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 Політика України, За кордоном
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Все про:Єврокомісія (322) Кабмін (3825) Євросоюз (2832) Стано (2)

 У ЄС очікують від нового Кабміну рішучості в проведенні комплексних реформ, - представник Єврокомісії Стано

У Європейському Союзі взяли до уваги недавні перестановки в уряді України і заявили, що очікують від нового складу кабінету рішучості в проведенні реформ, включно з боротьбою з корупцією.

"В ЄС зазначили, що за минулі шість місяців при попередньому уряді, очолюваному прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, був досягнутий "значний прогрес у реалізації широкої та амбітної програми реформ, яка включає в себе реалізацію Угоди про асоціацію між ЄС і Україною", - йдеться в коментарі офіційного представника Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля Пітера Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цей прогрес також включав ефективну співпрацю з ЄС та іншими міжнародними партнерами, включаючи МВФ. Ми очікуємо, що новий уряд продемонструє аналогічну рішучість проводити ці реформи, в тому числі, щодо боротьби з корупцією та корисливими інтересами, а також у важливих секторах, включаючи фінансовий сектор", - позначив очікування ЄС Стано.

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При цьому він підкреслив, що верховенство права залишається "наріжним каменем економічної стабільності та інвестицій". "Комплексні і незворотні реформи потребують часу, наступності та незалежності від політичного і ділового тиску. Ми розраховуємо на продовження співпраці з новим урядом з метою підтримки цих реформ і всіх тих, хто сповнений рішучості просувати процес реформ в Україні на благо своїх громадян", - додав представник ЄС.

Він також зазначив, що ЄС також спостерігав значний прогрес у реформуванні Генеральної прокуратури і  послужний список розслідувань, які тривають, Національного антикорупційного бюро України, в тому числі, щодо "такого необхідного судового переслідування авторів шахрайства на суму $ 5 млрд в ПриватБанку".

"Ми взяли до відома повідомлення про можливу подальшу заміну вищих посадових осіб в Генеральній прокуратурі або Національному бюро з питань боротьби з корупцією. Незалежність і свобода антикорупційних та правоохоронних органів від неналежного політичного втручання залишаються вирішальними. Будь-які інституційні зміни мають це повністю поважати", - резюмував Стано.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179687
 
 
 Топ коментарі
 
Троллят Зеленского уже не стесьняясь...
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нє, ну, чо - вони повинні були би виголосити якусь заяву на подію... Так, обтічно.
А що вони думають насправді - показує сам факт їх послів в Україні селфі з Рябошапкою.
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28 років реформ. вже спустилися на останнє місцев Європі. 5% населення багатіє, а решта продовжує бути обьєктом реформ.
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Троллят Зеленского уже не стесьняясь...
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Следующим будет заявление МВФ о том, что Коломойскому нужно сказать аяяй


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"В ЕС ожидают от нового Кабмина решимости в проведении комплексных реформ"

Сподіваюсь, ви не будете це повторювати кожні півроку...
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Коли "срaненький" квартал жартував та ображав, це норма. А тут коли сказали правду в обличчя, не сподобалось.. Підскочив, побіг і почав з'ясовувати стосунки..
Ти подивись, не сподобалось йому. Підскочив, побіг і почав з'ясовувати стосунки. Погрожував, попереджував. Поведінка суто інфантильної людини,
причому глибоко закомплексованої.
Тобто коли "сраненький" квартал жартував та ображав, це норма. Це така собі політична сатира, гумор. А тут коли сказали правду в обличчя, не сподобалось.. емоції почали грати.
А що тут не правда? Що гвaлтівник в ВР? Що економіка в сраці? Що пенсії не підвищили? Соціальні стандарти? Можливо закінчив епоху кумівства? Чи перестали брехати? Ні, це все відбувається у нас на очах! Виходити і казати протилежні речі, це ліцемірство.
Всі люди які приходять і йдуть, нічого не вирішують, вся відповідальність лежить виключно на Зеленському. Тому від змін в Кабміні виграли тільки олігархи, які завели туди своїх нових людей. А Офіс президента та його очільник, продовжують згодовувати нам шоу.Паноптикум у чистому вигляді.
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Решимость будет,а реформ нет. Потому как всем известно менять надо бл@дей,а не переставлять кровати.
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ЕС, который вас за ЕС с разорваным задом без денег оставит.
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Да, щас ахметовская шестерка в кресле премьер-министра прямо побежала заниматься реформами... Она же туда для этого и посажена......
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я вам тут перемогу на лопаті приніс! хужє нє будєт!
Разумков не виключає перенесення ПА НАТО у Києві через коронавірус (с)
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Ось пасадят фсєх- і тоді приймуть за рехформи!
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Зо значить немає реформ?!- А «інститут інвестиційних нянь»?!?!
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Неплохо бы и профессионализма ожидать... Правда, тут не тот случай...
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у них в головах ничего кроме комплексных обедов.
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Мне вот это интересно, откуда им там в ЕС, из-за бугра, виднее об успехах правительства Гончарука ? Президент, Верховна Рада и население выразили полное недоверие работой правительства, поэтому-то он, Гончарук, безоговорочно и был отправлен в отставку
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А мне интересно, откуда у вас сведения о "лучшем" правительстве в мире ? С канала Г+Г или с канала ахметки? Почему вы уверенны, что ту лапшу просто бесконечную, которую нам вешают от нашего наполеончика -осла оманского на уши- это правда и мы тут все знаем? Наша конченная в основном греховна зрада- это на 75 процентов предатели страны, дорвавшиеся до корыта, и когда они без обсуждения поставили правительство гончарука "рулить"- это было правильно. И сейчас ,по команде вазелина ,сняли правительство за ошибки самого же вазелина- это тоже правильно? Назначили старых вороватых ****** из рыгоАналов министрами- это тоже правильно? Вы дурак? Или кремлевский прихвостень? Высказали недоверие? Вы несете чушь косимического масштаба, как все, зеленодрысныве за своим придурковатым и конченным нариком клованом, вЯликим государем, по команде которого монобольшинство вам выберет скоро хомячка в премьеры. А вы будете радостно пукать.
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