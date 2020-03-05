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Все про:Німеччина (1407) посольство (380) Денис Шмигаль (32)

 Посольство Німеччини подякувало Гончаруку за співпрацю і висловило готовність до роботи з новим прем'єром Шмигалем

Посольство Німеччини в Україні висловило вдячність колишньому прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку за співпрацю і заявило про готовність до роботи новим главою уряду Денисом Шмигалем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері посольства Німеччини в Києві.

"Дуже дякуємо Олексію Гончаруку і його команді за гарну співпрацю в реалізації програми реформ України. Ми готові продовжувати цю співпрацю на благо людей в Україні з Денисом Шмигалем і новим Кабінетом міністрів", - сказано в повідомленні посольства.

Як повідомлялося, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду.

Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

Також було значно оновлено і склад Кабміну.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179698
 
 
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Подставила зелёная плесень Гончарука
«Что же это получается? Гончарук исполнял все, что хотела эта зажравшаяся зеленая тусовка и за это ему такое «спасибо»? Да, экономика встала раком, но случилось это не потому, что Гончарук тупой, а потому, что он четко выполнял хотелки янелоха и его братвы. Именно эти хотелки обязаны были поставить экономику раком и они ее поставили»
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Озабоченость не выразили и на том , спасибо . ))
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