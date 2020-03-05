 Кабмін провів перше засідання у новому складі

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Радий вітати всіх міністрів. Нам чекає багато роботи, ми маємо швидко увійти в темп. Хочу зазначити, що уряд, міністерства зроблять максимально необхідне для того, щоб результат був позитивним і відчувався людьми. Тому сьогодні ми маємо проголосувати, насамперед, необхідні для запуску нового уряду кадрові рішення.

Перед нами серйозні виклики - економічні, соціальні, політичні. Ми усвідомлюємо, що рішення завдань буде нелегким. Тому на наступне, чергове засідання Кабміну, ми вже сьогодні готуємо ті рішення, які відображають озвучені мною вчора в парламенті тези - від реформ до готовності країни до можливого спалаху коронавірусу", - заявив Шмигаль.

Враховуючи також ситуацію з виявленим прецедентом поширення коронавірусу в країні і ситуацію загалом у світі, на першому засіданні Кабміну було прийнято рішення про посилення оперативного штабу з попередження потрапляння і поширення на території України ГРЗ, викликаного коронавірусом 2019 nCoV.

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