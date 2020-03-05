 У 2020 році на велику приватизацію будуть виставлені ОПЗ, "Центренерго", "Електроважмаш", ОГХК і 2 готелі в Києві, - глава ФДМ Сенниченко

Про це повідомив глава Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На конференції з управління держмайном у Києві він продемонстрував графік, згідно з яким третій конкурс орієнтовно наприкінці серпня буде оголошено щодо Одеського припортового заводу (ОПЗ). До кінця жовтня до приватизації підготують "Президент-готель", а після нього, до кінця листопада - завод "Електроважмаш". За даними Сенниченка, конкурс з продажу останнього об'єкта - "Центренерго" - заплановано на кінець року.

Всього до об'єктів великої приватизації належать 23 об'єкти, уточнив глава ФДМ.

З цікавих об'єктів малої приватизації, які будуть виставлені до кінця року, він виділив "АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ", Спорткомплекс у Харкові, науково-технічний центр "Плазмотрон", НДІ з інженерних вишукувань, НДІ "Еротрон" у Львові та Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України.

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Сенниченко нагадав, що від початку року відбулося вже 55 успішних аукціонів малої приватизації в Prozorro, що дозволило виконати план продажів за два місяці, який передбачав надходження близько 0,2 млрд грн, на 95%. Серед найрезультативніших конкурсів він назвав продаж підземного паркінгу в Києві за 30 млн грн, санаторію "Прикарпаття" за 17,3 млн грн і табору "Лазурний" за 13,5 млн грн.

Крім того на початку березня ФДМ вдалося продати "Київпассервіс" за 230,9 млн грн.