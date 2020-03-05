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Все про:Зеленський (4703) Рябошапка Руслан (318)

 Немає результату - не маєш займати місце, - Зеленський про звільнення Рябошапки. ВIДЕО (оновлено)

Нехай народні депутати голосують щодо недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці, як вони самі вважають за потрібне.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу на Полтавщині, передає Цензор.НЕТ.

"Я чесно вважаю, це моя особиста думка ... Тут, до речі, і посли "Великої сімки"... Добре, що ви запитали, думаю, мене будуть питати: "Ай-ай-ай. Не можна чіпати Генпрокурора". Хоча, ви знаєте, ми з ним пройшли довгий шлях виборчої кампанії. Але, моя особиста думка, нехай там голосують депутати, як вони хочуть. Моя особиста думка дуже проста: немає результату - не маєш займати місце", - заявив Зеленський.

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"Я, президент, ставлю собі таку ж (вимогу. - Ред.). Якими б ми не були красивими, і з якими б красивими намірами, очима, кроками, з відкритим серцем. Якщо ти не маєш результату - до побачення. Більш того , мені здається, що справедливо, коли ти сам про це говориш ", - додав президент.

"Я дійсно вважаю, що в ДБР Венедіктова тільки прийшла. Я дійсно вважаю, що до неї поки що немає питань, тому що людина тільки прийшла. Потрібно якийсь час. Я дійсно вважаю, що СБУ, Генпрокуратура і НАБУ не працюють на 100%. Я дійсно вважаю, що більше часу було у НАБУ ніж у всіх цих органів. НАБУ більше всіх працювало - 5 років. Я вважаю, що це не результат для такого органу, тому що саме вони займаються чиновниками", - зазначив Зеленський.

"Коли ви ставите питання про топчиновників. Пройшов аудит попередників чи не попередників, ми в принципі про людей, які працювали, грабували і де відповідь? Тому це дійсно питання до НАБУ", - акцентував президент.

Також дивіться: "Рябошапка - це не до мене питання. Це ж депутати там працюють", - Зеленський. ВIДЕО

"Я дійсно вважаю, що Руслан (Рябошапка. - Ред.) гарний спеціаліст, що стосується Генпрокуратури. Я вважаю, що він не показав результату. Я дійсно так вважаю. Тут немає ніяких пріоритетів, то товариш, то не товариш. Я дійсно вважаю, що в Службі безпеки України ситуація краща, ніж в Генпрокуратурі. Це моє враження. Хоча, наприклад, я сьогодні знав інформацію про Нові Санжари, що саме місцева Служба безпеки України відреагувала дуже запізно, що готувалися акції і ми, як держава, не отримали цю інформацію. І вже зробили люди блокпости. І вже палили шини. Після цього приїхала Нацгвардія. Саме Служба безпеки займається безпекою і повинні були повідомити. Значить людину, який займає місце в обласній Службі безпеки України, повинні замінити", - пояснив Зеленський.

"Коли ми говоримо про Генпрокурора, я вам пояснюю, не може Генпрокурор сказати: "Я ні при чому. Це прокурор тут у Полтаві з чимось не впорався". Ні, чи його звільняй, чи сам іди з посади. Воно так не працює по-іншому. Хтось повинен нести відповідальність. У мене таке ж відношення було і до уряду. Всі люди, які були в уряді, ніхто не взяв хабаря. Ви пам'ятаєте такий уряд? Ні. Але це не причина. Я нічого не беру - я нічого не зробив. Може бути і так. Це теж не підходить. Треба знаходити якийсь баланс. Не береш і щось роби. Немає ніяких людей, пріоритетів, друзів, когось, я не знаю кого. Немає результату, треба міняти людей. Ось і все", - резюмував президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179701
 
 
 Топ коментарі
 
А у самого есть результаты?
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Ух шавки разгавкались.
Шо у Зе нет результатов? А какие они должны или могли бы быть?
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охреніти, зелена шмаркля триндонула ні про що, почала зі служби, а закінчила рябошляпкою про нема результату. Якого ти результату хотів, придурок? Почитай повноваження прокурора.
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4:40 - "надо знаходити баланс". Тобто хабарі брати і при цьому щось робити? Щоб була видимість служби народові.
Обмовочка...
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Немає результату - не маєш займати місце



це шмаркля про себе?








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ЗЕ раздает люлей всем и когото увольняет. а кто говорил: это мой человек и я ему доверяю. ты поставил всех этих бесхребетных на должности и ты лично должен отвечать за все что они просрали за полгода ты не захотел иметь в команде ученых, прфессоров и вообще нормальных, успешных илюдей. ты собрал часть аферистов и часть недоумков(депутатов) и думал прокатит. хрен тебе. с таким подходом ты даже не представляе что ждет Украину и тебя лично в недолеком будщем. ОДУМАЙСЯ, если ты дествительно не ЛОХ
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шо значит нет результатов - так посади бубочку....... ты ж блть генпрокурор или кепка ???
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Потрібен прокурор без власноі думки,тому що "потрібен" Порох.
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Потрібен прокурор без власноі думки,тому що "потрібен" Порох.
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Впереди выходные. Кто имеет желание, найдите в Гугле книжку Евгения Наумова, "Коралловый город". Почитайте. Книга лёгкая - для младшего и среднего школьного возраста... Я для своих детей её купил, когда-то, но и сам прочитал... Открыл её на днях. Чуть-ли не "один в один" - сегодняшняя Украина... Есть и "Великий Треххвост" - Зеленский, и "Лупибей" - Аваков, и "Храбрый Ёрш" - Маруся Звиробий...
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Петро Олексійович, а уявіть якщо раптом Ірина Венедіктова стане Ген.Прокурором
От тоді у вас життя цікаве стане, забурлить, закипить
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ОХ,ДОЖДЕМСЯ МЫ ОХ-ГО ШУХЕРА В УКРАИНЕ,ПРИ ТАКОМ ДОЛБ-БЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Как это - нет результата? А, хата в Париже, трое наследников - граждане Франции, в Париж ездит чаще, чем в рабочий кабинет. Ошибается Зеленский - даже очень замечательный и ощутимый результат для лично Рябошапки!
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Итак, из четырех ключевых фигур , с которыми Зеленский пришел к власти, не уволен только Разумков. Но это лишь вопрос времени, когда выкинут и его . Разумков это отлично понимает, поэтому и начинает свою игру против Зеленского.
Зато " испытательный срок " успешно прошел Аваков.

Скорость трансформация Зеленского поражает.
Головачев Андрей
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Да, Зеленский сам явно не справляется, пора бы заявление на увольнение писать.
А новый Кабмин, как в том анекдоте про три пакета, первый пакет УЖЕ вскрыли.
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Вова, той що презЕдент! Нема результату-не займай місце. Саме Вова Зе і обіцяв, "посадки", мир і високі пенсії і зарплати.
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Нет результата - не должен занимать место, - Зеленский. Я правильно понял - Аваков фсьо?
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Нет результата вали на предшественников, потом на подчинённых. А дальше на кого ?...
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Ну выбрали зеленую соплю, ладно ошиблись, но зачем нужно было ещё и парламент ему отдавать, то есть всю власть в стране ?
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Нет результата-не занимай место....Пророческие слова...Похоже это МоникаЗе о себе...Как говорил Гепа из известного мультсериала-похоже мы краю грандиозного шухера.
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