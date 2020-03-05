 Хотів би, щоб закордонних лідерів ми приймали не тільки в Києві, а й в інших містах України, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час зустрічі з представниками малого і середнього бізнесу Полтавської області.
"Багато з великих офіційних візитів тих чи інших президентів, прем’єр-міністрів інших країн, яких офіційно ми поважно зустрічаємо в Києві, в Україні, я би хотів, щоб ми їх зустрічали в різних містах України", - зазначив Зеленський.
На його думку, було б "справедливо", аби іноземні лідери відвідували не тільки Київ, але й інші українські міста. Президент додав, що такими містами не обов’язково мають бути обласні центри.
Водночас він поінформував, що на Полтавщину у рамках його робочої поїздки також приїдуть посли країн Великої сімки й деякі з них уже беруть участь у зустрічі з бізнесом регіону.
Пусть с тобой пройдутся хотя бы по тем путям где ты ходил!!!!
Компанию президенту составил министр МВД Арсен Аваков и народный депутат от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
.
Во время общения Зеленского с жителями Новых Санжар произошло два конфузных инцидента.
Президент сказал местным жителям, что вирусная история скоро закончится.
В ответ на его слова рядом громко закаркала ворона.
Это вызвало смех у присутствующих
Эвакуированным украинцам президент Зеленский сделал подарки. Одному из них он подарил часы, так как тот провел свой день рождения в обсервации. Детям, которые вместе с родителями находились 14 дней на карантине, Зеленский подарил больших розовых медведей и мячик. https://www.rbc.ua/rus/styler/poyavilos-video-zelenskiy-zadarival-podarkami-1583412353.html
моника демонстрирует очередное дно.)))
Пусть видят до чего олигархи, кацапы и малоросы могут довести город