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Все про:Зеленський (4703) Бутусов Юрій (1246) Рябошапка Руслан (318)

 Звільнення Рябошапки підтримують усі центри впливу навколо Зеленського, - Бутусов

Звільнення Рябошапки схвалюють як новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак, так і всі інші центри впливу навколо Зеленського.

Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Генпрокурора Руслана Рябошапку буде звільнено. Мені здавалося, що це станеться через один-два місяці, але, мабуть, вирішили не чекати. Рябошапка був другом і довіреною особою колишнього глави ОП Андрія Богдана, і Богдан був для Рябошапки "політичною кришею" і точкою опори.

Президент Зеленський, до речі, ще у вересні 2019-го особисто пропонував Рябошапці призначити свого юриста Сергія Іонушаса першим заступником генпрокурора, але Рябошапка за підтримки Богдана у результаті так і не призначив конкурента. Були дуже кумедні ситуації й у конкретних справах - так, саме Рябошапка зробив себе процесуальним керівником у справі Національної академії аграрних наук, яка була відкрита під постійною увагою Богдана проти керівництва НАА без якихось серйозних процесуальних підстав. Справи щодо мерії Дніпра - це теж були "лічняки". Тепер бумеранг повернувся.

Також читайте: Немає результату - не маєш займати місце, - Зеленський про звільнення Рябошапки. ВIДЕО

Новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак зачистку людей Богдана у владі схвалює і сприяє, і звільнення Рябошапки підтримують і всі інші центри впливу навколо Зеленського, і більшість депутатів "Слуг народу", і Коломойський, і в кожного свої резони.

Президент Володимир Зеленський дзвонив і ставив завдання генеральному прокурору Руслану Рябошапці, звичайно, не так часто як міг би - якихось 2-3 рази на день. Ну і приблизно раз на тиждень по понеділках викликав Рябошапку для заслуховування резонансних справ і давав доручення по кому генпрокурор має працювати. Тому чути "Рябошапка - це не до мене питання" від президента досить дивно для всіх, хто розуміє, як працює влада.

Новим генпрокурором буде обрано того самого Сергія Іонушаса, юриста "95-го кварталу", який спеціалізувався виключно на авторському і патентному праві, і також мало тямить у кримінальному праві. Чи буде він адекватним генпрокурором? Не маючи жодного управлінського досвіду, не маючи розуміння політики, організації кримінального процесу, Іонушас буде довгий час на посаді вчитися, а не приймати рішення. Якщо Іонушас призначить собі дієздатних заступників - то можуть бути позитивні зміни. Але навряд чи йому дозволять бути самостійним керівником, досвіду самостійного лідерства у нього в житті не було, це буде знову історія залежності від когось. ГПУ як була так і буде перебувати у владі політичних емоцій, в ручному режимі управління з Офісу, помінялися лише диспетчери, надій на професійні зміни дуже небагато", - написав журналіст.

Також читайте: Депутатська група "Довіра" заявила, що голосуватиме за висловлення недовіри Рябошапці

Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці було зареєстровано у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".

Пізніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція одноголосно підтримує кандидатуру нардепа від "Слуги народу" Іонушаса на посаду генпрокурора.

Сам Іонушас повідомив, що подання про його призначення на пост генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на засіданні фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, Верховна Рада збереться на позачергове засідання 5 березня о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179734
 
 
 Топ коментарі
 
конец эпохи кумовства - весь 95 квартал трудоустроен
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Не только его.. земрази спелись с опзж.
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Богдан тот был гавно...и ермак такое же гавно....в зеленом стаде нормального человека быть не может по определению....
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кстати, Сокира перуна отличная группа. Послушайте новый альбом Дорога в АТО
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Не только его.. земрази спелись с опзж.
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Слуги и ************* путлера жрут из рук убийцы- диктатора
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не тільки. А й ахметівська Довіра та й бахматюкове майбутнє.
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у рябой шапки оказывается было свое мнение?) чего же его никто не слышал пол года?
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Зебилы, а за что вы Рябошапку уволили? Увольнение Рябошапки поддерживают все центры влияния вокруг Зеленского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3862
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Он что, успел стать твоим любимчиком? Уже соскучился?
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Чисто из спортивного интереса, чтобы поржать над скудоумными.
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конец эпохи кумовства - весь 95 квартал трудоустроен
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Ну, кто-то же должен за общаком смотреть....
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"Новым генпрокурором Увольнение Рябошапки поддерживают все центры влияния вокруг Зеленского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7466 будет избран тот самый Сергей Ионушас, юрист "95-го квартала", который специализировался исключительно на авторском и патентном праве, и также не имеет понятия в уголовном праве."
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Та все нормально. Капець вже невідворотній, не хвилюйтесь
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м ты к этому руку приложил во втором туре
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ну ти хоча б морально задоволений результатом своєї "роботи"?
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Богдан тот был гавно...и ермак такое же гавно....в зеленом стаде нормального человека быть не может по определению....
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Ну, не кума ж призначає.
У Зеленського взагалі нема кумів.
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Вырастает "микрон" в "макрона",
И пойдёт расти в "х..ла".
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бойцу похер все ети зеленые 800 пудовые обезьаны в раде - боец борется за свою жизнь и того Василя шо рядом - если зеленые шматки сала их разозлят? - в Киеве проснуться каштаны....
а не дай боже, шо с дружком Василем? - всем зеленым тварям висеть.
за ленкой и папой саней следите, как тока они лыжи начнут смазывать - ето сигнал...
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и почему тот боец до сих пор ждёт ?

даёт Зеле ещё сто дней ?
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Буде хохма, якщо Рада Зєлю звільнить, замість Рябошапки. Уявляю його пику.
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Думаю он и сам бы был не против. Видно что чел поменялся полностью от этого говна
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А я не думаю. Він вже не уявляє себе без влади. Влада як наркотик.
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Сомневаюсь. Видел вчера как пеця подошел к ниму. Зеленский просто был убитый. Как будто его только что на деньги выставили. Чет не видно было что он аж ташится от власти
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Ага. Воркували, як двоє голубків. І тепер Зєля звільняє Рябошапку, бо не виносить підозру Петру???
Лицеміри брехливі.
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Забуть про Зеленского. Он никто. Он уже слился. Вчера мы все это увидили
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Зебіл, а тоді хто в тебе фюрер сьогодні?
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Соя, яж не фанатик как ты чтобы топить за личности если они гоуно или лох. Не справился - свободен
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та ти ж останнє гавно, сволоч зебільна
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і Юлєчку призначить..
Звільнення Рябошапки підтримують усі центри впливу навколо Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8898

юлєботи такі фантазери...
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Увольнение Рябошапки поддерживают все центры возлияния вокруг Зеленского, - Бутусов.
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Скажіть, навіщо ми взагалі змінювали владу ?
Краще стало ???
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Це демократія, Ксюша. Чи ви хотіли постійного царя тіпа путєна?
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це зловживання демократією.
людей вкотре надурили, піймали на емоціях та маніпуляціях.
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подавайте в суд. позовні заяви зараз не дорогі
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я таких гнид, як ти, навіть теоретично по собі рівняти не можу
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другий термін президентства - це не постійне царювання.

другий термін президентства закріплено в Конституції.

