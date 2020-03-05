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 Політика України
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Все про:віце-прем'єр (45) Зеленський (4703) Кабмін (3825) промисловість (65)

 У Кабміні може з'явитися посада віцепрем'єра з питань промисловості і торгівлі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у керівництва країни є кілька варіантів щодо того, хто займатиметься промисловою політикою в новому Кабінеті міністрів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на зустрічі з представниками малого і середнього бізнесу Полтавської області.

"Міністерства промисловості давно немає в країні, ви знаєте. Ми думаємо про це. У нас перший підхід був дуже простий, щоб зробити віцепрем'єр-міністра з питань промисловості, і оборонної промисловості також. Ми спілкувалися з паном Коростельовим (генеральний конструктор КБ "Луч" Олег Коростельов. - Ред.), дуже шанована людина", - зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що є варіант, коли буде департамент промисловості в Міністерстві економіки України, який очолюватиме перший віцепрем'єр.

"Або може бути окремий віцепрем'єр-міністр з питань промисловості і торгівлі. Це структурне питання. Але і щоб це не був віцепрем'єр без повноважень", - додав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179680
 
 
 Топ коментарі
 
Ещё не всё кореша и шлюхи пристроены..
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Осветитель непристроенный нашелся?
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этот не пойдет - там на работу ходить на 9 надо и отвечать за базар, в он не привык к такому...
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а он ходить не будет и зеля ему сам зарплату начислит.
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Лысый решил не пачкаться. Сказал что лучше оставаться клоуном чем посмешищем.
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Естественно, чем больше в кабмине министров - тем больше виноватых, на которых потом можно пенять

А Зеленский тут не причем!
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Может появиться, а может и не появиться. Да какая разница. Нет времени думать стратегически.
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и промышленность с торговлей пойдут в рост
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Вице-премьера по промышленности и торговле ! И кто , этот самоубийца ?
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Зю, целуйся больше с олигархами ахметкой , коломойшей, пинчуком, которые писец Украине устроили.
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"Министерства промышленности давно нет в стране, вы знаете. Мы думаем об этом. У нас первый подход был очень простой, чтобы сделать вице-премьер-министра по промышленности, и оборонной промышленности также....... есть вариант, когда будет департамент промышленности в Министерстве экономики Украины, который будет возглавлять первый вице-премьер. "Или может быть отдельный вице-премьер-министр по промышленности и торговли. "

КАКАЯ РАЗНИЦА?
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Ещё прибавится один дармоед за наши деньги, и конечно же с зарплатой не менее 100 тысяч грн. в месяц.
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Mykola Nikolaus
17 ч. ·

Зю: "Бюджет не виконано на 16млрд, з яких 13млрд недоотримано надходжень від митниці".
Тобто правильно я розумію, що 6єня розжився за якихось 9 місяців більш ніж на 10 ЯРДІВ?!
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А вы ,друзья,как не садитесь,в министерства не годитесь
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Обернено пропорційний зв"язок - чим більше кураторів торгівлі і промисловості,тим менше торгують і виробляють...Так було завжди...
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