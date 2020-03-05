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 Політика України
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Все про:Зеленський (4703) Порошенко (11589) Сюмар (173) Європейська Солідарність (276)

 Зеленський хоче винищити опозицію, тому намагається позбутися Порошенка шляхом кримінальних переслідувань, - нардеп від "ЄС" Сюмар

Нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що президент Зеленський боїться п’ятого президента України Петра Порошенка, а тому намагається знищити його через політично вмотивовані кримінальні розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Напевно, це страх політичної конкуренції, в першу чергу. І бажання зачистити як інформаційне, так і політичне поле від тих політиків, які можуть бути ефективними, які можуть рухати Україну у бік інтеграції з Європейським Союзом, і які мають відповідні політичні команди, які можуть змінити ситуацію в країні", – зауважила Сюмар.

"Хочеться винищити все опозиційне поле, і в першу чергу лідера опозиції, яким очевидно сьогодні є Петро Порошенко. Саме через це його намагаються зачистити, шляхом політично вмотивованих переслідувань", – наголосила вона.

За словами Сюмар, заява голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про причини невдоволення роботою Генерального прокурора Рябошапки лише підтверджують цю тезу.

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"Думаю, що це зізнання Арахамії є абсолютно промовистим – коли з одного боку всі кажуть ми не втручаємось у діяльність незалежних правоохоронних органів, але звільняємо Генерального прокурора, бо він відмовляється підписувати абсолютно абсурді підозри", – додала вона.

Сюмар підкреслила, що Порошенко виконував свої конституційні повноваження, а тепер йому намагаються вручити підозру про те, що він захоплював державну владу в Україні.

"Це просто смішно звучить. Інакше, ніж зі сміхом та іронією про це говорити не можна. Як законно обораний президент може захоплювати владу? За таким підходом Володимир Зеленський її захопив вже мільйон разів, насправді, і про це зізнався навіть публічно", – додала депутатка.

"Президент вчора закликав тут, на трибуні, мати пам’ять. Але мені здається, що у них самих з історичною пам’яттю зовсім і зовсім погано. Забули і приклад Кучми, і приклад Януковича – і всі наступають на їхні граблі", – зауважила Сюмар.

Як повідомлялося, ДБР 21 травня за заявою Портнова почало досудове розслідування за фактом можливої ​​державної зради і дій, спрямованих на захоплення державної влади (ст.109, 111 і 426-1 КК) з боку керівництва України наприкінці 2018 року. У Держбюро уточнили, що йдеться про події 25 листопада 2018 року, пов'язані зі здійсненням переходу корабельною групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.

А глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179714
 
   
 Топ коментарі
 
Вор (Педро) должен сидеть в тюрьме. И ничего другого.
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Зебилы ненавидят Пороха за то, что он стал первым настоящим президентом. А они как были грязью, так и остались.
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Зебилы, а за что вы хотите посадить Пороха?
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«Хісчєнія і карупція» навіть не ставляться в вину, рюзьгє.
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опозиция и ворюги,мародеры свинярчуки и их патрон- две большие разницы
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Порошенко в майбутніх шкільних підручниках прославиться безвізом і Томосом, а Зеленський грою членом на роялі і велосипедом
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И велосипедом, которого никто до сих пор не видел
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Больше в оппозиции никого нет ? Один Сывочелый?
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жаль .но кроме Свыночолого никто не хочет видеть вожаком .Дифицит кадров или Пепа не пускает в занятую нишу ?
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Зеленский хочет истребить оппозицию потому шо, мелочный и злопамятный осел.....
весь его срок будет посвячен не Украине, а как бы посадидить пороха.....
он не презик - он вечный оппонет пороха ....чем мельче блоха - тем ее труднее раздавить...
все зеленое быдло уже заслужило срока и сядет..... - буба с богданом сдрысныт в крым.. - остальные сядут....
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Зелино желание избавиться от Пороха совпадает с желанием народа Украины избавиться от Зели. Остальной нарiд скоро будет это наблюдать в прямом эфире и ржать как с говноквартала, когда его Зелю ссаными тряпками погонят в парашу. Зеленський хоче винищити опозицію, тому намагається позбутися Порошенка шляхом кримінальних переслідувань, - нардеп від "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 9351
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Надежды юношей питают,
Отраду старым подают...
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Босой- поедешь с Зелей, или пешком пойдёшь? Черкани адрес, я тебе хоть лапти вышлю. Зеленський хоче винищити опозицію, тому намагається позбутися Порошенка шляхом кримінальних переслідувань, - нардеп від "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 9380
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Хлопец из Германии, розповсюджи в немецком интернете вот это из России, пусть немецкие ожиревшие бюргерв хоть поймут, что такое для них Россия
Из российских СМИ.
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"Управление Росгвардии закупит к 9 мая наклейки на автомобили с надписью «На Берлин». Это следует из документации на сайте госзакупок, на которую обратили внимание «Открытые медиа».
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Зеленський обіцяв посатити бандитів, бариг та зрадників. Минув майже рік - посадив кілька добровольців та волонтерів, та відпустив майже усіх бантидів, бариг та зрадників, яких посадили при Пороху. А що ж так? Може ще 100 днів зачекати треба? Чи все ж трохи збрехав?
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статьи будут тяжкие и срока длинные ...
следите за папой саней - как тока он из Украины? - бубу в сизо......
бо лыжи уже смазаны....
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Песиковскую фракцию покусал больной болезнью Куру или как там её, по-другому их массовый бред не могу объяснить.
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Даййте Сюмарше сельодку в шаКАЛаде!
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Не не он а коломойский .зелю за дурачка там держат
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Ось такий уривок... здавалося б, до чого тут "слуги наріду"?


