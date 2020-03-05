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 Політика України, Економіка
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Все про:приватизація (201) ФДМ (99) Сенниченко Дмитро (5)

 У 2020 році на велику приватизацію будуть виставлені ОПЗ, "Центренерго", "Електроважмаш", ОГХК і 2 готелі в Києві, - глава ФДМ Сенниченко

Фонд державного майна України планує в 2020 році оголосити конкурси з продажу шести об'єктів великої приватизації, першими стануть столичний готель "Дніпро" та Об'єднана гірничо-хімічна компанія - відповідно у квітні і травні цього року.

Про це повідомив глава Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На конференції з управління держмайном у Києві він продемонстрував графік, згідно з яким третій конкурс орієнтовно наприкінці серпня буде оголошено щодо Одеського припортового заводу (ОПЗ). До кінця жовтня до приватизації підготують "Президент-готель", а після нього, до кінця листопада - завод "Електроважмаш". За даними Сенниченка, конкурс з продажу останнього об'єкта - "Центренерго" - заплановано на кінець року.

Всього до об'єктів великої приватизації належать 23 об'єкти, уточнив глава ФДМ.

З цікавих об'єктів малої приватизації, які будуть виставлені до кінця року, він виділив "АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ", Спорткомплекс у Харкові, науково-технічний центр "Плазмотрон", НДІ з інженерних вишукувань, НДІ "Еротрон" у Львові та Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України.

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Сенниченко нагадав, що від початку року відбулося вже 55 успішних аукціонів малої приватизації в Prozorro, що дозволило виконати план продажів за два місяці, який передбачав надходження близько 0,2 млрд грн, на 95%. Серед найрезультативніших конкурсів він назвав продаж підземного паркінгу в Києві за 30 млн грн, санаторію "Прикарпаття" за 17,3 млн грн і табору "Лазурний" за 13,5 млн грн.

Крім того на початку березня ФДМ вдалося продати "Київпассервіс" за 230,9 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179733
 
 
 Топ коментарі
 
ну фсеее..пошли жнива весною вместо посадок, значиццо косить зелень пора гопоте ненасытной...наголосовала отара, в бомжи скоро в таком темпе всех сирых и убогих отправят еще и последнее, землю отнимут..и тогда уже полный кабздец придет... В 2020 году на большую приватизацию будут выставлены ОПЗ, "Центрэнерго", "Электротяжмаш", ОГХК и 2 гостинницы в Киеве, - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 7031
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Что-то не знаю ни одно предприятие, где бы после приватизации было что-то положительное.
В основном,грабеж, кумовство, и снижение зарплат.Власть держится на продаже сырья и полуфабрикатов.
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Это распродадут, еще и землю в придачу... а потом хоть трава не расти. Хорошо хоть, что это зебилы сделали разом.
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ну фсеее..пошли жнива весною вместо посадок, значиццо косить зелень пора гопоте ненасытной...наголосовала отара, в бомжи скоро в таком темпе всех сирых и убогих отправят еще и последнее, землю отнимут..и тогда уже полный кабздец придет... В 2020 году на большую приватизацию будут выставлены ОПЗ, "Центрэнерго", "Электротяжмаш", ОГХК и 2 гостинницы в Киеве, - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 7031
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Это распродадут, еще и землю в придачу... а потом хоть трава не расти. Хорошо хоть, что это зебилы сделали разом.
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ФГИ расписался в собственной беспомощности и некомпетентности, продаются объекты, которые могут приносить прибыль, но не приносят. С коррупцией в ФГИ своя рубашка особенно близко к телу.
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Предприятия не для того находятся в гос.собственности
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Да, тут всё идёт к легализации проституции, и тогда Межигорье померкнет на фоне здравниц и гостиниц В 2020 году на большую приватизацию будут выставлены ОПЗ, "Центрэнерго", "Электротяжмаш", ОГХК и 2 гостинницы в Киеве, - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 5424
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С коррупцией в ФГИ своя рубашка особенно близко к телу.

Иногда практикуют "полет Чечетова"...
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Что-то не знаю ни одно предприятие, где бы после приватизации было что-то положительное.
В основном,грабеж, кумовство, и снижение зарплат.Власть держится на продаже сырья и полуфабрикатов.
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Интересно, когда все закончится, что продавать будут?
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Барыги, и мошенники на доверии. По другому зе банду назвать нельзя.
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Грабунок держави триває. Якщо ми їх не спинимо, то від країни нічого не залишиться.
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