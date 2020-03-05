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 Економіка
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Все про:валютний резерв (5) НБУ (603)

 Міжнародні резерви України в лютому виросли на 1,3%, або $0,33 млрд, - Нацбанк

Міжнародні резерви України в лютому 2020 року збільшилися, за попередніми даними, на 1,3%, або на $0,33 млрд - до $26,623 млрд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ) у четвер.

Згідно з повідомленням, збільшення міжнародних резервів у лютому обумовлено, насамперед, збереженням сприятливої ситуації на валютному ринку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міжнародні валютні резерви України у вересні становили 18,6 млрд дол, - НБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179732
 
 
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Это зря. Петикантропы расстроются
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їм скоро вже набридне, треба трохи почекати
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Вот те на, их же должно было не стать еще год назад. Сразу после весенних посадок Ой зебилы..
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посадки робить генпрокурор, якого начебто було призначено влітку. так що тут ви мимо каси))
не хвилюйтесь, все ще попереду
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Ну подумаешь, какие-то 8-9 месяцев прошло. Дайте еще 1000 дней и все будет пучком.
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Да-да, производство падает, пенсии не индексируются у зебилов все ок.
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Вот, уже лучше!
Міжнародні резерви України в лютому виросли на 1,3%, або $0,33 млрд, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 1066
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Гляди, если санитары спалят - придеться делиться...
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Яркий пример расстройства. Тема о резервах, но сюда надо приплести промышленность с пенсией. Будет темы о них, там сможете покуражится.
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Действительно, какое может быть дело зебилу до пенсий или до промпроизводства.
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Потому, что нет экономических предпосылок абсолютно никаких. Совсем никаких. Акромя тупого занимания денег под дурные проценты.
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Отчего? Тебе вареники в долг стали отпускать?
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По половинке вареника на завтрак, обед и ужин.
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Только внешний долг вырос на 1.2 млрд. баксов. А благоприятная ситуация на валютном рынке называется "заем через ОГВЗ". А так, в принципе, правда. Только вот отдавать долг уже будут "наступники".
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Глянь на факты по годам, внешний долг уменьшался в 2013 и в 2019, а все 5 лет правления Пети долг рос.
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/foreign/
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Это уж точно, их просто бесят любые положительные новости.
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Запаси виросли на третину мільярда доларів, а борг виріс на мільярд. Фактично за Зєлі країна живе в борг під шалені відсотки. Хтось розуміє, куди країна котиться?
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От так сразу?? Верим....верим что коррупция исчезла...что лес перестали валить и вывозить...что бурштын перестали копать...что контрабанда исчезла...а особенно верим в то что звиздеть это не мешки ворочать...
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$0.33 млрд це $330 мільонів... добре... ділимо $330 млн на 40 млн населення... дорівнює $8.25 на людину... десь з 200 гривень... і це ВСЕ??? інфляція з'їсть половину... решту ЗЕЛЕНІ керівники розкрадуть... сумно за Україну...
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1) це ЗВР, а не валовий продукт на душу населення

2) інфляція зараз в Україні найнижча за 5 років. Я так і не зрозумів половину чого вона зїсть, якщо гривня міцнішає
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Только есть куча подробных статей от экономистов о игре в пирамиду ОГВЗ имени Уманского. И почему от этого растет гривна, и почему это шибко плохо для страны. А так ничего.
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б*же, ну определите кто прав то - те кто кричат шо резервам - как Каддафи, или те кто говорят шо резервы как Кобзон(в норме)?

самое большее шо я ненавижу, так это ложь.
хотя мож*т я лох, так как мне не сто лет, и даже не 42 в апреле будет(20-го апр. - д.р. Ленина ващет)
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Гитлера...20 апреля день рождения гителера...а членин родился 22 апреля...
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