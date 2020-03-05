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 Політика України
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Все про:санкції (2525) Зубко (280)

 "Україні потрібно наполягати на подальшому застосуванні санкцій проти РФ", - Зубко

Мінські угоди були маршрутною картою, яка виконала свою роль, і тепер Україні потрібно гуртувати навколо себе міжнародних партнерів.

Про це в ефірі програми "Політклуб з Віталієм Портниковим" заявив колишній віцепрем'єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

"Чим важливі Мінські угоди? Це не угоди з точки зору міжнародного права. Це маршрутна карта, напрацьована як тактика, щоб затягнути в пастку, дочекатися застосування європейських санкцій і виграти час. Щоб почати відновлювати економіку, збройні сили. Україна поступово виконувала ті умови, які там були прописані, щоб показати, що саме Російська Федерація нічого не робить і тому має отримати санкції", - заявив Зубко.

За його словами, ефективність санкцій важко переоцінити, тому потрібно наполягати на їхньому продовженні.

"Санкції працюють. І Сполучених Штатів, і Європейського Союзу. І сьогодні це відчуває економіка Росії. А якщо згадати, яка вартість енергоносіїв, і як складається бюджет РФ, це взагалі дуже відчутно. В цей час ми можемо продовжувати крок за кроком – вимагати і введення миротворчих військ, і наполягати на інших тактичних речах. Мінські угоди працюють як маршрутна карта, потрібно вимагати подальшого застосування санкцій, працювати над своєю економікою, гуртувати навколо себе і ЄС, і наших партнерів, залучати США. Бо вони зацікавлені в тому, щоб Україна була ключем до енергетичної безпеки у Європі", - підсумував Геннадій Зубко.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Мінські угоди поки що єдиний формат, на підставі чого можна вести діалог про припинення війни на Донбасі. Також Глава ОПУ Андрій Єрмак пообіцяв, що продовжить опікуватися тими напрямками, що раніше – зокрема, припинення бойових дій на Сході.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179676
 
   
 Топ коментарі
 
тут появилось несколько вопросов...
"Украине нужно настаивать на дальнейшем применении санкций против РФ", - Зубко - Цензор.НЕТ 1300
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Ну Україна ніяких санкцій не вводила.Навіть бізнес московитів тут нормально себе почуває і це після втрат території.Такого би в тій же Туреччині не може бути.
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Правильно -настаивать и продолжать торговать. "Украине нужно настаивать на дальнейшем применении санкций против РФ", - Зубко - Цензор.НЕТ 3653
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тут появилось несколько вопросов...
"Украине нужно настаивать на дальнейшем применении санкций против РФ", - Зубко - Цензор.НЕТ 1300
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Ну Україна ніяких санкцій не вводила.Навіть бізнес московитів тут нормально себе почуває і це після втрат території.Такого би в тій же Туреччині не може бути.
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Тем более после потери части транзита какой смысл Европе защищать безперспективную малоросскую коррумпированую помойку в которую Коломойша и Ахметка страну превратили.
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Шарик Корровский Самі люди і перетворили.Бо якби тут було населення свідомим,не було би цих осіб.
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Правильно -настаивать и продолжать торговать. "Украине нужно настаивать на дальнейшем применении санкций против РФ", - Зубко - Цензор.НЕТ 3653
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6 долбаных лет, умирают украинцы под кацапскими обстрелами и конца не видно
и тут пришел гена и всем все сразу обяснил- санкции..
6 долбаных лет они есть, а бойцы гибнут

гена - ну от спасиба.....
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