Пухов: Поесть успеешь. У кого газета?

Денисов: У меня.
Пухов: Дай почитаю.
Денисов передает ему газету.
Пухов (читает): В ночь 26-27 декабря на Курском направлении после продолжительной артподготовки умели делать по-гнилому. Мы делали по-гнилому, развертывали по-гнилому, и стаскивали по-гнилому, и клали по-гнилому, положение теплое по-гнилому, положение участливое по-гнилому, урон выщербленных по-гнилому, дислокация тебя по-гнилому, наматывание на вал по-гнилому, чешуйчатость половины по-гнилому, полевая батарея по-гнилому, пленный дивизион по-гнилому...
Волобуев: Не гони. Читай помедленней.
Пухов (продолжает медленней): Распределитель веса по-гнилому, использование огня по-гнилому, отслаивание детей по-гнилому, окопная война по-гнилому, делание через чох по-гнилому, обрадование по-гнилому, тропинчатость по-гнилому, делать ворот по-гнилому, искроулавливатель по-гнилому, тайный маршрут по-гнилому, полодие по-гнилому, лампопрокатчик по-гнилому, бумагоделатель по-гнилому, речное большинство по-гнилому, резка вещей по-гнилому, чужие поручни по-гнилому, телефонизирование по-гнилому, бронхиальные кнопки по-гнилому, буквопечатание по-гнилому, лошадиный инвентарь по-гнилому, истаро истаропно по-гнилому, четность ошибок по-гнилому, истопник пружин по-гнилому, дело детей по-гнилому, отправление корпуса по-гнилому, поздравления по-гнилому.
Соколов: Ну и правильно. Давно пора эту пробку вышибать.
(c) Владимир Сорокин "Землянка"
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Шановні Зе виборці, введіть в пошуковик по англійськи скільки становлять статки Пороха і ви побачите, що за останні роки, його статки впали на 40% і він зараз не є міліардером.на приклад тут: https://www.google.com/amp/s/www.bloomberg.com/amp/news/articles/2019-05-19/ukraine-s-president-lost-billionaire-status-in-office-and-more або пошукайте інші газети. Перестаньте вірити в маячню про баригу, злодія і статки, які зросли у 80 разів. зелена команда Вас надурила і це вже видно по економіці України, люди, включіть вже трохи мозги- вже час. Барига не при владі вже скоро рік. Перестаньте себе обманювати
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Давайте номер карточки, как нибудь скинемся форумом кто сколько может.
(напеваю) С рождения Петя пай-мальчиком был, имел Петя хобби-он деньги любил...
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За выступлением Зеленского в Раде просматривается желание выклянчить еще некий срок доверия, после окончания которого все закончится полным провалом


Дмитрий Коган, комментируя в своем блоге выступление Владимира Зеленского на вчерашнем внеочередном заедании парламента, отметил, что быть на 9-м месяце президентства настолько далеким от реальности - это талант.
Президент сказал много красивых слов, подчеркнув, что власть, забывающая собственные обещания, не видящая необходимости в переменах, и переставшая слышать простых людей - это точно не про его команду.

