EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  761  9
Все про:добровольці (386) Національний корпус (235)

 14 березня в День добровольця ветерани підуть до російського посольства

14 березня о 18:00 в Києві ветерани російсько-української війни проведуть марш до Дня добровольця. Учасники ходи пройдуть вулицями Києва, фінальною точкою якої буде посольство Російської Федерації.

Ветерани закликають приєднуватись до події усіх небайдужих українців, щоб дати зрозуміти владі, що капітуляція не пройде.

"Ми не вагаючись стали на захист України, коли ворог прийшов на нашу землю. Ми звільняли окуповані українські міста та втрачали на фронті наших побратимів. І ми не допустимо, щоб тепер влада домовлялась з ворогом за нашими спинами, ведучи Україну до капітуляції", - йдеться в анонсі події.

Марш розпочнеться о 18:00 від стадіону ЦСКА. Нагадаємо, що в День незалежності, 24 серпня 2019 року, ветерани російсько- української війни провели у Києві Марш захисників України, в якому взяло участь 50 тисяч учасників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179707
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А надо давно уже идти домой к ЗЕ. Желательно ночью и без анонсов.
 показати весь коментар
 
 
нужно по Крещатику пройти.
мне непонятно чего "Горький Лук" не постит ничего.
 показати весь коментар
 
И там их с распростертыми руками примет Зурабов...
 показати весь коментар
 
А який сенс? Невже московія перестане воювати?
 показати весь коментар
 
Непонятно какого хера эта помойка вообще в Украине делает ...
 показати весь коментар
 
5 марта 1953 г, обоссалась и сдохла паскуда по кличке Сталин. Бывший бандит, который стал одним из самых кровавых мясников 20-го века, превративший 1/6 часть суши в одну большую зону. Сдох тот - сдохнет и этот.
14 березня в День добровольця ветерани підуть до російського посольства - Цензор.НЕТ 5732
 показати весь коментар
 
 
14 марта в 18:00 в Киеве ветераны российско-украинской войны проведут марш ко Дню добровольца. Участники шествия пройдут по улицам Киева, финальной точкой будет посольство Российской Федерации. Источник: https://censor.net.ua/n3179707

Хай московити/кацапи знають що їм в Україні робити нічого !!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору