EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  3406  17
Все про:Міністерство культури (183) Бородянський Володимир (110)

 Бородянський: Я відмовився очолити міністерство через фундаментальну незгоду з поділом відомства

Колишній міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявляє, що відмовився від пропозиції очолити міністерство в затвердженому в середу складі уряду через незгоду з поділом відомства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ексміністр написав у Фейсбуці.

"Я відмовився від пропозиції очолити міністерство через фундаментальну незгоду з поділом міністерства, тому що це відкине нас мінімум на рік від початку змін у всій гуманітарній сфері: спорт знову розглядатиметься не як частина гуманітарного простору держави, що і спричинило нинішнє, м'яко кажучи, нерозуміння неймовірного впливу спорту на виховання, на створення культурного простору, на формування держави", - написав Бородянський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він подякував команді Мінкульту і колегам з уряду.

"Сім місяців тому, перед тим, як прийняти пропозицію приєднатися до роботи в уряді, я запитував себе: навіщо мені бути міністром. Тоді моя відповідь самому собі була такою: є вікно можливостей побудувати систему, яка дозволить створити середовище для розвитку культурного капіталу українців, що є основою розвитку будь-якого суспільства і держави", - додав Бородянський.

Читайте також: Призначено керівників Держагентств спорту, кіно, мистецтв і з питань мистецької освіти, - Кабмін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179738
 
 
 Топ коментарі
 
После Вашего ,Бородянский, закона « заткнуть сми рты» - вас на рудники надо отправлять 😀😀😀
 показати весь коментар
 
Хорошо, что выгнали. Бородянский дурак.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
зебика выкинули в окно возможностей, свои же
 показати весь коментар
 
 
Слава Богу, что это ЧМО бородянское само отказалось.
 показати весь коментар
 
 
какой аккуратный в выражениях - не хочется стать новым убийцей Шеремета?
 показати весь коментар
 
 
Отказался? И СЛАВА БОГУ!
Имею знакомых на телевидении, они про этого бездара много интересного рассказывают.
 показати весь коментар
 
 
я не впевнений, що потрібно змішувати спорт і культуру. обидва напрямки у глибокій сраці... і на двух стільцях не всидіти
 показати весь коментар
 
 
После Вашего ,Бородянский, закона « заткнуть сми рты» - вас на рудники надо отправлять 😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
З Бородянського такий спортсмен, як з мене балерина)))
 показати весь коментар
 
 
Бородянский: Я отказался возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением ведомства финансовых потоков.
 показати весь коментар
 
 
Хорошо, что выгнали. Бородянский дурак.
 показати весь коментар
 
 
Пендель, в понимании Бородянского - это "отказался"...
 показати весь коментар
 
 
Викинули бородянського, прийшов уманський, руляють прямо в розруху.
 показати весь коментар
 
 
З усіх цей Б мабуть все ж таки самий бридкий. Бр-р. Тепер заведе вуса, бороду щоб вдячні громадяни часом не пізнали на вулиці...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору