 Кого ви поважаєте, кого ви бачите флагманами, - Зеленський на Полтавщині запропонував бізнесу висувати кандидатів на місцеві вибори

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я хочу з вами поспілкуватися про те, які є люди, яких ви поважаєте, з Полтавщини. Для мене це важливо, особливо для місцевих виборів. Кого ви бачите флагманами, які можуть балотуватися. Бо ми не займаємося тим, що запрошуємо якихось парашутистів, особливо коли це місцеві вибори, мери", - сказав він у четвер на зустрічі з представниками малого і середнього бізнесу Полтавської області.

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