 Тисячі пацієнтів в Україні можуть залишитися без кваліфікованої медичної допомоги, - проректор НМАПО ім. Шупика Моісеєнко

Про це заявила проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Раїса Моісеєнко під час пресконференції в УНІАН.

За її словами, в Україні немає університетських клінік для медичної практики, а також не передбачено кошти на оренду приміщень у медичних установах. Також понад 600 лікарів-науковців вищої категорії не зможуть зареєструватися в системі HELSI для роботи з пацієнтами.

"Внаслідок такої реформи 30000 лікарів перестануть отримувати практичні навички на клінічних базах, а 300 000 пацієнтів не зможуть лікуватися у високопрофесійних лікарів", - вважає Раїса Моісеєнко.

Читайте також: Скалецька: Сподіваюся, моєму наступнику дадуть час на реформи

За словами професора, внаслідок реформи Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика може залишитися без лікувальних баз.

В академії кажуть, що післядипломну підготовку лікарів завжди фінансувала держава. Тому сподіваються на розуміння і допомогу педагогам з боку нового міністра охорони здоров'я Іллі Ємця, який і сам є відомим вченим і практиком дитячої кардіохірургії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський оголосив про створення "колегії видатних лікарів", яка проаналізує медреформу. ВIДЕО