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Все про:Зеленський (4703) Рябошапка Руслан (318)

 Немає результату - не маєш займати місце, - Зеленський про звільнення Рябошапки. ВIДЕО

Нехай народні депутати голосують щодо недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці, як вони самі вважають за потрібне.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу на Полтавщині, передає Цензор.НЕТ.

"Я чесно вважаю, це моя особиста думка ... Тут, до речі, і посли "Великої сімки"... Добре, що ви запитали, думаю, мене будуть питати: "Ай-ай-ай. Не можна чіпати Генпрокурора". Хоча, ви знаєте, ми з ним пройшли довгий шлях виборчої кампанії. Але, моя особиста думка, нехай там голосують депутати, як вони хочуть. Моя особиста думка дуже проста: немає результату - не маєш займати місце", - заявив Зеленський.

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"Я, президент, ставлю собі таку ж (вимогу. - Ред.). Якими б ми не були красивими, і з якими б красивими намірами, очима, кроками, з відкритим серцем. Якщо ти не маєш результату - до побачення. Більш того , мені здається, що справедливо, коли ти сам про це говориш ", - додав президент.

"Я дійсно вважаю, що в ДБР Венедіктова тільки прийшла. Я дійсно вважаю, що до неї поки що немає питань, тому що людина тільки прийшла. Потрібно якийсь час. Я дійсно вважаю, що СБУ, Генпрокуратура і НАБУ не працюють на 100%. Я дійсно вважаю, що більше часу було у НАБУ ніж у всіх цих органів. НАБУ більше всіх працювало - 5 років. Я вважаю, що це не результат для такого органу, тому що саме вони займаються чиновниками", - зазначив Зеленський.

"Коли ви ставите питання про топчиновників. Пройшов аудит попередників чи не попередників, ми в принципі про людей, які працювали, грабували і де відповідь? Тому це дійсно питання до НАБУ", - акцентував президент.

Також дивіться: "Рябошапка - це не до мене питання. Це ж депутати там працюють", - Зеленський. ВIДЕО

"Я дійсно вважаю, що Руслан (Рябошапка. - Ред.) гарний спеціаліст, що стосується Генпрокуратури. Я вважаю, що він не показав результату. Я дійсно так вважаю. Тут немає ніяких пріоритетів, то товариш, то не товариш. Я дійсно вважаю, що в Службі безпеки України ситуація краща, ніж в Генпрокуратурі. Це моє враження. Хоча, наприклад, я сьогодні знав інформацію про Нові Санжари, що саме місцева Служба безпеки України відреагувала дуже запізно, що готувалися акції і ми, як держава, не отримали цю інформацію. І вже зробили люди блокпости. І вже палили шини. Після цього приїхала Нацгвардія. Саме Служба безпеки займається безпекою і повинні були повідомити. Значить людину, який займає місце в обласній Службі безпеки України, повинні замінити", - пояснив Зеленський.

"Коли ми говоримо про Генпрокурора, я вам пояснюю, не може Генпрокурор сказати: "Я ні при чому. Це прокурор тут у Полтаві з чимось не впорався". Ні, чи його звільняй, чи сам іди з посади. Воно так не працює по-іншому. Хтось повинен нести відповідальність. У мене таке ж відношення було і до уряду. Всі люди, які були в уряді, ніхто не взяв хабаря. Ви пам'ятаєте такий уряд? Ні. Але це не причина. Я нічого не беру - я нічого не зробив. Може бути і так. Це теж не підходить. Треба знаходити якийсь баланс. Не береш і щось роби. Немає ніяких людей, пріоритетів, друзів, когось, я не знаю кого. Немає результату, треба міняти людей. Ось і все", - резюмував президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179701
 
 
 Топ коментарі
 
А у самого есть результаты?
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Зебилу не нравится то что Рябошапка не захотел сажать Пороха за то что тот восстановил армию Украины?
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результат авакова налицо - волонтеры и защитники украины в тюрьме))))
а вы что подумали? ))) наивные ))
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і шо ж "захищав" юдей=балаішник? воно ж навіть материнську мову не розуміє Немає результату - не маєш займати місце, - Зеленський про звільнення Рябошапки - Цензор.НЕТ 6402
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Зато авакян справляется, преступность поборол, оборотней в погонах разоблачил, проХфесианалов мусоров нанял, убийц Шеремета посадил, молоток! Теперь ********** с ******** по санжарам, медведика розового презику подает, мячики дарит! ЖЖЖах!
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Та невже зібрався у відставку сам ЗЕ? Ото свято буде! Гучніше - лише похорони йухла будуть Немає результату - не повинен займати місце, - Зеленський про звільнення Рябошапки - Цензор.НЕТ 2734
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остался генпрокурор не у дел. при шокине и луценко всех злодеев пересадили.
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Кто-то может назвать достижения президента Зеленского за почти год работы? Я знаю два: возвращение наших пленных и укрепление гривны. И это все. НО КАКОЙ ЦЕНОЙ!!! Народ голосовал не за Голобородько, а против Порошенко. А в результате мы имеем Зеленского, вернее он нас.
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Мое личное мнение очень простое: нет результата - не должен занимать место", - заявил Зеленский.

А если народ это про Зе говорит? Что тогда?
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На выборах скажешь. Немає результату - не маєш займати місце, - Зеленський про звільнення Рябошапки - Цензор.НЕТ 2214
Или снова?
Нет уж. Хватит!
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Единственные демократичные выборы организовал Порох они же его и погубили. Не надо быть наивными, что Беня не понимает этого.
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Я тебя понял.
Голосуй за бацьку.
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"нет результата - не должен занимать местоИсточник: https://censor.net.ua/n3179701"
это называется внеправовой политический заказ и железное основание для импичмента )))
монику пора сажать )))
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А просто підсрачник перед двірима? Нє? Плиг, плиг, плиг, потім ковиль, ковиль... і вже на Інститутській. А там до Метро рукою подати...
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Это верный путь! Саакашвили так делал в Грузии... Петики, готовьте Петюне передачки Жги Володя!!
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Верный путь,вова. Будеш бегать на россии от следствия в Украине. Как грузинский клоун от Грузии.
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Угомонись, зенитчик... Володю периодически будет мучить метеоризм, ну а ты не зевай - поджигай...
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Почему же порошенко против отставки? Немає результату - не маєш займати місце, - Зеленський про звільнення Рябошапки - Цензор.НЕТ 3503
Вот, в чем вопрос. Немає результату - не маєш займати місце, - Зеленський про звільнення Рябошапки - Цензор.НЕТ 5888
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малчик, елси ты повторяешь глупую ложь от г+г , то ТОЖЕ таки врунишка ))
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Ну звісно,рябошапка не дає результату,але найефективніший міністр постійно його дає,і пофіг по закону чи ні головне видимість роботи,правда зе???
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Язик у Вовіка заплітається. Від втоми такого не буває. Але то таке.
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Вовік намагається довести своїм охоронцям, що він все робить правильно, а його призначенці роблять погано. Охоронці уважно слухають і мовчать. Це їхня робота - слухати і мовчати. Вони за це гроші отримують. Але всі інші телеглядачі ніяк не можуть зрозуміти, чому у Вовіка 100% влади, а у повному провалі по всіх напрямках винуватий "хтось"? Чому?
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Если вы директор, а брак гонит слесарь, то увольняют конечно директора?
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Отдел кадров (ОП). Они говорили и ,главное, слесарь сам утверждал, что брак не гонит.
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Представление в ВР было от Зеленского, назначение было подписано Зеленским (указ №638/2019), да и сам ОП - это его люди. Из-за одного слесаря директора конечно не уволят, но если у Джека проблема со всеми вокруг, то проблема видимо в самом Джеке.
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А кто за этого слесаря отвечает? И сколько таких слесарей у этого директора?
Нахрен такой директор, который будет угроблять материалы и брать на работу, идиотов!
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Якщо все підприємство в дупі, то винуватий не слюсар, а директор. Директор має розставити толкові кадри, що можуть організувати виробництво. А, якщо директор заводу перед тим працював директором цирку і понапризначав колишніх співробітників главними інженерами і технологами, то цей завод буде виробляти не ракети, а регіт. Зі сльозами.
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У всех известных слесарей портфолио говно, поэтому новые и берутся. Хотя с Сакварелидзе генпрокурор получился бы на славу. Но у зю свои тараканы в голове, которых, наверное, беня дрессирует.
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Зєля, Бєня... Тільки не розумію, а до чого тут наша з вами країна? Хіба ми з вами її вже комусь продали?
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Не було і нема ніякої "Свободи". Це все фантом, створений в кінці 90х, щоб росколоти патріотичний рух.
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Сейчас не вижу никого, кто мог бы стать у руля. Приходиться выбирать наименьшее зло.
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Если я начальник, который не контролирует своих подчинённых и не даёт результат по направлению своей деятельности, то НАХРЕН я такой начальник нужен. Если тупит мой подчинённый-это моя проблема, я несу за это ПЕРСОНАЛЬНУЮ ответственность.
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некорректно равнять министра и слесаря, товарищ зебил) хотя чего не придумаешь, чтоб отмазать дупорукого недопрезидентика
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Тупые избиратели виноваты. Как ты. Лично
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Тобі за мене доплачують до ставки, мабуть? Чи якась необережна образа в серце скалкою стирчить і ятрає? Не тримай її в серце, поплач, вона вийде Немає результату - не маєш займати місце, - Зеленський про звільнення Рябошапки - Цензор.НЕТ 9149
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Нет результата - не должен занимать место, - Зеленский о своей отставке. ВИДЕО (обновлено)
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"... нет результата - не должен занимать место".
хм. отрицательный результат по возбужденному делу (или обращению в возбуждении дела) - тоже результат.
Источник: https://censor.net.ua/n3179701
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а что там с олигархами сухари готовят?Немає результату - не маєш займати місце, - Зеленський про звільнення Рябошапки - Цензор.НЕТ 5476
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Тебя надо менять! А, что ты сделал для Украины?
Шмаркля зеленая!
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Ни фигасе самокритика Немає результату - не маєш займати місце, - Зеленський про звільнення Рябошапки - Цензор.НЕТ 3024 И когда Зеленский уходит в отставку Немає результату - не маєш займати місце, - Зеленський про звільнення Рябошапки - Цензор.НЕТ 3618
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anti-colorados
За что изгнали Гончарука?

Немає результату - не маєш займати місце, - Зеленський про звільнення Рябошапки - Цензор.НЕТ 718

Вчерашнее внеочередное заседание «Маппет-шоу» имело один аспект, который зацепил депутат Гончаренко, но в связи с ограниченностью времени для выступления, он свою речь начал с финала, а будь времени побольше, можно было ее начать как положено, с пролога.
Как не странно, имея то, что сидело в ложе, и большинство того, что сидело в сессионном зале, начинать речь надо было с того, что правительство Гончарука отправлено в отставку ни за что. Это не шутка и не фигура речи. Гончарука выгнали за то, что он исполнял именно то, для чего он был поставлен. Более того, выполнял он это последовательно и не отклоняясь ни вправо, ни влево от поставленной задачи.
Собственно говоря, тут можно привести аналогию с бригадой, которая разрушила ветхий дом согласно плану и предписанию, а потом - получила иск по возмещению ущерба, нанесенный постройке. Для того, чтобы действительно оценить работу правительства Гончарука, сначала надо понять, какую главную цель ему поставил президент и парламент. Только уяснив себе это, можно ответить на вопрос, делал и сделал он это или нет.
А на самом деле, задачи были поставлены очень простые и понятные даже школьнику. Гончарук должен был «дать». Вот этим депутатам, которые сидят в зале, он должен был втрое поднять зарплаты и связанные с этим другие платежи и ништяки. Он дал. Он должен был профинансировать резко возросшие расходы кабинки президента, связанные с увеличением штата, длины его конвоя и неуемной тяги к путешествиям в очень дорогие туры, коих уже было за неполный год шесть штук. Гончарук дал и это.
Здесь надо заметить, что речь ведь не идет о единоразовой премии или помощи, а о ежемесячных суммах, которые перечисляются на эти нужды. Проще говоря, затраты на содержание этих (и не только этих) категорий чиновников увеличились в разы. Это значит, что отток денег из бюджета в этом направлении стал нереально большим, но он это сделал.
Кроме того, правительство дало какие-то совершенно дикие преференции предприятиям бородатой бабушки. Они имеют такие тарифы, будто сплошь состоят из инвалидов первой группы или других защищенных категорий граждан. И это тоже - не подачка, а целый поток. Нескончаемый поток. Те, кто смотрит в свои платежки за газ или электроэнергию и пытаются разобраться, почему суммы стали больше, должны понимать, что дело не в мировых ценах. Например, цены на газ упали ниже плинтуса и продолжают падать. Цены на нефть - тоже, а вот для тебя, который голосовал против барыг, цена выросла просто потому, что для Бени и других правильных пацанов эта цена стала дармовой. То есть, ты доплачиваешь условному Бене и будешь это делать ежемесячно.
Но и это еще не все. Снова вернулись «окна» на таможне, а это значит, что кто-то перестал платить пошлины, как это ему приходилось делать при старом правительстве. Кто перестал? Можно догадаться с трех раз. Борцы с олигархами, с бородами и без оных, потеряв страх, снова полезли играть в любимую игру «рейдерни друга» и нормальный бизнес стал валить в соседнюю Польшу и теперь - платит налоги там.
Ну и все эти эпопеи, плюс возня вокруг Приватбыанка, непонятные компенсации любимой бабушке вызвали вопросы у МВФ, который предоставляет самые дешевые правительственные кредиты из тех, что вообще можно получить. Видя, что так экономика не строится, а разваливается, организация перестала кредитовать Украину с новой властью.
А все это говорит о том, что если ты хочешь кому-то что-то дать, то ты это должен откуда-то взять. Вот эту простую истину понял даже Гончарук, верхом на самокате, и ее не понял верховный янелох. На тех самых пленках, которые попали в Сеть, Гончарук как раз и говорил об этом.
Что же это получается? Гончарук исполнял все, что хотела эта зажравшаяся зеленая тусовка и за это ему такое «спасибо»? Да, экономика встала раком, но случилось это не потому, что Гончарук тупой, а потому, что он четко выполнял хотелки янелоха и его братвы. Именно эти хотелки обязаны были поставить экономику раком и они ее поставили!
Отсюда - парадокс. Гончарук уволен за то, что он исполнял волю тех, кто его уволил, и именно за то, что выполнял он это четко и даже понимая, к чему это идет. Ну а дальше - финальная кода Гончаренко, которую он выдал с трибуны ВР. Так что на заглавном фото янелох напрасно возмущается, как напрасно он аленем несся по залу, в сопровождении своей многочисленной охраны. Это все - дело его липких рученок.
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"Я, президент, ставлю себе такое же (требование. - Ред.). Какими бы мы не были красивыми, и с какими бы красивыми намерениями, глазами, шагами, с открытым сердцем. Если нет у тебя результата - до свиданья.
Источник: https://censor.net.ua/n3179701

Вова, а у тебя есть результат?! У Кабмина, который ты лично отбирал, собеседовал и назначал, нету, а у тебя все равно есть?!
Ты реально клоун, только уже не смешной.
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Настало время , когда всёсказанное Зе , оборачивается против него самого .
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Это позор какой-то.Нет результата- пошел нафик.Ты хоть подумал чего сказал,заметим, сам сказал.Это же тебя касается-не справился иди играй на рояле детородным органом.Еще - научись им на гитаре играть.В" квартале" у тебя ну хоть что-то получалось.а на троне-пустой звон,ноль.
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Рябошапка не посадив Порошенка. Тільки цей результат потрібен зеленському, який злякався присутності Порошенка в одній з ним кімнаті в Мюнхені. Таке трапилось вперше за всю історію цієї конференціїї. Ганьбище погорше януковича. Мстиве, дріб'язкове, бо відчуває свою нікчемність.
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Я бы залюбки петю в буцыгарню. Поэтому зю - лох.
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За ту фігню, що Пєцє виставив в підозрі Портнов, Пєцю посадити неможливо. Можливо отримати позов до Держава Україна на кругленьку суму по рішенню Європейського суду з прав людини за політичні переслідування. Пєцє вистачить ще разок відпочити на Мальдівах.
___________
Ніхто, нікого, нікуди(окрім добровольців антоненків) садити не збирається. Це все постанова для довірливих.
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Вова, так когда же будет заявление об отставке? Результатов ведь нет, от слова вообще.
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А чого цей Зеля не застосовує свої ж припципи стосовно себе ?
Як на мене, йому час йти у відставку.
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в словах залдостанова больше содержания
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Зеленкину никакая "шапка" не поможет ! Даже ежели она будет "в юшке" !
И вообще Украина никак не выйдет из категории страны "вечнозеленых помидоров" 1
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так и хочется применить эту логику к зеленскому и спросить, чего он не уходит
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не пойму, Рябошапку увольняют за то, что Беню не посадил? Вот, казалось бы, вор прям на блюдечке, с доказанным составом...не?
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«Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !»©️
Владелице недвижимости во Франции будет возвращён благоверный, а паре юных граждан Франции - заботливый папа́.
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