 У Кабміні може з'явитися посада віцепрем'єра з питань промисловості і торгівлі, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на зустрічі з представниками малого і середнього бізнесу Полтавської області.
"Міністерства промисловості давно немає в країні, ви знаєте. Ми думаємо про це. У нас перший підхід був дуже простий, щоб зробити віцепрем'єр-міністра з питань промисловості, і оборонної промисловості також. Ми спілкувалися з паном Коростельовим (генеральний конструктор КБ "Луч" Олег Коростельов. - Ред.), дуже шанована людина", - зазначив глава держави.
Зеленський зазначив, що є варіант, коли буде департамент промисловості в Міністерстві економіки України, який очолюватиме перший віцепрем'єр.
"Або може бути окремий віцепрем'єр-міністр з питань промисловості і торгівлі. Це структурне питання. Але і щоб це не був віцепрем'єр без повноважень", - додав він.
А Зеленский тут не причем!
Порохоботы, вам мат.
https://censor.net.ua/photo_news/3179660/rezident_goloborodko_slugakremlya_kritikovavshiyi_zelenskogo_ministr_nemchinov_poblagodaril_prezidenta
КАКАЯ РАЗНИЦА?
17 ч. ·
Зю: "Бюджет не виконано на 16млрд, з яких 13млрд недоотримано надходжень від митниці".
Тобто правильно я розумію, що 6єня розжився за якихось 9 місяців більш ніж на 10 ЯРДІВ?!