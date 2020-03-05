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Все про:дороги (866) ремонт (576) Укравтодор (207)

 "Укравтодор" представив нову методику тендерів на ремонт доріг: вимоги підвищуються, "картелізації" не буде, - ЗМІ

Незважаючи на підвищення вимог до компаній, які будуть виконувати роботи з будівництва, ремонту та утримання автошляхів національного значення, не можна говорити про створення "картелю" з фірм, які будуть відповідати критеріям. При цьому з'являться передумови для підвищення якості робіт, залучення іноземних учасників і підвищення конкуренції на тендерних торгах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише у своєму матеріалі видання "Дело".

Нагадаємо, напередодні "Укравтодор" представив нову методику проведення тендерних торгів на дорожні роботи. Основна новація - поділ доріг за категоріями складності і висунення вичерпного переліку вимог тим компаніям, які будуть претендувати на роботу на кожній з цих категорій.

Міжнародні організації, в тому числі і представники Ініціативи щодо прозорості інфраструктури (CoST), багаторазово рекомендували уряду і "Укравтодору" розробити єдині правила гри, бажано наближені до тих, за якими проводять такі закупівлі Світовий банк та ЄБРР, пише видання.

Документ паралельно представляли в автодорі та обговорювали на круглому столі опоненти методики.

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Серед головних претензій - звуження можливостей для частини учасників ринку, які не потраплять під нові критерії. В "Укравтодорі" заявляють, що вимоги до кваліфікації, досвіду, наявності власних лабораторій, людей, техніки, асфальтних заводів - нормальна європейська практика. Наводять приклади США, Німеччини, Чехії, Італії, де жорсткі вимоги до будівельників великих важливих об'єктів ні в кого не викликають запитань. Більш того, важливим фактором є поява середньострокового планування в дорожній галузі. Воно дозволяє не дробити ділянки лотами по 1-2 км, а виставляти на торги відразу великі об'єкти по 30-50 км, а для цього необхідні істотно серйозніші ресурси.

Також опоненти методики вважають, що обов'язкова вимога відгуки від попередніх замовників - це штучна можливість маніпулювати учасником.

В "Укравтодорі" відповідають: відгук стає особливо важливим в умовах, коли компанії несуть відповідальність за експлуатацію дороги після ремонту, виконують свої гарантійні зобов'язання, а не тільки освоюють гроші власне на укладання асфальту. Плюс відгук додатково підтверджує, що виконувався саме такий, аналогічний тип робіт, як той, на який збирається подаватися учасник. Побоювання, що існуючі "невеликі" компанії будуть змушені піти з ринку, бо вони не будуть підходити під вимоги досвіду, наявності техніки тощо, а великі створять "картель", також безпідставні, вважають в автодорі.

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За попередніми підрахунками, на кожну з категорій доріг можуть бути кваліфіковані 15-20 компаній, при тому що міжнародний досвід показує як нормальну практику роботу на "національному" рівні всього 3-5 фірм. Крім того, ринок, навпаки, відкривається, в тому числі і для іноземних компаній, оскільки правила гри будуть близькими до встановлених МФО і зрозумілими для міжнародних гравців. Це тільки підвищить конкуренцію, а значить - зробить дороги більш вигідними для платників податків, зручними і якісними для користувачів. Що стосується малих підприємств, то насправді цього року на будівництво та ремонт доріг місцевого значення теж виділені рекордні суми - 22 млрд грн. І вимоги до їхнього будівництва та обслуговування, згідно з проєктом рекомендацій, істотно нижчі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179703
 
 
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И все в долг у будущей власти. Лохотрон для лохов имени государственных "гарантий".
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Шоб вы ото там жили и не кашляли! "Новую методику работ" я отчетливо видел вчера и сегодня в Кропивницком по ул.Мурманской..."Укравтодор" представил новую методику тендеров на ремонт дорог: требования повышаются, "картелизации" не будет, - СМИ - Цензор.НЕТ 3590 Это полный 3,14... Были ямы - стали овраги с новым асфальтом, которые, как и ранее ямы, надо объезжать.
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зелена влада - вы это шо разве против? вроде это я против - во как оно))))))))
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Индеец, такого плана "ремонт" я вижу уже десятки лет. И при злочынном Панде, и при сывочолом гэтьнані и уже при этих "слугах".
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то так - но все же - ну ты меня понимаешь))))))
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Оно то так, но...С каких пор у нас в городе "слуги" в мэрии и облраде (эти тридварасы кем только не были, хотя ныне 90% из них в ПЭС.А через год те же рожи будут на тех же местах. но уже "слугами") ? Хотя да... виноват ***** Зеленский!!!"Укравтодор" представил новую методику тендеров на ремонт дорог: требования повышаются, "картелизации" не будет, - СМИ - Цензор.НЕТ 8034
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Так ведь уже картель. Микитась с артурчиком герасимовым, через своего ручного реформатора гриненко и их псевдо ассоциацию, уже тупо пилят бюджет. Уже и армян с ними
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