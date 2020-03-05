 Посольство Німеччини подякувало Гончаруку за співпрацю і висловило готовність до роботи з новим прем'єром Шмигалем

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері посольства Німеччини в Києві.

"Дуже дякуємо Олексію Гончаруку і його команді за гарну співпрацю в реалізації програми реформ України. Ми готові продовжувати цю співпрацю на благо людей в Україні з Денисом Шмигалем і новим Кабінетом міністрів", - сказано в повідомленні посольства.

Як повідомлялося, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду.

Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

Також було значно оновлено і склад Кабміну.

Читайте також: Шмигаль представив кандидатів до складу нового Кабміну, 4 портфелі вакантні