 Зеленський хоче винищити опозицію, тому намагається позбутися Порошенка шляхом кримінальних переслідувань, - нардеп від "ЄС" Сюмар

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
"Напевно, це страх політичної конкуренції, в першу чергу. І бажання зачистити як інформаційне, так і політичне поле від тих політиків, які можуть бути ефективними, які можуть рухати Україну у бік інтеграції з Європейським Союзом, і які мають відповідні політичні команди, які можуть змінити ситуацію в країні", – зауважила Сюмар.
"Хочеться винищити все опозиційне поле, і в першу чергу лідера опозиції, яким очевидно сьогодні є Петро Порошенко. Саме через це його намагаються зачистити, шляхом політично вмотивованих переслідувань", – наголосила вона.
За словами Сюмар, заява голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про причини невдоволення роботою Генерального прокурора Рябошапки лише підтверджують цю тезу.
"Думаю, що це зізнання Арахамії є абсолютно промовистим – коли з одного боку всі кажуть ми не втручаємось у діяльність незалежних правоохоронних органів, але звільняємо Генерального прокурора, бо він відмовляється підписувати абсолютно абсурді підозри", – додала вона.
Сюмар підкреслила, що Порошенко виконував свої конституційні повноваження, а тепер йому намагаються вручити підозру про те, що він захоплював державну владу в Україні.
"Це просто смішно звучить. Інакше, ніж зі сміхом та іронією про це говорити не можна. Як законно обораний президент може захоплювати владу? За таким підходом Володимир Зеленський її захопив вже мільйон разів, насправді, і про це зізнався навіть публічно", – додала депутатка.
"Президент вчора закликав тут, на трибуні, мати пам’ять. Але мені здається, що у них самих з історичною пам’яттю зовсім і зовсім погано. Забули і приклад Кучми, і приклад Януковича – і всі наступають на їхні граблі", – зауважила Сюмар.
Як повідомлялося, ДБР 21 травня за заявою Портнова почало досудове розслідування за фактом можливої державної зради і дій, спрямованих на захоплення державної влади (ст.109, 111 і 426-1 КК) з боку керівництва України наприкінці 2018 року. У Держбюро уточнили, що йдеться про події 25 листопада 2018 року, пов'язані зі здійсненням переходу корабельною групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.
А глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки.
Зеленский хочет истребить оппозицию потому шо, мелочный и злопамятный осел.....
весь его срок будет посвячен не Украине, а как бы посадидить пороха.....
он не презик - он вечный оппонет пороха ....чем мельче блоха - тем ее труднее раздавить...
все зеленое быдло уже заслужило срока и сядет..... - буба с богданом сдрысныт в крым.. - остальные сядут....
Отраду старым подают...
Из российских СМИ.
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"Управление Росгвардии закупит к 9 мая наклейки на автомобили с надписью «На Берлин». Это следует из документации на сайте госзакупок, на которую обратили внимание «Открытые медиа».
следите за папой саней - как тока он из Украины? - бубу в сизо......
бо лыжи уже смазаны....
Пухов: Поесть успеешь. У кого газета?
Денисов: У меня.
Пухов: Дай почитаю.
Денисов передает ему газету.
Пухов (читает): В ночь 26-27 декабря на Курском направлении после продолжительной артподготовки умели делать по-гнилому. Мы делали по-гнилому, развертывали по-гнилому, и стаскивали по-гнилому, и клали по-гнилому, положение теплое по-гнилому, положение участливое по-гнилому, урон выщербленных по-гнилому, дислокация тебя по-гнилому, наматывание на вал по-гнилому, чешуйчатость половины по-гнилому, полевая батарея по-гнилому, пленный дивизион по-гнилому...
Волобуев: Не гони. Читай помедленней.
Пухов (продолжает медленней): Распределитель веса по-гнилому, использование огня по-гнилому, отслаивание детей по-гнилому, окопная война по-гнилому, делание через чох по-гнилому, обрадование по-гнилому, тропинчатость по-гнилому, делать ворот по-гнилому, искроулавливатель по-гнилому, тайный маршрут по-гнилому, полодие по-гнилому, лампопрокатчик по-гнилому, бумагоделатель по-гнилому, речное большинство по-гнилому, резка вещей по-гнилому, чужие поручни по-гнилому, телефонизирование по-гнилому, бронхиальные кнопки по-гнилому, буквопечатание по-гнилому, лошадиный инвентарь по-гнилому, истаро истаропно по-гнилому, четность ошибок по-гнилому, истопник пружин по-гнилому, дело детей по-гнилому, отправление корпуса по-гнилому, поздравления по-гнилому.
Соколов: Ну и правильно. Давно пора эту пробку вышибать.
(c) Владимир Сорокин "Землянка"
(напеваю) С рождения Петя пай-мальчиком был, имел Петя хобби-он деньги любил...
Дмитрий Коган, комментируя в своем блоге выступление Владимира Зеленского на вчерашнем внеочередном заедании парламента, отметил, что быть на 9-м месяце президентства настолько далеким от реальности - это талант.
Президент сказал много красивых слов, подчеркнув, что власть, забывающая собственные обещания, не видящая необходимости в переменах, и переставшая слышать простых людей - это точно не про его команду.
Вот здесь и появляется основной вопрос к Зеленскому - это точно не про вас?
Интересно, какие реальные изменения украинцы увидели за период вашего президентства? Кроме ставшего уже очевидным для всех реванша Януковича здесь больше ничего нет.
Больше всего в выступлении Зеленского понравилось, как он обвинил в провале коммуникации правительство Алексея Гончарука. Действительно, кто же еще может быть виноват в этом, как не Кабмин. На самом деле за всем этим явственно просматривается желание президента выклянчить еще некий срок доверия, после окончания которого все уже гарантировано закончится полным провалом.
Так, зеленський на 9 місяці нічого не народив окрім маразму
Бідна Україна ...
А то мы переживаем.
Яке ж воно боязливе тільки