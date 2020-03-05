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 Політика України
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Все про:Зеленський (4703) місцеві вибори (156)

 Кого ви поважаєте, кого ви бачите флагманами, - Зеленський на Полтавщині запропонував бізнесу висувати кандидатів на місцеві вибори

Президент України Володимир Зеленський попросив бізнес Полтавської області запропонувати гідних кандидатів, які могли б стати кандидатами в депутати і мери на місцевих виборах восени 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я хочу з вами поспілкуватися про те, які є люди, яких ви поважаєте, з Полтавщини. Для мене це важливо, особливо для місцевих виборів. Кого ви бачите флагманами, які можуть балотуватися. Бо ми не займаємося тим, що запрошуємо якихось парашутистів, особливо коли це місцеві вибори, мери", - сказав він у четвер на зустрічі з представниками малого і середнього бізнесу Полтавської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кабміні може з'явитися посада віцепрем'єра з питань промисловості і торгівлі, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179682
 
 
 Топ коментарі
 
Маршал Финляндии Маннергейм однажды сказал....
Времена такие,что даже Святому человеку чаще требуется пистолет,чем Молитва.
Шут никогда не станет политиком.А фраза ..НЕ СТРЕЛЯТЬ...это для Шариковых...
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Не смейся, шиза уже косит. Один, типа уважаемый ВУЗ.

Кого вы уважаете, кого вы видите флагманами, - Зеленский на Полтавщине предложил бизнесу выдвигать кандидатов на местные выборы - Цензор.НЕТ 5700
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Не смейся, шиза уже косит. Один, типа уважаемый ВУЗ.

Кого вы уважаете, кого вы видите флагманами, - Зеленский на Полтавщине предложил бизнесу выдвигать кандидатов на местные выборы - Цензор.НЕТ 5700
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Поважні люди,це бандити.В нас завжди так було.
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Маршал Финляндии Маннергейм однажды сказал....
Времена такие,что даже Святому человеку чаще требуется пистолет,чем Молитва.
Шут никогда не станет политиком.А фраза ..НЕ СТРЕЛЯТЬ...это для Шариковых...
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Когда говорят "уважемые люди", сразу представляю бандитов и коррупционеров.
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Пздц.. ЧЕЛОВЕКОМ надо быть, а не "флагманом", бл..
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Есть такая профессия, Родину защищать...
русский генерал-лейтенант Первой Мировой Карл Густав Маннергейм защищал Финляндию в 1939 году от русских фашистов Сралина-Джугашвили.Странно...правда?
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На хера ты во власть лез если ничего не понимаешь? "Бизнес" должен заниматься бизнесом, а не политикой или поиском лазеек для выживания.
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Рыба не гниет с головы,95 квартал не даст сбрехать...Украина Проститутка...Зеленский 31 декабря 2018 года...Ютьюб
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Кем был советский союз с сентября 1941 года по сентябрь 1945 года жравший Тушонку Рузвельта миллионами тонн?Американской ПРОСТИТУТКОЙ???
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"Потому что мы не занимаемся тем, что приглашаем каких-то парашютистов" Источник: https://censor.net.ua/n3179682

Ото насмішив! А перший кабмін? А фракція СН в Раді? Та й на Банковій те ж саме.

А по темі: найвеличніше відкритим текстом запропонував бізнесу рекомендувати у владу тих, хто буде кришувати той самий бізнес. Корупція? Нє, не чули
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- он думает, шо у всех ,как у него, мозги отсутствуют и не кто не чего не понимает - пипец
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Чет непонятно, там что нет свадебных фотографов?
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Посмотрел в глаза КГБэшному Мудаку
Сразу вижу доброту...
Войну в Чечне начали америкосы
Войну в Грузии,америкосы
Войну в Украине ,америкосы
Войну в Сирии америкосы
Нам Европа и Азия нахер не нужны,своих проблем хватает.
Ф.Д.Рузвельт.президент США Кого ви поважаєте, кого ви бачите флагманами, - Зеленський на Полтавщині запропонував бізнесу висувати кандидатів на місцеві вибори - Цензор.НЕТ 8633
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это каким надо быть дебилом шоб такое просить - сам провел в Раду - статистов и фифочек фейсбучных - которые просто сплошные ничтожества ,с комплексами и главное - которые для себя и своей семье не смогли не чего заработать - а теперь когда все валиться - да да из за него лично - просит он - нет слов без матов
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22 съезд КПSS.Москва.Кремль.
товарищи,на трибуну приглашается товарищ Шариков.
бурные продолжительные овации..
товарищи.Если кухарка и любой чернорабочий может править быдлом,то почему мне,бывшей сабаке низзя?А??
фраза принадлежит чЛЕНИНУ.октябрь.1917 года
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На полтавщині як і в іншіх місцях весь бізнес під існуючими чиновниками. які нові обличчя вони можуть висовувати? Незалежного бізнесу в Україні практично немає - можуть працювати лишя або друзі чиновників та людей в погонах, або родичі. країна ще більше коза ностра аніж сициліяю. Тому 10 000 000 українців створюють бізнеси за кордоном.
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Шановні громадяни! Слухайте ВОШдя і робіть все на свій розум.
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Кива предложит, в областях вся элита такая, криминал, бизнесмены (вчерашние бандиты), силовики. Всё это одна дружная семья.
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Уже хочет общаться с жителями Новых Санжар. А как он до этого называл их, помнит кто-то? Радуются ему, смеются над "шутками", на руках бы носили. Вируса уже не боятся? Другим вирусом заражены они, и нет от него ни лекарства, ни вакцины.
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Типа бизнес отделен от политики? Именно из держустанов надо брать в политику, чтобы не было своих фирм, чтобы думал о державном!
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Владимир Александрович поехал по стране в концертный тур?
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