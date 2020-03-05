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 Політика України, Суспільство
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Все про:медицина (880) Мінздоров'я (1202) медреформа (15)

 Тисячі пацієнтів в Україні можуть залишитися без кваліфікованої медичної допомоги, - проректор НМАПО ім. Шупика Моісеєнко

Багато лікарів-науковців, які викладають у медичних вишах України, можуть втратити можливість займатися освітньою та практичною діяльністю. Такі наслідки матиме реформа вторинної ланки медичної допомоги, яка стартує вже 1 квітня 2020.

Про це заявила проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Раїса Моісеєнко під час пресконференції в УНІАН.

За її словами, в Україні немає університетських клінік для медичної практики, а також не передбачено кошти на оренду приміщень у медичних установах. Також понад 600 лікарів-науковців вищої категорії не зможуть зареєструватися в системі HELSI для роботи з пацієнтами.

"Внаслідок такої реформи 30000 лікарів перестануть отримувати практичні навички на клінічних базах, а 300 000 пацієнтів не зможуть лікуватися у високопрофесійних лікарів", - вважає Раїса Моісеєнко.

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За словами професора, внаслідок реформи Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика може залишитися без лікувальних баз.

В академії кажуть, що післядипломну підготовку лікарів завжди фінансувала держава. Тому сподіваються на розуміння і допомогу педагогам з боку нового міністра охорони здоров'я Іллі Ємця, який і сам є відомим вченим і практиком дитячої кардіохірургії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179730
 
 
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вот так европа избавляктся от украинцев, под лозунгом реформ
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960 термометров и тысячи кашляющих? - вируса нет!
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Да, Супрун собой проиллюстрировала известную поговорку, что в историю можно войти, а можно - вляпаться.
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Нужно делать так как есть за границей. 6 лет обучения, 1 год интернатуры в разных отделениях клиники.Выбор профессии или получаеш, после сдачи теста ,лицензию на общую практику ( врач скорой ,помощник терапевта и тд) и потом ещё 6 лет специализации.Опять тесты и получаеш лицензию специалиста.И потом ещё 3 года на европейскую лицензию.Только в 32 года ты врач .У нас в 26 уже супер врачи,просто смешно
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Как человек болезненный, я знаю о нашей медицине достаточно много. И скажу так, если раньше её не было, то теперь её тоже нет но с кучей бумажек, которые и здоровый не всякий выгрызет.
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