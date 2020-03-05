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 Політика України
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Все про:Кабмін (3853) Денис Шмигаль (32)

 Кабмін провів перше засідання у новому складі

Сьогодні, 5 березня, відбулося перше установче засідання нового уряду під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Засідання було присвячено підготовчим і технічним кадровим питанням.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Радий вітати всіх міністрів. Нам чекає багато роботи, ми маємо швидко увійти в темп. Хочу зазначити, що уряд, міністерства зроблять максимально необхідне для того, щоб результат був позитивним і відчувався людьми. Тому сьогодні ми маємо проголосувати, насамперед, необхідні для запуску нового уряду кадрові рішення.

Перед нами серйозні виклики - економічні, соціальні, політичні. Ми усвідомлюємо, що рішення завдань буде нелегким. Тому на наступне, чергове засідання Кабміну, ми вже сьогодні готуємо ті рішення, які відображають озвучені мною вчора в парламенті тези - від реформ до готовності країни до можливого спалаху коронавірусу", - заявив Шмигаль.

Враховуючи також ситуацію з виявленим прецедентом поширення коронавірусу в країні і ситуацію загалом у світі, на першому засіданні Кабміну було прийнято рішення про посилення оперативного штабу з попередження потрапляння і поширення на території України ГРЗ, викликаного коронавірусом 2019 nCoV.

Читайте також: До наступного пленарного тижня впораємося з усіма кадровими питаннями, - "слуга народу" Корнієнко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179741
 
 
 Топ коментарі
 
Предсмертные судороги зеленого стада.....
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У них теперь железная отмазка - папередники всё прокатали на самокате....
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Як влучно хтось написав тут на форумі вчора: у зебілів закінчилися зебіли!
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І що? Коли вже економічний ривок нарешті?
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У них теперь железная отмазка - папередники всё прокатали на самокате....
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Як влучно хтось написав тут на форумі вчора: у зебілів закінчилися зебіли!
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Нам предстоит много работы, мы должны быстро войти в темп.Источник: https://censor.net.ua/n3179741

И нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!...
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Предсмертные судороги зеленого стада.....
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Эт вряд ли...они через полгода друг друга жрать начали..... через годик посмотрим ....

Но запас попкорна нужно иметь всегда...
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Да я вообще не пойму чего форумчане копья ломают, как будто от обсуждения этих кадровых перестановок у комментирующих зарплаты вырастут/снизяться)))))
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А тебе и надо понять...по той простой причине что ты зебил....
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А ты педиот, и что?Было бы там вообще обсуждать с этим спешным реформированим кабмина)))
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100 дней будет больше чем народ может выдержать.
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"Ам-ням-ням-ням да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг"©
(песня из к/ф "Обыкновенное чудо")
Утверждённая Шмыгалем Программа работы Правительства:
1) Сначала побольше «Ам-ням-ням-ням»
2) Потом подальше «Шмыг-шмыг-шмыг-шмыг»
3) Всем следить в оба, дабы не пропустить момент активации п.2 Программы.
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Еще не одно правительство не заработало сколько негатива как Гончарук , - И он его Заслужил справедливо под натиском Общественности. А это правительство , - посмотрим , но думаю Юмор Будит.
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А шо за хобби у этого кренделя: велик, самокат, йога на столе....???
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новые зебики тоже занимались кадровыми решениями и перезагрузками для захвата власти, вместо экономки...теперь опять кадрами занимаются, и так по кругу
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Через 100 дней этот КМ уйдёт вместе со шмарклей?
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Все ясно, багато роботи, і війти в темп, і коронавірус, ну а дедушки і бабушки , потом.
А наміри в них інші продати землю, і підвищити ціну на електроенергію.
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да уж.. бабла срубить кабмин решил на масках и вакцинах...а остальное он уже все порешал и пенсии проиндексировал и жить народу стало "легче "..
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