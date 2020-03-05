 Звільнення Рябошапки підтримують усі центри впливу навколо Зеленського, - Бутусов

Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Генпрокурора Руслана Рябошапку буде звільнено. Мені здавалося, що це станеться через один-два місяці, але, мабуть, вирішили не чекати. Рябошапка був другом і довіреною особою колишнього глави ОП Андрія Богдана, і Богдан був для Рябошапки "політичною кришею" і точкою опори.

Президент Зеленський, до речі, ще у вересні 2019-го особисто пропонував Рябошапці призначити свого юриста Сергія Іонушаса першим заступником генпрокурора, але Рябошапка за підтримки Богдана у результаті так і не призначив конкурента. Були дуже кумедні ситуації й у конкретних справах - так, саме Рябошапка зробив себе процесуальним керівником у справі Національної академії аграрних наук, яка була відкрита під постійною увагою Богдана проти керівництва НАА без якихось серйозних процесуальних підстав. Справи щодо мерії Дніпра - це теж були "лічняки". Тепер бумеранг повернувся.

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Новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак зачистку людей Богдана у владі схвалює і сприяє, і звільнення Рябошапки підтримують і всі інші центри впливу навколо Зеленського, і більшість депутатів "Слуг народу", і Коломойський, і в кожного свої резони.

Президент Володимир Зеленський дзвонив і ставив завдання генеральному прокурору Руслану Рябошапці, звичайно, не так часто як міг би - якихось 2-3 рази на день. Ну і приблизно раз на тиждень по понеділках викликав Рябошапку для заслуховування резонансних справ і давав доручення по кому генпрокурор має працювати. Тому чути "Рябошапка - це не до мене питання" від президента досить дивно для всіх, хто розуміє, як працює влада.

Новим генпрокурором буде обрано того самого Сергія Іонушаса, юриста "95-го кварталу", який спеціалізувався виключно на авторському і патентному праві, і також мало тямить у кримінальному праві. Чи буде він адекватним генпрокурором? Не маючи жодного управлінського досвіду, не маючи розуміння політики, організації кримінального процесу, Іонушас буде довгий час на посаді вчитися, а не приймати рішення. Якщо Іонушас призначить собі дієздатних заступників - то можуть бути позитивні зміни. Але навряд чи йому дозволять бути самостійним керівником, досвіду самостійного лідерства у нього в житті не було, це буде знову історія залежності від когось. ГПУ як була так і буде перебувати у владі політичних емоцій, в ручному режимі управління з Офісу, помінялися лише диспетчери, надій на професійні зміни дуже небагато", - написав журналіст.

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Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці було зареєстровано у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".

Пізніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція одноголосно підтримує кандидатуру нардепа від "Слуги народу" Іонушаса на посаду генпрокурора.

Сам Іонушас повідомив, що подання про його призначення на пост генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на засіданні фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, Верховна Рада збереться на позачергове засідання 5 березня о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.