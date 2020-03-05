 Запуск 4G в київському метрополітені обійшовся операторам у 150 млн грн

Про це сказав директор з регуляторного забезпечення компанії Київстар Олександр Когут під час демонстрації запуску 4G на станції метро Академмістечко 5 березня у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"150 мільйонів гривень — вартість проєкту для всіх операторів по 4G в метро, якщо рахувати наш загальний проєкт", - заявив він.

Когут додав, що поступово 4G підключать на всіх станціях метро до кінця 2020 року, якщо Київська міська рада ухвалить рішення про плату за доступ телекомунікаційних операторів до інфраструктури міста.

5 березня три мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell почали надавати послуги 4G-зв'язку на станції київського метрополітену "Академмістечко".

22 липня 2019 р. стало відомо, що оператори в рамках тендеру обрали компанію Huawei постачальником для будівництва спільної 4G мережі у столичному метрополітені.

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