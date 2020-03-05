 Для посадок потрібна реформа СБУ, ДБР і судової системи, а не звільнення керівництва НАБУ та ОГП, - "Голос"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політсили у фейсбуці.

"Влада дуже хоче саджати навесні. Але для цього не треба відправляти у відставку Генпрокурора та директора НАБУ чи ставити керованих "смотрящих" в правоохоронних органах. Для цього досить буде зробити те, на чому ми наполягаємо у парламенті вже пів року: реформа СБУ, реформа ДБР і судова реформа", - йдеться в дописі.

Раніше "Голос" заявив, що не голосуватиме за відставку генпрокурора Руслана Рябошапки на сьогоднішньому позачерговому засіданні Ради.

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Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці було зареєстровано у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".

Пізніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція одноголосно підтримує кандидатуру нардепа від "Слуги народу" Іонушаса на посаду генпрокурора.

Сам Іонушас повідомив, що подання про його призначення на пост генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на засіданні фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, Верховна Рада збереться на позачергове засідання 5 березня о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.