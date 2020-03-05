 Міжнародні резерви України в лютому виросли на 1,3%, або $0,33 млрд, - Нацбанк

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ) у четвер.
Згідно з повідомленням, збільшення міжнародних резервів у лютому обумовлено, насамперед, збереженням сприятливої ситуації на валютному ринку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ) у четвер.
Згідно з повідомленням, збільшення міжнародних резервів у лютому обумовлено, насамперед, збереженням сприятливої ситуації на валютному ринку.
не хвилюйтесь, все ще попереду
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/foreign/
2) інфляція зараз в Україні найнижча за 5 років. Я так і не зрозумів половину чого вона зїсть, якщо гривня міцнішає
самое большее шо я ненавижу, так это ложь.
хотя мож*т я лох, так как мне не сто лет, и даже не 42 в апреле будет(20-го апр. - д.р. Ленина ващет)