Вот здесь и появляется основной вопрос к Зеленскому - это точно не про вас?
Интересно, какие реальные изменения украинцы увидели за период вашего президентства? Кроме ставшего уже очевидным для всех реванша Януковича здесь больше ничего нет.
Больше всего в выступлении Зеленского понравилось, как он обвинил в провале коммуникации правительство Алексея Гончарука. Действительно, кто же еще может быть виноват в этом, как не Кабмин. На самом деле за всем этим явственно просматривается желание президента выклянчить еще некий срок доверия, после окончания которого все уже гарантировано закончится полным провалом.
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"быть на 9-м месяце президентства настолько далеким от реальности - это талант."

Так, зеленський на 9 місяці нічого не народив окрім маразму
Бідна Україна ...
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Падлошенка в любому треба садовити за грати в інакшому випадку зелена банда залишається бандою якщо на волі,і мало того,в ВР застрягли проросійські злодії з минулої влади, до списку аваков,хомчак,дурчинов та багато інших
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ты Сюмар за сколько цукерок Кролика продала ? и ты еще что то вякаешь ?
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Какая прелесть.) Мало нам самопровозглашенных "республик", так теперь ещё и самопровозглашённый "лидер оппозиции" нарисовался.
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Ой, а это точно не из-за панамских скандалов, похищения людей и коррупции ?
А то мы переживаем.
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СБУ підкинуло Порошенкові в Раді десять гривень і на протязі півгодини напружено слідкувало,чи він їх не візьме...Порох дивився на купюру,крутився,оглядувався,але все-таки не піддався на провокацію і лишився на свободі...
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Нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар заявила, что Президент Владимир Зеленский боится пятого Президента Украины Петра Порошенко, поэтому пытается уничтожить его через политически мотивированные уголовные расследования. Источник: https://censor.net.ua/n3179714

Яке ж воно боязливе тільки Зеленський хоче винищити опозицію, тому намагається позбутися Порошенка шляхом кримінальних переслідувань, - нардеп від "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 5442
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"Зеленский хочет истребить оппозицию, поэтому пытается избавиться от Порошенко путем уголовных преследований, - нардеп от "ЕС" Сюмар" - в ЕС, или вернее, в "Блоке Пети Порошенко" много талантливых ораторов и просто симпатичных людей, но почему тогда вы набрали всего 8% электората, причём Рошен настолько был уверен в своей победе, что даже не фальсифицировал выборы, а это потому, что Шоколаду вкладывали в уши то, что он хотел слышать, иначе не получили бы бабло, которое он брал из бюджета, ну он же не поц, чтобы брать бабло из своего, "честно заработанного" кармана, так работать его учили с мальства, Роше считал, что вокруг одни лохи, которым достаточно "томоса" и они будут счастливы, не будут следить за его руками, но всё оказалось для него полной неожиданностью и катастрофой, но самое грустное, что команда Шоколада не сделала никаких правильных выводов, пошли по самому простому, стандартному пути, начали тявкать и скулить на своих, как им кажется (в силу совкового мышления), врагов, а это путь в никуда.
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только на такой теме про порошенко дебилы чувствуют себя полноценными лохами! зеленые сопли прут ручьем, когда речь заходит о пятом президенте!
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А что там со святошей Аваковым? Как там Коломойский? Почему не сидит?
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зелена шмаркля ще поплаче, коли шановний Петро Олексійович знову поверненться у своє законне Президентське крісло!
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Ну скажите. Разве не прелесть видеть, как Прошенко извивается ужом на сковородке? Тьфу. Гадость!
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Ни Шмаркля ни Лолита не вернутся в президентские кресла , о них забудут , как о прошлогоднем снеге .
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Правоохранительные органы,слуги народа и им подобные,за время независимости Украины представители государственной власти предали только один раз.Это когда Янукович подписал Харьковские соглашения.Все остальные воры.жулики,сявки,кидаловы и пр.шваль делали беззаконие в рамках преступных утверждённых законов.Дебилы терпите и дальше_вы это заслуживаете.
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