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Все про:Зеленський (4703) ліквідація (300) Держархбудінспекція (45)

 Впродовж двох тижнів ДАБІ ліквідують, це один із найбільш корумпованих органів, - Зеленський

Державну архітектурно-будівельну інспекцію ліквідують упродовж двох тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу в Полтавській області.

"Я думаю, що впродовж максимум двох тижнів буде ліквідація ДАБІ. Буде створено паралельний орган, а не просто ліквідують. Ви ж знаєте, що ДАБІ - це один із найбільш корумпованих органів. Я думаю, що впродовж двох тижнів питання буде закрито", - сказав він.

Президент зазначив, що в уряді Олексія Гончарука питанням реформування інспекції займався нинішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а також пообіцяв, що найближчим часом відбудеться презентація концепції майбутньої ДАБІ.

Нагадаємо, раніше експрем'єр Олексій Гончарук пообіцяв повністю ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію в разі виявлення в структурі будь-яких схем.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179723
 
 
 Топ коментарі
 
слепят новый орган с молодыми, подающими надежды коррупционерами с 5-ю высшими образованиями - институт Поплавского, цирковое училище, курсы парикмахеров, курсы фотографов, выпускники шоу Мастершеф)
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"будет ликвидация ГАСИ. Будет создан орган параллельный, а не просто ликвидируют"

Бл...ть, що воно несе???
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так он пол года был коррумпированный? а говорили что коррупцию во власти побороли
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Пенсии тоже погасил! Молодцом! Конец эпохи бедности!
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"будет ликвидация ГАСИ. Будет создан орган параллельный, а не просто ликвидируют"

Бл...ть, що воно несе???
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От тепер уявіть, що людина думає так само хаотично, як і висловлює свої думки. Або ще гірше - не може висловити те, що думає так, щоб було зрозуміло іншим.
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слепят новый орган с молодыми, подающими надежды коррупционерами с 5-ю высшими образованиями - институт Поплавского, цирковое училище, курсы парикмахеров, курсы фотографов, выпускники шоу Мастершеф)
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Подвешенный к пианино? Впродовж двох тижнів ДАБІ ліквідують, це один із найбільш корумпованих органів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7127 ото халепа...
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Один закроют паралельно откроют.)))))
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так он пол года был коррумпированный? а говорили что коррупцию во власти побороли
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Идея хорошая, как и с реформированием таможни. Но вот не хотелось бы чтоб исполнение было как с таможней.
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А у вас приступ оптимізму? А як же інакше може бути? Тільки так, як з митницею.
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Так в больницах и армии тоже коррупция. Тоже надо ликвидировать. И полицию и прокуратуру. А если у Зели кто что намоет то и его)))
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Блін, щоб реорганізувати чи ліквідувати щось потрібно ЗА ДВА МІСЯЦІ повідомити працівників про можливе звільнення чи переведення на іншу посаду. ЗГІДНО ЗАКОНУ! По іншому бути не може. Пілять, і воно довго ще буде знущатись? Ну це вже неможливо, це ж має хтось зупинити!
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воно завжди таким було, чи це вплив прихованого результату аналізів, ось, що цікаво?
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Все добровольно по собственному уволились ( после собеседования ) какие 2 месяца ? кто хочет 2 месяца , ок В течение двух недель ГАСИ ликвидируют, это один из наиболее коррумпированных органов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3690 тогда + 2 года
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Тупо сменят вывеску, более чем уверен что даже кадры те самые останутся. Что оно несет, по ходу чел думает что все еще играет роль в 95 Квартале и нужно хайпить чтобы услышать аплодисменты ))
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Якщо щось вони створюють паралельно, то... Для людей, скоріш за все, нічого не зміниться: просто перейменують ДАБІ у, скажімо, ДКАБ і все.
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СанЭпидемСтанцию уже наликвидировались...

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ГАСК- действительно кончелыжно-дармоедно-загребущая(кто сталкивался-знает) контора, с тех еще времен!!! Вызывает сомнение, что, действительно, реформируют! Попахивает, просто сменой "вывески" , ибо, кто же откажется ДОБРОВОЛЬНО, от такого, накатанного за годы, корыта халявы?!!
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Взятку за ввод в эксплуатацию раньше несли Ивану Фёдоровичу, теперь будете нести Фёдору Ивановичу.

Такой себе квартет. Пересаживаем одних и тех же козлов по разным местам, даём разные инструменты. И не понимаем почему ни хрена не получается?

Когда публичный дом перестаёт приносить прибыль, нужно менять ******, а не кровати двигать.
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То что ГАСИ гнилая контора - сомнений нет, но вот что вместо неё слепят ещё не понятно. Эффект может быть ещё хуже.
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Реформа ГАСИ заключается в смене вывески .
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Не розумію навіщо створювати паралельну структуру замість реорганізації та впорядкування існуючої. Але ж скільки грошей піде на зміну назв, реєстрацію, стандартизацію, ліцензування, ремонт, переїзд, "діджиталізацію" тощо... Може не треба? Ну, мля, вимкніть прінтер - проводка димиться... Впродовж двох тижнів ДАБІ ліквідують, це один із найбільш корумпованих органів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3223
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А от куда он взял что ГАСИ самый коррумпированный орган?
Хоть кто то из ГАСИ сел за коррупцию и взятки?

Зе - ты 3,14здун!!!
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