящие события, которые даже за уши не притянешь под определение «режим тишины», произошли в феврале. В частности, 18 февраля в 5 утра российские войска атаковали украинские опорные пункты в районе «разведенного» Золотого.
В итоге завязался многочасовой непрерывный тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм и минометы калибра 120 мм. Противник на широком фронте накрывал боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое - Орехово - Новотошковское. А на одном из опорных пунктов был ближний бой с российской штурмовой группой.
Вдобавок в ночь на 22 февраля штурмовая группа 4-й мотострелковой бригады ВС РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) сделала попытку атаковать опорный пункт 1-го батальона 93-й механизированной бригады возле высоты 195 возле села Крымское на Бахмутской трассе. Пользуясь полной темнотой, противник сделал попытку пересечь Бахмутскую трассу и скрытно зайти на опорник. Однако очередная смена была наготове, наемников обнаружили в тепловизор, после чего эффективно устранили огнем стрелкового оружия.
И хоть в тот раз обошлось без жертв, но сам факт открытой атаки россиян близ зоны разведения сил во время действующего режима тишины говорит о многом.
Атаки россиян под Золотым, по сути, перечеркнули все миротворческие потуги президента Украины Владимира Зеленского и заставляют его начинать все сначала. В частности, его идея по созданию платформы Сергея Сивохо относительно диалога с Донбассом умерла в зародыше под огнем российских наемников.
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А о совместном с боевиками «Л-ДНР» патрулировании российско-украинской границы уже и речи быть не может. Но это не точно.
Таким образом, как мы и прогнозировали, президент Зеленский своими (или навязанными ему Ермаком) миротворческими инициативами сам себя загнал в тупик, выхода из которого пока не видно.
Новая власть докатилась уже до того, что начинает доставать из нафталина старые идеи Порошенко по решению конфликта на Донбассе и выдавать их за свои. Речь идет о миротворцах ООН на украино-российской границе, которых активно продвигал Порошенко и от которых широким жестом отказался Зеленский сразу после вступления в должность.
Кстати, мы еще в прошлом году предупреждали, что так будет.
У бубочки сейчас дела поважнее!!!! Оно не знает кого ему назначить в правительство, что бы язык не шершавый был!!! Не то неприятно!
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Будь проклята русня!