ти не знало ?
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Ні. Я хотіла сильного, сміливого, працездатного та потужного президента в умовах війни.
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ни одна характеристика ваша не подходит Зеленому, это точно!
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Не успел прихвостен Стаи помыть ноги в Океане , а сородичей уже изгоняют из Стаи , - А какой был Ваш Прокурор , а уже и Не Ваш. Вот это приоритеты.
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вш прокурор, зебіл, ваш, не віднкуйся. Але в нього сім'я в Парижі - хоче до неї літати, а не бути персоною нон грата.
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А хто ж Проти , нехай собі літає в Париж . Но коли Зеленський сказав Трампу , - Генпрокурор Наш 100% , ну це ж правда .Може він і Хороша Людина , не мстива .Маєш Думку , Таку , а хто ж Заперечує.
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ярош, блин, разочаровал в конец со своим кулеметом,,,,,
билецкий трепло = 0..
зелень везде, хоть откапывай ......
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Те що до тебе дійшло тільки 05.03.2020, розумні українці, знали ще 21.04.2019, коли намагалися запобігти цьому, голосуючи за Порошенка.
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если бы ты, недавний, поднял все мои комменты с 01.01.2019 до 21.04.2019 - ты бы етот коммент не написал - как новичка или дурачка, на первый раз прощаю....
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Ищите себе нового лидера .Порошенко уже давно стал политическим мусором,но до ваших умов это никак не может дойти.Туговатые Вы мои.
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ха ха - порох сьедедый? зеленой шоблой?
то то клована штормит от одного его присутсвия - вы еще увидите пороха - зеленки прикацапленые....
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Отвечу тебе Украинской пословицей :- Дурень думкою багатіє .
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Какие лидеры вы о чем? Вся "элита" начиная от районных центров и заканчивая ВР -криминал. Был один не лох, хватило меньше чем на год, и стал лох
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совет - не гавкай в туда в куда не знаешь, шо там....
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Рябошапка тихенько злився, нікого не садив, нічого не говорив, нічого не зробив, як прийшов , так і пішов, зате цілий.
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"Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума, или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет?", - говорил Зеленский еще в феврале, и предлагал всем украинцам предлагать кандидатуры на важные государственные должности. .
Звільнення Рябошапки підтримують усі центри впливу навколо Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9639.
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чи не головна риса ознака упоротого зебіла, в т.ч. Креп де Шин - нагла і цинічна брехня
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а по суті є що сказати, крім звичайних соєвих заготовок?
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Ты , вот , ник поменял , а дерьмо в голове осталось.
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Чому вас так дратує думка, відмінна від вашої?
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Слушать бубочкины речи вообще довольно странно.
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Он сейчас с телесуфлером щебечет, как соловей. Боюсь только косоглазие разовьется.
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ну ЧЕЕЕ - осталсо "паслєдній із магікан" - некто Разумков даеш нового спикера!!!! Ентот тож преЗЕденту в глазки неправильно смотрит и хвостиком вилять перестал, а ЕЩЕ не дает себя почесать за ушком КАКОЙ УЖЖЖЖОССС!!!
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цирк продолжается в масштабах страны
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сменив правительство, шмаркля серьёзно нарушила конституционное законодательство (по закону, Гончарука могли сместить лишь этой осенью, не раньше). его просто вынудили уйти в отставку, нарушив закон.
Таким образом, делаем вывод: большинство украинских элит не желают разделять ответственность за страну с неумехами и политическими прощелыгами из ЗеМанды.
И с этим уже ничего не поделать.
Второй вывод - в правительство ангажировали «лучших из худших», что свидетельствует о кадровом крахе Зеленского.
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панове, придивiться уважно до шмарклi. воно ж реально обiсралось.

Звільнення Рябошапки підтримують усі центри впливу навколо Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4548
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Сложно комментировать подковёрные политические расклады, не находясь в гуще событий, но в одном с Бутусовым не соглашусь. Сможет ли адвокат - патентный поверенный (спец. в праве интеллектуальной собственности) "въехать" в специфику уголовного права и процесса ? Если хороший юрист, то сможет и быстро. Он это изучал и в ВУЗе, и когда сдавал экзамен (комплексный) на адвоката. Плюс наличие судебной практики в любой сфере, даже гражданской / хозясйственной, даёт понимание основ процесса (доказательства, стадийность, процессуальные сроки и т.п.), хотя да, уголовный процесс очень специфичен. И всё таки. Повторюсь, если хороший юрист, а не с купленным дипломом.
И уж точно он в профессиональном плане не должен быть хуже "вообще не-юриста" Луценко.
Хотя, конечно, лучше было бы на эту должность поставить выходца из прокуратуры либо адвоката с практикой в уголовном процессе. Но после Луценко любой адвокат на этой должности будет на порядок профессиональнее.
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Новый прокурор - никакущий! Генеральный прокурор и ни лет 10 профессионального стажа прокурорской работы? Что ты мелешь? Луценко хоть года три оттянул, а это что-то да значит! Вот только кумом Петра был , а это плохо!
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