EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1917  41
Все про:НАБУ (2320) СБУ (5359) судова реформа (928) Рябошапка Руслан (318) ДБР (937) Голос партія (139) Офіс генерального прокурора (130)

 Для посадок потрібна реформа СБУ, ДБР і судової системи, а не звільнення керівництва НАБУ та ОГП, - "Голос"

У партії "Голос" вважають, що звільнення керівництва Національного антикорупційного бюро та Офісу Генпрокурора не приведе до посадок корупціонерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політсили у фейсбуці.

"Влада дуже хоче саджати навесні. Але для цього не треба відправляти у відставку Генпрокурора та директора НАБУ чи ставити керованих "смотрящих" в правоохоронних органах. Для цього досить буде зробити те, на чому ми наполягаємо у парламенті вже пів року: реформа СБУ, реформа ДБР і судова реформа", - йдеться в дописі.

Для посадок потрібна реформа СБУ, ДБР і судової системи, а не звільнення керівництва НАБУ та ОГП, - Голос 01

Раніше "Голос" заявив, що не голосуватиме за відставку генпрокурора Руслана Рябошапки на сьогоднішньому позачерговому засіданні Ради.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Рябошапка - це не до мене питання. Це ж депутати там працюють", - Зеленський. ВIДЕО

Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці було зареєстровано у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".

Пізніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція одноголосно підтримує кандидатуру нардепа від "Слуги народу" Іонушаса на посаду генпрокурора.

Сам Іонушас повідомив, що подання про його призначення на пост генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на засіданні фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, Верховна Рада збереться на позачергове засідання 5 березня о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

Для посадок потрібна реформа СБУ, ДБР і судової системи, а не звільнення керівництва НАБУ та ОГП, - Голос 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179679
 
   
 Топ коментарі
 
Вот сейчас непонятно.
А шо, пэтины рэформы уже потужно протухли?
 показати весь коментар
 
Шесть лет "риформировали, риформировали, да не выриформировали"...Для посадок нужна реформа СБУ, ГБР и судебной системы, а не увольнение руководства НАБУ и ОГП, - "Голос" - Цензор.НЕТ 1808
 показати весь коментар
 
Как пишут тут соевые идиоты, Пэтины потужні рихвормы Зеленский ухайдокал в первые же месяцы своего правления.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
цій країні вже нічого не допоможе..хіба що повне знищення так званої "еліти"..починаючи з ахмета..
 показати весь коментар
 
 
Да спешат зеленоевгейски фашисты спешат а франтовый Бубочка выдал вчера фонтан на Гончаренко который законно спросил кто у нас выступает у Раде Зеленский или Голобородько и типа финт зашквар от клоуна не надо переходит на личности геть пацан янелох потерял рассудок а кто играл в сериале Голобородько как не сам Зеленский!!!??
 показати весь коментар
 
 
А можно фонтан в студию? Потому как у меня другие сведения поданной ситуации.
 показати весь коментар
 
 
стул в раде прожег, вычесть из зарплаты
 показати весь коментар
 
 
Легалізація стволів і все. Через пару років все буде добре. Судді, прокурори і інші, будуть вже думати, а дійдуть вони сьогодні до дому чи ні. Якщо зробить чи винесе незаконне рішення.
 показати весь коментар
 
 
у країни і зараз повно зброї..для помсти не важливо легальна вона чи ні..не легальна навіть краще..
 показати весь коментар
 
по запрпонованому законопроекту короткоствол можна буде купити, якщо ти перед тим володів 5 чи 7 років вогнепальною зброєю. як по мені безглузде обмеження сцикливої влади.
 показати весь коментар
 
Ну что ж, первый год Зеленский и его фракция профукали с пафосом.

Посмотрим, каким будет второй

Как говорится ветер в спину!


 показати весь коментар
 
 
Примите амнистию и люди сами очистять от воров, взяточников, подонков и заберут те деньги, которые ранее носили.
 показати весь коментар
 
Шесть лет "риформировали, риформировали, да не выриформировали"...Для посадок нужна реформа СБУ, ГБР и судебной системы, а не увольнение руководства НАБУ и ОГП, - "Голос" - Цензор.НЕТ 1808
 показати весь коментар
 
 
Это, смотря кого сажать хотят.

Если волонтеров, ветеранов и Пороха, то нужны ручные исполнительные генпрокуроры без мозгов, которым насрать на закон и процедуры (если шо, то им потом и отдуваться).
Если, Портнова и прочую ликующую нынче рыготеку, то нужен другой президент и другое правительство.
 показати весь коментар
 
 
Ну при гениальном плокукокле Портнова было не видно и не слышно. А сейчас он рулит судами и прокуратурой.
 показати весь коментар
 
Тебя это беспокоит больше, чем полностью прокацапская власть сейчас?
 показати весь коментар
 
Послушай, я к Зеленскому вопросов имею меньше чем к пеце. У пеци была своя команда. У Зеленского нет. Увы но Зеленский фсё слился. Хотя надежда что успеет запустить реформы была. В отличии от пеци, у которого времени было докуищща
 показати весь коментар
 
 
После Майдана можно было отлично провести реформы, но Педро добрался до кресла, перезапустил все потоки на себя, и набивать набивать карманы.
 показати весь коментар
 
 
За что мы должны платить налоги и куда они идут, подонко-судьям ?
 показати весь коментар
 
 
Вот сейчас непонятно.
А шо, пэтины рэформы уже потужно протухли?
 показати весь коментар
 
 
Как пишут тут соевые идиоты, Пэтины потужні рихвормы Зеленский ухайдокал в первые же месяцы своего правления.
 показати весь коментар
 
 
Отмена зелёными запланированного увеличения пенсий - факт.
И кто идиот после этого?
 показати весь коментар
 
Скорее за тобой, как за терористом увлекшимся радикальными идеями, придут.

Бо за Пепу им сраку порвут на британский флаг и денег не дадут.
 показати весь коментар
 
 
Весна ранняя, сажать рано.
С приходом заморозков - вымерзнут.
 показати весь коментар
 
 
шо то смешно ,читать комменты, троллей цапских - они все только против Пороха - он главный враг их - хотя в статье и нет , не чего про него - но это для них не важно - троллота - следующий президент Украины - Порошенко - так шо готовьтесь заранее))))))))
 показати весь коментар
 
 


Каменяр

Відставка мого генпрокурора, якого я ініціюю і призначаю, якого називав 100% своїм - це не до мене питання)))
 показати весь коментар
 
Щось сьогодні забагато писку від цього "голосу". Для посадок потрібна реформа СБУ, ДБР і судової системи, а не звільнення керівництва НАБУ та ОГП, - "Голос" - Цензор.НЕТ 4393

Навіть такі нікчеми вважають себе "крутими перцями".
 показати весь коментар
 
 
власть громадам и податки тоже. Отношение с державой только по договорам.
 показати весь коментар
 
Что бы сделать эффективными -ДБР,ГПУ и СБУ...НЕОБХОДИМО точно определить КТО и ЧЕМ будет заниматься!!!!!!!!!!Пока например на ДБР висит и политическое преследование оппонентов власти и борьба с псевдо коррупцией-дела не будет!!!Полит преследование следует передать обратно в СБУ,а настоящую коррупцию(получение взяток-93% от всего обьёма дел) передать обратно в ГПУ и МВД!!!А ГБР оставить расследование типичного воровства денег из госбюджета!!!
 показати весь коментар
 
Для посадок нужно посадить Судью и Прокурора, за любого ими отмазанного чиновника ПОКАЗАТЕЛЬНО!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору