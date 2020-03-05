 Немає результату - не маєш займати місце, - Зеленський про звільнення Рябошапки. ВIДЕО

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу на Полтавщині, передає Цензор.НЕТ.
"Я чесно вважаю, це моя особиста думка ... Тут, до речі, і посли "Великої сімки"... Добре, що ви запитали, думаю, мене будуть питати: "Ай-ай-ай. Не можна чіпати Генпрокурора". Хоча, ви знаєте, ми з ним пройшли довгий шлях виборчої кампанії. Але, моя особиста думка, нехай там голосують депутати, як вони хочуть. Моя особиста думка дуже проста: немає результату - не маєш займати місце", - заявив Зеленський.
"Я, президент, ставлю собі таку ж (вимогу. - Ред.). Якими б ми не були красивими, і з якими б красивими намірами, очима, кроками, з відкритим серцем. Якщо ти не маєш результату - до побачення. Більш того , мені здається, що справедливо, коли ти сам про це говориш ", - додав президент.
"Я дійсно вважаю, що в ДБР Венедіктова тільки прийшла. Я дійсно вважаю, що до неї поки що немає питань, тому що людина тільки прийшла. Потрібно якийсь час. Я дійсно вважаю, що СБУ, Генпрокуратура і НАБУ не працюють на 100%. Я дійсно вважаю, що більше часу було у НАБУ ніж у всіх цих органів. НАБУ більше всіх працювало - 5 років. Я вважаю, що це не результат для такого органу, тому що саме вони займаються чиновниками", - зазначив Зеленський.
"Коли ви ставите питання про топчиновників. Пройшов аудит попередників чи не попередників, ми в принципі про людей, які працювали, грабували і де відповідь? Тому це дійсно питання до НАБУ", - акцентував президент.
"Я дійсно вважаю, що Руслан (Рябошапка. - Ред.) гарний спеціаліст, що стосується Генпрокуратури. Я вважаю, що він не показав результату. Я дійсно так вважаю. Тут немає ніяких пріоритетів, то товариш, то не товариш. Я дійсно вважаю, що в Службі безпеки України ситуація краща, ніж в Генпрокуратурі. Це моє враження. Хоча, наприклад, я сьогодні знав інформацію про Нові Санжари, що саме місцева Служба безпеки України відреагувала дуже запізно, що готувалися акції і ми, як держава, не отримали цю інформацію. І вже зробили люди блокпости. І вже палили шини. Після цього приїхала Нацгвардія. Саме Служба безпеки займається безпекою і повинні були повідомити. Значить людину, який займає місце в обласній Службі безпеки України, повинні замінити", - пояснив Зеленський.
"Коли ми говоримо про Генпрокурора, я вам пояснюю, не може Генпрокурор сказати: "Я ні при чому. Це прокурор тут у Полтаві з чимось не впорався". Ні, чи його звільняй, чи сам іди з посади. Воно так не працює по-іншому. Хтось повинен нести відповідальність. У мене таке ж відношення було і до уряду. Всі люди, які були в уряді, ніхто не взяв хабаря. Ви пам'ятаєте такий уряд? Ні. Але це не причина. Я нічого не беру - я нічого не зробив. Може бути і так. Це теж не підходить. Треба знаходити якийсь баланс. Не береш і щось роби. Немає ніяких людей, пріоритетів, друзів, когось, я не знаю кого. Немає результату, треба міняти людей. Ось і все", - резюмував президент.
а вы что подумали? ))) наивные ))
А если народ это про Зе говорит? Что тогда?
Или снова?
Нет уж. Хватит!
Голосуй за бацьку.
это называется внеправовой политический заказ и железное основание для импичмента )))
монику пора сажать )))
Вот, в чем вопрос.
Я тебя понял.
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Вовік намагається довести своїм охоронцям, що він все робить правильно, а його призначенці роблять погано. Охоронці уважно слухають і мовчать. Це їхня робота - слухати і мовчати. Вони за це гроші отримують. Але всі інші телеглядачі ніяк не можуть зрозуміти, чому у Вовіка 100% влади, а у повному провалі по всіх напрямках винуватий "хтось"? Чому?
Нахрен такой директор, который будет угроблять материалы и брать на работу, идиотов!
хм. отрицательный результат по возбужденному делу (или обращению в возбуждении дела) - тоже результат.
Источник: https://censor.net.ua/n3179701
Шмаркля зеленая!
За что изгнали Гончарука?
Вчерашнее внеочередное заседание «Маппет-шоу» имело один аспект, который зацепил депутат Гончаренко, но в связи с ограниченностью времени для выступления, он свою речь начал с финала, а будь времени побольше, можно было ее начать как положено, с пролога.
Как не странно, имея то, что сидело в ложе, и большинство того, что сидело в сессионном зале, начинать речь надо было с того, что правительство Гончарука отправлено в отставку ни за что. Это не шутка и не фигура речи. Гончарука выгнали за то, что он исполнял именно то, для чего он был поставлен. Более того, выполнял он это последовательно и не отклоняясь ни вправо, ни влево от поставленной задачи.
Собственно говоря, тут можно привести аналогию с бригадой, которая разрушила ветхий дом согласно плану и предписанию, а потом - получила иск по возмещению ущерба, нанесенный постройке. Для того, чтобы действительно оценить работу правительства Гончарука, сначала надо понять, какую главную цель ему поставил президент и парламент. Только уяснив себе это, можно ответить на вопрос, делал и сделал он это или нет.
А на самом деле, задачи были поставлены очень простые и понятные даже школьнику. Гончарук должен был «дать». Вот этим депутатам, которые сидят в зале, он должен был втрое поднять зарплаты и связанные с этим другие платежи и ништяки. Он дал. Он должен был профинансировать резко возросшие расходы кабинки президента, связанные с увеличением штата, длины его конвоя и неуемной тяги к путешествиям в очень дорогие туры, коих уже было за неполный год шесть штук. Гончарук дал и это.
Здесь надо заметить, что речь ведь не идет о единоразовой премии или помощи, а о ежемесячных суммах, которые перечисляются на эти нужды. Проще говоря, затраты на содержание этих (и не только этих) категорий чиновников увеличились в разы. Это значит, что отток денег из бюджета в этом направлении стал нереально большим, но он это сделал.
Кроме того, правительство дало какие-то совершенно дикие преференции предприятиям бородатой бабушки. Они имеют такие тарифы, будто сплошь состоят из инвалидов первой группы или других защищенных категорий граждан. И это тоже - не подачка, а целый поток. Нескончаемый поток. Те, кто смотрит в свои платежки за газ или электроэнергию и пытаются разобраться, почему суммы стали больше, должны понимать, что дело не в мировых ценах. Например, цены на газ упали ниже плинтуса и продолжают падать. Цены на нефть - тоже, а вот для тебя, который голосовал против барыг, цена выросла просто потому, что для Бени и других правильных пацанов эта цена стала дармовой. То есть, ты доплачиваешь условному Бене и будешь это делать ежемесячно.
Но и это еще не все. Снова вернулись «окна» на таможне, а это значит, что кто-то перестал платить пошлины, как это ему приходилось делать при старом правительстве. Кто перестал? Можно догадаться с трех раз. Борцы с олигархами, с бородами и без оных, потеряв страх, снова полезли играть в любимую игру «рейдерни друга» и нормальный бизнес стал валить в соседнюю Польшу и теперь - платит налоги там.
Ну и все эти эпопеи, плюс возня вокруг Приватбыанка, непонятные компенсации любимой бабушке вызвали вопросы у МВФ, который предоставляет самые дешевые правительственные кредиты из тех, что вообще можно получить. Видя, что так экономика не строится, а разваливается, организация перестала кредитовать Украину с новой властью.
А все это говорит о том, что если ты хочешь кому-то что-то дать, то ты это должен откуда-то взять. Вот эту простую истину понял даже Гончарук, верхом на самокате, и ее не понял верховный янелох. На тех самых пленках, которые попали в Сеть, Гончарук как раз и говорил об этом.
Что же это получается? Гончарук исполнял все, что хотела эта зажравшаяся зеленая тусовка и за это ему такое «спасибо»? Да, экономика встала раком, но случилось это не потому, что Гончарук тупой, а потому, что он четко выполнял хотелки янелоха и его братвы. Именно эти хотелки обязаны были поставить экономику раком и они ее поставили!
Отсюда - парадокс. Гончарук уволен за то, что он исполнял волю тех, кто его уволил, и именно за то, что выполнял он это четко и даже понимая, к чему это идет. Ну а дальше - финальная кода Гончаренко, которую он выдал с трибуны ВР. Так что на заглавном фото янелох напрасно возмущается, как напрасно он аленем несся по залу, в сопровождении своей многочисленной охраны. Это все - дело его липких рученок.
Источник: https://censor.net.ua/n3179701
Вова, а у тебя есть результат?! У Кабмина, который ты лично отбирал, собеседовал и назначал, нету, а у тебя все равно есть?!
Ты реально клоун, только уже не смешной.
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Ніхто, нікого, нікуди(окрім добровольців антоненків) садити не збирається. Це все постанова для довірливих.
Як на мене, йому час йти у відставку.
И вообще Украина никак не выйдет из категории страны "вечнозеленых помидоров" 1
Le jour de gloire est arrivé !»©️
Владелице недвижимости во Франции будет возвращён благоверный, а паре юных граждан Франции - заботливый папа́.