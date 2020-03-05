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 Суспільство
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Все про:Зеленський (4703) COVID-19 (511)

 Зеленський закликав українців менше подорожувати за кордон через коронавірус

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в Нові Санжари закликав українців менше подорожувати за кордон через поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Порівняно з багатьма країнами Європи у нас найменша кількість цих випадків [зараження людей коронавірусом], і ми це контролюємо", - сказав Зеленський.

За словами президента, в Україні є багато місць, де "можна нормально відпочити, поки ця історія не завершиться".

Глава держави також запевнив, що люди, які госпіталізовані в Чернівцях з підозрою на коронавірус, забезпечені необхідними умовами.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179726
 
 
 Топ коментарі
 
с себя и ленки пусть начнет
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А то опять его с патрушевым поймают в каком-то Омане Зеленский призвал украинцев меньше путешествовать за границу из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 8511
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Чтобы ненароком вову на очередном злачном курорте не сфоткали.
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А то опять его с патрушевым поймают в каком-то Омане
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Про пенсии ....
Эх...
Поздно.
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Нада проста перестать ездіть, даже в саседнее сіло
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В Черновицкую область зелохочмо еще не запретил людям ездить ?
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таких персоналиев на борщаговке тока ленивый не метелил..
мы их называли бандерлоги - в роге кривом, видимо, дело было поставлено хужее...
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Я уже где-то читал , что в случае массовой эпидемии , украинцам лучше будет лечиться на дому ... .
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...вальдемар, этот челлендж интереснее Зеленський закликав українців менше подорожувати за кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 5625
Зеленський закликав українців менше подорожувати за кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 3340
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А украинцы призывают пока по хорошему призывают подать Зеленскому в отставку и вернуться в цирк!
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Бубочка готовится преподнести отмену безвиза как достижение?
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Много мест где можно отдохнуть,не все же Оман могут себе позволить,тем более за бюджетные деньги
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А мы бубочка как ты и твоя зелень!
Типа поедем в Карпаты, но через Оман или Турцию с Египтом!!!!
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