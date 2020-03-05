EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  1102  2
Все про:ВР (7176) законопроект (952) праця (57)

 Уряд відкликав з ВР законопроєкт "Про працю"

Кабінет міністрів відкликав з Верховної Ради проєкт закону про працю (реєстраційний номер 2708).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчить інформація на парламентському сайті.

Згідно з оприлюдненим у четвер повідомленням, поданий наприкінці 2019 року законопроєкт з новою редакцією Трудового кодексу був відкликаний 4 березня.

Як повідомлялося, законопроєкт пропонував перевести трудові книжки в цифрову форму, ввести поняття учнівських трудових договорів, договорів на певний строк та інших гнучких форм трудових договорів.

Серед інших пропозицій - ввести поняття нефіксованого робочого часу, що дозволить легалізувати наймання персоналу, послуги якого потрібні нерегулярно.

Читайте також: Закон "Про працю" модернізує трудові відносини, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179706
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
даже усатый таракан не спас бубочку от провалов
Правительство отозвало из ВР законопроект "О труде" - Цензор.НЕТ 7780
 показати весь коментар
 
Американский инвестиционный банк Morgan Stanley оперативно отреагировал на прошедшую вчера смену Кабинета министров в Украине и посоветовал своим клиентам сократить позиции в еврооблигациях, выпущенных нашей страной. Считают, что такое развитие событие негативно скажется на сотрудничестве с МВФ и выполнению госбюджета. (c)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору