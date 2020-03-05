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 Події, Здоров'я
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Все про:Росія (26632) COVID-19 (511)

 У Росії зросла кількість заражених коронавірусом

Новий випадок коронавирусної інфекції підтверджено в Росії, цього разу - у громадянина Італії, який приїхав в країну ще 29 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив ТАСС із посиланням на оперативний штаб з боротьби з коронавірусною інфекцією.

"5 березня підтверджено завезений з Італії випадок захворювання на нову коронавірусну інфекцією COVID-2019 у громадянина Італійської Республіки", - повідомили в штабі.

Чиновники зазначили, що в італійця хвороба протікає в легкій формі, лікарі оцінюють його стан як задовільний.

Лікування він отримує відповідно до симптомів. Епідеміологічне розслідування встановило, що чоловік прибув у Росію 29 лютого. 2 березня він звернувся до лікаря з симптомами ГРВІ. Його відправили в інфекційний бокс. В якому місті він проживає, не уточнюється.

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Це сьомий випадок зараження коронавірусом у Росії. В кінці січня його виявили у громадян з Китаю в Тюмені і Читі. Обидва вже одужали і виписані. У Казані ізольовано три людини, інфіковані на круїзному лайнері Diamond Princess. Шостий випадок зафіксований у Москві 2 березня - хворий відвідав Італію в лютому - це співробітник РФС Давид Беров.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179691
 
   
 Топ коментарі
 
і не просто заражені, а прокажені... В России выросло количество зараженных коронавирусом - Цензор.НЕТ 1088
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9 травня у них буде планове загострення хвороби...
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на кацапии все зараженные и вирус тут не причем.
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моей радости ихнему сдоху - предела не будет!
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9 травня у них буде планове загострення хвороби...
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Ну так у них же ни чеснока, ни сала, да и толковый самогон кацапы делать не умеют, часто еще брагу выпивают, алкашня немытая...
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Вообще не хорошая. Этот вирус россияне легко могут распространить на соседние республики через людей которые часто бывают в РФ и конкретно в Москве на заработках.
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Нет, это легко. В РФ нелегально работают миллионы и миллионы граждан из всех республик бывшего СССР и Азии, начиная от украинцев, молдован, беларусов, армян, грузин, таджиков, узбеков, кончая вьетнамцев, китайцев и т.д. Все они между собой где-то контактируют, на работе, на рынках, в метро и т.д., большая часть граждан работая нелегально не обращаются в больницы, потом они все приезжают к себе домой в какой-то момент, контактируют с родными, друзьями, знакомыми, животными. И не каждого можно определить на вирус сразу, всех в карантин тоже не положишь. Таким образом нет ничего хуже, чем эпидемия коронавируса в такой большой стране как Россия, что находится от Украины совсем рядом. Поэтому мне непонятна радость многих тут отписавшихся. Я уверен на 100%, что если в Москве жёлтый код опасности, то вирус в Украину 100% проникнет и из России, не только через тех кто прилетает из Италии или Китая или Ирана.
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И как Вы заразите такого заробитчанина так, чтоб он полРаши по пути домой не заразил? На границу в контейнере привезете с конвоем в противогазах? Безпалевно так...
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Извините, но вы какую-то глупость написали. Вирус выявляется не сразу. Можно свободно пересечь границу и только потом обнаружить симптомы заражения. А теперь возьмите во внимание тот факт, что Украина никоим образом, абсолютно никак в течение 5 лет не контролирует восточную границу где расположены ДНР/ЛНР, где местные граждане из Донецка/Луганска шастают в РФ туда сюда, затем через блокпосты имеют возможность заехать на территорию контролируемую Украиной, где люди контактировавшие с потенциально заражённым даже не бывая на территории РФ могут распространить вирус на этой стороне границы/блокпоста.
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Глупость написали Вы. Если Вы пишите так " Этот вирус россияне легко могут распространить на соседние республики " это означает, что россияне своими действиями распространяют вирус на соседние страны.
А вот если бы написали в пассивном залоге " Этот вирус от россиян легко может распространиться на соседние страны", это значит, что вирус естественным путем может попасть в соседние страны.
Можете не благодарить.
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Дай Боже здоровля корона вірусу на московії В России выросло количество зараженных коронавирусом - Цензор.НЕТ 8526
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заробитчане уже этого вируса к нам завезли целый вагон ..
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там все 140 млн. больны зомби-вирусом ..
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Кацапы проспиртованные, но все равно семь человек на весь кацапстан- сложно поверить.
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нормальный ход вируса по шарику - 100 инфецсированых - 3,4 жмура....
диды - категория раз на 3,4...
и не хер тут абижатся на статистику....
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Хто покаже в чарці дно тому щастя і добро.
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Велика подяка бандерiвському вiрусу:
У Росії зросла кількість заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 8431


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"Если бы провалилась россия,тоне было бы никакого ни убытка,ни волнения в человечестве". (с)
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и машина на фото с номерами СЕ Черновцы У Росії зросла кількість заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 5308
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Они давно заражены рашизмом,хуже уже точно не будет
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