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 Політика України, За кордоном
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Все про:Канада (773) Росія (26632) Шампань (11)

 Канада завжди відстоюватиме більш тісні євроатлантичні зв'язки та інтеграцію України: у вас є друг по іншу сторону Атлантики, - глава МЗС Шампань

Канада завжди захищатиме суверенітет і територіальну цілісність України перед обличчям агресії Росії, заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

"І дозвольте мені бути дуже чітким: ми завжди будемо стояти на захисті суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Східній Україні і, зазначу дуже чітко, незаконною окупацією і анексією Криму. Більш того, ми завжди відстоюватимемо великі євроатлантичні відносини й інтеграцію ... у вас є друг по іншу сторону Атлантики. Думаю, у вас є більше, ніж один. Але принаймні, у вас є один, що засвідчив цей ранок - як ми горді бути партнерами з вами", - сказав він на врученні дипломів випускникам навчальної програми для вищого військового керівництва "Стратегічне лідерство: сектор безпеки та оборони України" в Києво-Могилянській бізнес-школі в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Шампань підкреслив, що від дня незалежності України обидві країни мали дуже сильні відносини в секторі безпеки.

"Як ви знаєте, у нас є 1,3 млн канадців українського походження в нашій країні... так що ваша подорож це трохи і наша подорож, ми також відчуваємо, що ви боретеся за демократію, за стабільність, які приведуть до процвітання українців. Так що це дуже надихаюче - бути тут", - додав міністр.

За його словами, Програма вишколу і співробітництва (MTCP) профінансує програму "Стратегічне лідерство: сектор безпеки та оборони України" ще на два роки.

Глава МЗС Канади пообіцяв, що Оттава завжди стоятиме на захисті територіальної цілісності і суверенітету України.

"І завдяки нашому Генеральному штабу і, звісно, посольству, ми не тільки говоримо, ми втілюємо те, у що ми віримо. Ми віримо в лідерство, ми віримо в цілісність, ми віримо в кращу державну службу, яку ви можете зробити", - сказав Шампань, пише УНІАН.

За словами Шампаня, в рамках програми "Об'єднувач" (UNIFIER) канадські інструктори підготували понад 16 тисяч українських військових.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179692
 
   
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А сейчас зачем?
Зе заглядывает в глаза ***** и назначает руководить обороной таких же ватных уродов, как сам.
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Новий міністр спорту Гутцайт мав спільний бізнес із офіцерами армії РФ (c)
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Так и сам ЗЕ получал бабло от РФ на протяжении всей войны. Шо ж тут удивительного?
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Все, что будет дано сейчас, будет просрано или сдано партнерам Ермака и ЗЕ на Роисе.
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а разница?
все уже сдано.... - одни..ммм граждане Украины от презика до начальника жека...
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от за кого за кого а за Канадию я спокоен - он хоть мендельсониху поспрошай когда проснется,,, - ленка бывшая... ))))
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Канадскую визу получить это просто жесть ,а считает себя другом
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