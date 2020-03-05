 У ЄС очікують від нового Кабміну рішучості в проведенні комплексних реформ, - представник Єврокомісії Стано

"В ЄС зазначили, що за минулі шість місяців при попередньому уряді, очолюваному прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, був досягнутий "значний прогрес у реалізації широкої та амбітної програми реформ, яка включає в себе реалізацію Угоди про асоціацію між ЄС і Україною", - йдеться в коментарі офіційного представника Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля Пітера Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Цей прогрес також включав ефективну співпрацю з ЄС та іншими міжнародними партнерами, включаючи МВФ. Ми очікуємо, що новий уряд продемонструє аналогічну рішучість проводити ці реформи, в тому числі, щодо боротьби з корупцією та корисливими інтересами, а також у важливих секторах, включаючи фінансовий сектор", - позначив очікування ЄС Стано.
При цьому він підкреслив, що верховенство права залишається "наріжним каменем економічної стабільності та інвестицій". "Комплексні і незворотні реформи потребують часу, наступності та незалежності від політичного і ділового тиску. Ми розраховуємо на продовження співпраці з новим урядом з метою підтримки цих реформ і всіх тих, хто сповнений рішучості просувати процес реформ в Україні на благо своїх громадян", - додав представник ЄС.
Він також зазначив, що ЄС також спостерігав значний прогрес у реформуванні Генеральної прокуратури і послужний список розслідувань, які тривають, Національного антикорупційного бюро України, в тому числі, щодо "такого необхідного судового переслідування авторів шахрайства на суму $ 5 млрд в ПриватБанку".
"Ми взяли до відома повідомлення про можливу подальшу заміну вищих посадових осіб в Генеральній прокуратурі або Національному бюро з питань боротьби з корупцією. Незалежність і свобода антикорупційних та правоохоронних органів від неналежного політичного втручання залишаються вирішальними. Будь-які інституційні зміни мають це повністю поважати", - резюмував Стано.
А що вони думають насправді - показує сам факт їх послів в Україні селфі з Рябошапкою.
Сподіваюсь, ви не будете це повторювати кожні півроку...
Ти подивись, не сподобалось йому. Підскочив, побіг і почав з'ясовувати стосунки. Погрожував, попереджував. Поведінка суто інфантильної людини,
причому глибоко закомплексованої.
Тобто коли "сраненький" квартал жартував та ображав, це норма. Це така собі політична сатира, гумор. А тут коли сказали правду в обличчя, не сподобалось.. емоції почали грати.
А що тут не правда? Що гвaлтівник в ВР? Що економіка в сраці? Що пенсії не підвищили? Соціальні стандарти? Можливо закінчив епоху кумівства? Чи перестали брехати? Ні, це все відбувається у нас на очах! Виходити і казати протилежні речі, це ліцемірство.
Всі люди які приходять і йдуть, нічого не вирішують, вся відповідальність лежить виключно на Зеленському. Тому від змін в Кабміні виграли тільки олігархи, які завели туди своїх нових людей. А Офіс президента та його очільник, продовжують згодовувати нам шоу.Паноптикум у чистому вигляді.
Разумков не виключає перенесення ПА НАТО у Києві через коронавірус (с)