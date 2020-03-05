 Зеленський хоче винищити опозицію, тому намагається позбутися Порошенка шляхом кримінальних переслідувань, - нардеп від "ЄС" Сюмар

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Напевно, це страх політичної конкуренції, в першу чергу. І бажання зачистити як інформаційне, так і політичне поле від тих політиків, які можуть бути ефективними, які можуть рухати Україну у бік інтеграції з Європейським Союзом, і які мають відповідні політичні команди, які можуть змінити ситуацію в країні", – зауважила Сюмар.

"Хочеться винищити все опозиційне поле, і в першу чергу лідера опозиції, яким очевидно сьогодні є Петро Порошенко. Саме через це його намагаються зачистити, шляхом політично вмотивованих переслідувань", – наголосила вона.

За словами Сюмар, заява голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про причини невдоволення роботою Генерального прокурора Рябошапки лише підтверджують цю тезу.

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"Думаю, що це зізнання Арахамії є абсолютно промовистим – коли з одного боку всі кажуть ми не втручаємось у діяльність незалежних правоохоронних органів, але звільняємо Генерального прокурора, бо він відмовляється підписувати абсолютно абсурді підозри", – додала вона.

Сюмар підкреслила, що Порошенко виконував свої конституційні повноваження, а тепер йому намагаються вручити підозру про те, що він захоплював державну владу в Україні.

"Це просто смішно звучить. Інакше, ніж зі сміхом та іронією про це говорити не можна. Як законно обораний президент може захоплювати владу? За таким підходом Володимир Зеленський її захопив вже мільйон разів, насправді, і про це зізнався навіть публічно", – додала депутатка.

"Президент вчора закликав тут, на трибуні, мати пам’ять. Але мені здається, що у них самих з історичною пам’яттю зовсім і зовсім погано. Забули і приклад Кучми, і приклад Януковича – і всі наступають на їхні граблі", – зауважила Сюмар.

Як повідомлялося, ДБР 21 травня за заявою Портнова почало досудове розслідування за фактом можливої ​​державної зради і дій, спрямованих на захоплення державної влади (ст.109, 111 і 426-1 КК) з боку керівництва України наприкінці 2018 року. У Держбюро уточнили, що йдеться про події 25 листопада 2018 року, пов'язані зі здійсненням переходу корабельною групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.

А глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки.

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