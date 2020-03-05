 Міжнародні резерви України в лютому виросли на 1,3%, або $0,33 млрд, - Нацбанк

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ) у четвер.

Згідно з повідомленням, збільшення міжнародних резервів у лютому обумовлено, насамперед, збереженням сприятливої ситуації на валютному ринку.

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