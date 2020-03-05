 Кого ви поважаєте, кого ви бачите флагманами, - Зеленський на Полтавщині запропонував бізнесу висувати кандидатів на місцеві вибори

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я хочу з вами поспілкуватися про те, які є люди, яких ви поважаєте, з Полтавщини. Для мене це важливо, особливо для місцевих виборів. Кого ви бачите флагманами, які можуть балотуватися. Бо ми не займаємося тим, що запрошуємо якихось парашутистів, особливо коли це місцеві вибори, мери", - сказав він у четвер на зустрічі з представниками малого і середнього бізнесу Полтавської області.
Вся страна о в ожидании
Времена такие,что даже Святому человеку чаще требуется пистолет,чем Молитва.
Шут никогда не станет политиком.А фраза ..НЕ СТРЕЛЯТЬ...это для Шариковых...
русский генерал-лейтенант Первой Мировой Карл Густав Маннергейм защищал Финляндию в 1939 году от русских фашистов Сралина-Джугашвили.Странно...правда?
Ото насмішив! А перший кабмін? А фракція СН в Раді? Та й на Банковій те ж саме.
А по темі: найвеличніше відкритим текстом запропонував бізнесу рекомендувати у владу тих, хто буде кришувати той самий бізнес. Корупція? Нє, не чули
Сразу вижу доброту...
Войну в Чечне начали америкосы
Войну в Грузии,америкосы
Войну в Украине ,америкосы
Войну в Сирии америкосы
Нам Европа и Азия нахер не нужны,своих проблем хватает.
Ф.Д.Рузвельт.президент США
товарищи,на трибуну приглашается товарищ Шариков.
бурные продолжительные овации..
товарищи.Если кухарка и любой чернорабочий может править быдлом,то почему мне,бывшей сабаке низзя?А??
фраза принадлежит чЛЕНИНУ.октябрь.1917 года