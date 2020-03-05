 Посольство Німеччини подякувало Гончаруку за співпрацю і висловило готовність до роботи з новим прем'єром Шмигалем

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері посольства Німеччини в Києві.
"Дуже дякуємо Олексію Гончаруку і його команді за гарну співпрацю в реалізації програми реформ України. Ми готові продовжувати цю співпрацю на благо людей в Україні з Денисом Шмигалем і новим Кабінетом міністрів", - сказано в повідомленні посольства.
Як повідомлялося, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду.
Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.
Також було значно оновлено і склад Кабміну.
«Что же это получается? Гончарук исполнял все, что хотела эта зажравшаяся зеленая тусовка и за это ему такое «спасибо»? Да, экономика встала раком, но случилось это не потому, что Гончарук тупой, а потому, что он четко выполнял хотелки янелоха и его братвы. Именно эти хотелки обязаны были поставить экономику раком и они ее поставили»