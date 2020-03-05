 Зеленський закликав українців менше подорожувати за кордон через коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Порівняно з багатьма країнами Європи у нас найменша кількість цих випадків [зараження людей коронавірусом], і ми це контролюємо", - сказав Зеленський.

За словами президента, в Україні є багато місць, де "можна нормально відпочити, поки ця історія не завершиться".

Глава держави також запевнив, що люди, які госпіталізовані в Чернівцях з підозрою на коронавірус, забезпечені необхідними умовами.

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