 Уряд відкликав з ВР законопроєкт "Про працю"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчить інформація на парламентському сайті.

Згідно з оприлюдненим у четвер повідомленням, поданий наприкінці 2019 року законопроєкт з новою редакцією Трудового кодексу був відкликаний 4 березня.

Як повідомлялося, законопроєкт пропонував перевести трудові книжки в цифрову форму, ввести поняття учнівських трудових договорів, договорів на певний строк та інших гнучких форм трудових договорів.

Серед інших пропозицій - ввести поняття нефіксованого робочого часу, що дозволить легалізувати наймання персоналу, послуги якого потрібні нерегулярно.

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