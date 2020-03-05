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 Київські новини
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 Запуск 4G в київському метрополітені обійшовся операторам у 150 млн грн

Запуск 4G у київському метрополітені обійшовся компаніям Київстар, Vodafone Ukraine та lifecell у 150 млн гривень.

Про це сказав директор з регуляторного забезпечення компанії Київстар Олександр Когут під час демонстрації запуску 4G на станції метро Академмістечко 5 березня у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"150 мільйонів гривень — вартість проєкту для всіх операторів по 4G в метро, якщо рахувати наш загальний проєкт", - заявив він.

Когут додав, що поступово 4G підключать на всіх станціях метро до кінця 2020 року, якщо Київська міська рада ухвалить рішення про плату за доступ телекомунікаційних операторів до інфраструктури міста.

5 березня три мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell почали надавати послуги 4G-зв'язку на станції київського метрополітену "Академмістечко".

22 липня 2019 р. стало відомо, що оператори в рамках тендеру обрали компанію Huawei постачальником для будівництва спільної 4G мережі у столичному метрополітені.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179716
 
 
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Честно говоря, Веталя уже достал своей тупостью.
Нахрена этот интернет в метро?:
В то же время, единственній транспорт от автостанции на площзади Шевченко до ближайшего метро, троллейбус 32 ходит раз в час.
Городская электричка ходит через день раз в час, при чем с 18-00 до 19-00, в час пик, когда все мосты стоят, ее не предусмотрено вообще.
Остановки общественного транспорта понаделывал каждые 100 метров, так боремся с пробками?
Полуэкспрессы отменил вообще, если раньше с Троещины до метро удавалось доехать за 30 минут, теперь это время ползешь по массиву, останавливаясь возле каждого столба.
Короче, Виталя, иди нах вместе со своей показухой!
Ты отмороженный на всю голову и до Черновецкого тебе, как до Луны!
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Плевать на наземный транспорт в условиях когда в 21м веке нет доступа к информации и коммуникации 80% времени маршрута нс работу/домой.
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Пысы
При Черновецком горячую воду в Киеве отключали максимум дней на 40, при Ветале - на полгода, а а районе интерплощади так и не включили вообще.
То есть, ее уже нет три года.
Веталя, засунь свой интернет себе в одно место!
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Хм. На венике горячая как бы есть, только из крана течёт холодная. Народ на всём стояке бойлера поставил, и срать хотел и на горячую и на виталика и на черновецкого. И к слову, с бойлером даже дешевле получается, чем использовать нагретую до 50 градусов Киевэнерго.
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Зато фонарей по всему городу светодиодных наставил.

И не надо ляля. С пл. Шевченко туча транспорта на различное метро идёт.
Да и переться в час пик на Героев Днепра, как по мне странное удовольствие. Там вечная пробенища чуть ли не от Леруа Мерлен и до Богатырской, не считай пробки от самой площади до Автозаводской.

Дотянул бы Кличко нормально Окружную с развязкой до Богатырской, пробок в том направлении было бы поменьше.
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Какая куча транспорта?
Одни маршрутки.
Мне надо было в эпицентр, никаких пробок, проездной в кармане, пришлось платить 8 грн за пару остановок.
Зачем мне проездной?
Чтобы от автостанции до метро ничего не ходило!
Да такого мера надо гнать страной метлой!
При Черновецком 32 троллейбус ходил каждые 10 минут!
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И на кой эта новость:
Что бы мы их пожалели?
Или что бы "отнеслись с пониманием" к увеличению тарифов?

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