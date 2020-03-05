 "Україні потрібно наполягати на подальшому застосуванні санкцій проти РФ", - Зубко

Про це в ефірі програми "Політклуб з Віталієм Портниковим" заявив колишній віцепрем'єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

"Чим важливі Мінські угоди? Це не угоди з точки зору міжнародного права. Це маршрутна карта, напрацьована як тактика, щоб затягнути в пастку, дочекатися застосування європейських санкцій і виграти час. Щоб почати відновлювати економіку, збройні сили. Україна поступово виконувала ті умови, які там були прописані, щоб показати, що саме Російська Федерація нічого не робить і тому має отримати санкції", - заявив Зубко.

За його словами, ефективність санкцій важко переоцінити, тому потрібно наполягати на їхньому продовженні.

"Санкції працюють. І Сполучених Штатів, і Європейського Союзу. І сьогодні це відчуває економіка Росії. А якщо згадати, яка вартість енергоносіїв, і як складається бюджет РФ, це взагалі дуже відчутно. В цей час ми можемо продовжувати крок за кроком – вимагати і введення миротворчих військ, і наполягати на інших тактичних речах. Мінські угоди працюють як маршрутна карта, потрібно вимагати подальшого застосування санкцій, працювати над своєю економікою, гуртувати навколо себе і ЄС, і наших партнерів, залучати США. Бо вони зацікавлені в тому, щоб Україна була ключем до енергетичної безпеки у Європі", - підсумував Геннадій Зубко.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Мінські угоди поки що єдиний формат, на підставі чого можна вести діалог про припинення війни на Донбасі. Також Глава ОПУ Андрій Єрмак пообіцяв, що продовжить опікуватися тими напрямками, що раніше – зокрема, припинення бойових дій на Сході.