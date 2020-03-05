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 Політика України
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Все про:візит (768) Зеленський (4703)

 Хотів би, щоб закордонних лідерів ми приймали не тільки в Києві, а й в інших містах України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пропонує, щоб під час офіційних візитів в Україну глави іноземних держав та урядів приїжджали не тільки до Києва, але і в інші міста.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час зустрічі з представниками малого і середнього бізнесу Полтавської області.

"Багато з великих офіційних візитів тих чи інших президентів, прем’єр-міністрів інших країн, яких офіційно ми поважно зустрічаємо в Києві, в Україні, я би хотів, щоб ми їх зустрічали в різних містах України", - зазначив Зеленський.

На його думку, було б "справедливо", аби іноземні лідери відвідували не тільки Київ, але й інші українські міста. Президент додав, що такими містами не обов’язково мають бути обласні центри.

Водночас він поінформував, що на Полтавщину у рамках його робочої поїздки також приїдуть посли країн Великої сімки й деякі з них уже беруть участь у зустрічі з бізнесом регіону.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179700
 
 
 Топ коментарі
 
В Кривом Роге - самое то. Верните ЗЕ обратно в жопу!!!
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в донецке принимай, придурок )))
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даёшь встречу с Трампом в Санжарах......
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В Кривом Роге - самое то. Верните ЗЕ обратно в жопу!!!
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Оно хотело бы принимать иностранцев во всех городах. Да уж. А не способно за целый год поубирать и отремонтировать туалеты в больницах и школых. Кругом вонь и срач. Не способно навести порядок и чистоту на улицах и в парках. Не способно людям обеспечить нормальную жизнь в нормальных условиях.Не способно было построить ни одного мусороперерабатывающего завода. ЖАХ.
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Он видимо перепутал с футбольніми матчами сборной?
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Так у нас таких городов "пруд пруди". Только высаживать туда гостей придется с вертолета и главное калоши выдать по колено. ( у нас пардон не Оман)
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зачем высаживать ? можно просто выкинуть ! пусть сами по месту выживают !
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Это как? Типа в таком стиле ,,В Жмеринке проходит встреча на высоком уровне президента Украины и Франции" совсем обдолблася клоун,есть определённые правила в дипломатии
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я думаю село Поповка подойдет больше. я как то проезжал через него, унылое зрелище, но есть два полицейских, которые зачемто всех тормозят на въезде.
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Да ложить они хотели на то что ты хотел. Тебя приглашали первое время потому что ты президент Украины а не потому что ты Зеленский. Они посмотрели что ты конченный и скоро не приглашать не сюда ездить никто не будет.
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Свози их в Золотое!!!!
Пусть с тобой пройдутся хотя бы по тем путям где ты ходил!!!!
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Предыдущий кабмин выписывал себе премии за хорошую работу, а в бюджете дыра. Где деньги грёбаный клоун????
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Появилось видео, как Зеленский задаривал подарками людей в Новых Санжарах

Компанию президенту составил министр МВД Арсен Аваков и народный депутат от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
.
Во время общения Зеленского с жителями Новых Санжар произошло два конфузных инцидента.
Президент сказал местным жителям, что вирусная история скоро закончится.
В ответ на его слова рядом громко закаркала ворона.
Это вызвало смех у присутствующих
Эвакуированным украинцам президент Зеленский сделал подарки. Одному из них он подарил часы, так как тот провел свой день рождения в обсервации. Детям, которые вместе с родителями находились 14 дней на карантине, Зеленский подарил больших розовых медведей и мячик. https://www.rbc.ua/rus/styler/poyavilos-video-zelenskiy-zadarival-podarkami-1583412353.html
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немає на нього Кулі в лоб, той хлоп прямий і 90 кг жме (казав так в усякому разі)
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Придурок неуклюжий. Ничего, ну вот НИЧЕГО не может сделать всё правильно и гладко.
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Шо воно меле??? Курва, Нью Васюки в дупі заграли? Чи Бєня хоче сидіти в Дніпрі і щоб до нього всіх привозили? Цьому непорозумінню пояснили, що є офіційні візити та неофіційні, робочі, чим вони відрізняються?
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Якщо людина бовдур, то вона ніколи цього не зрозуміє.
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Наверное, с радостью бы принял )(уйла в Крывом Рогу у себя.
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При Зеле в стране дороги не делают, латки говном засыпали и нормально
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Переноси столицу в Кривой Рог, и Киев разгрузишь, и КР подымешь, и от границы дальше.
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может лучше пусть в плуганске и даунецке гостей принимает ? может хоть очистят эти города от ватного мусора наконец то ?
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хотя че я гоню.... этот ватный биомусор и есть его электорат (((
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Да чё уж там и мелочится - давай принимать и в глухих деревнях... Хотелка несчастная.
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Скоро до Украіни перестануть не тільки іздить лідери, а навіть і п.. ри не приідуть 🤪 то що останні не приідуть то не велика біда а то що краіна перетворюється на зелене болото то дуже прикро. Але на жаль так бажала більшість рік тому.
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ну да, в кривом роге... у мамы на даче )))
моника демонстрирует очередное дно.)))
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Надо всем лидерам показывать КРИВОЙ РОГ
Пусть видят до чего олигархи, кацапы и малоросы могут довести город
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Для этого надо привести в порядок аэропорты и взлетно- посадочные полосы в городах - не по ямам же лидеров тех возить
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Вже багато сайтів передало цей виступ президента,під час якого раптом почала каркати ворона,мабуть заворожена незвичайним тембром його голосу...Президент зробив недолугу спробу віджартуватись,мовляв нас природа підтримує у вигляді ворони...Але ми з часів Янека цинкуємо за символами,що трафляють презів,за падінням на голови вінків,за дверима,що закриваються перед носом,за падінням почесних вартових - і каркання ворони над головою Зєлі не дуже тішить...Надто вже оті символічні трафунки справджуються...
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