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 Політика України
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 Тривають консультації. Щодо персоналій говорити ще зарано, - Разумков про заповнення вакантних місць у Кабміні

Консультації щодо вакантних місць в уряді України тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Так, безумовно, тривають консультації. Я думаю, що і в Офісі Президента, і в уряді, і, звісно, в коаліції - фракції, яка працює на правах більшості ("Слуга народу". - Ред.) тривають такі консультації. Однак зараз щодо персоналій поки ще говорити зарано", - сказав Разумков на брифінгу в четвер у Києві.

Також читайте: 5-6 вакансій у новому Кабміні поки що не закриті, тривають консультації, - Зеленський. ВIДЕО

Напередодні новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи з трибуни парламенту, повідомив, що в уряді ще залишається чотири вакантні місця, а також є наміри посилити два напрямки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапці висловлять недовіру на позачерговому засіданні Ради 5 березня, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179674
 
 
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Имена давно известны. Остальное - шоу для болванов.
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Все доходные места уже разобрали.
Осталась "живопИсь" - налетай торопись.
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консультации?
зеленки купите залейте, пальцы они тут растопыривают - типа до хрена демократы и не кацапы ни с какого бока..... Тривають консультації. Щодо персоналій говорити ще зарано, - Разумков про заповнення вакантних місць у Кабміні - Цензор.НЕТ 1782
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а к нам присылают тех, кого поймали в луганских лесопосадках и ставят дилехторами - там обосрались, теперь остальных учат правильно работать.
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корoче нет желающих страной управлять - он парус и то убрать некому....
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зеленые не умеют, а матросам по мачтам!
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прийдется беженку Леру 2 из Лондона возвращать . она быстро все порешает в экономике)
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точка зору...

КАК ЗЕЛЕНСКИЙ СДАЛСЯ ОЛИГАРХАМ

Украинский журналист Богдан Буткевич о Зеленском.
Что же, Зеленский сдался. И предложил стране Правительство олигархических Единства. "Большие дяди", по замыслу, должны все сделать "хорошо" и позволить Вове покрасоваться, пока другие делают реальную работу.
Развал системы государственного управления за прошедшие полгода привел к тому, что он решил работать с теми, кто хоть как-то понимает, как вся ржавая шняга под названием "Украинский государственный механизм" работает. А понимают как раз те, кто все это говно и поддерживал на плаву для обогащения своих шефов и самих себя. То есть, представители технического крыла регионалов и прямые креатуры олигархов. Какие же убедило Зе, что без них - никак. В первую очередь, Коломойский и Ахметов.
Собственно, с момента, когда это правительство начнет работать, Зе может начинать отсчитывать потерю своей политической власти. Ведь олигархи и Риги никогда просто так ничего не делают. О, они помогут свести сальдо. Только в свою пользу.
За каждый договорняк Зе заплатит очень быстро и по полной. Сказка о Голобородько окончательно закончилась. Управлять такими людьми, как в новом Кабмине, может или такой же как они - Яник, Порошенко Тимошенко. Или никто.
Зеленский даже не понимает, что даже тот самый Шмыгаль, от которого он ожидает "спокойного технократства", очень скоро может выйти из-под контроля. Пользуясь раз тем, что он, в отличие от Зе, не является профаном в вопросах государственного управления. И имеет четкую олигархическую поддержку.
Зеленский прогнулся - и все это поняли. Если он думает, что тем, что он прогнул Гончарука, он показал яйца, то сильно ошибается. Напротив, он показал, что не обойдется именно без тех, кого обещал "сделать вместе". Они этот сигнал четко уловили. И теперь давление на Зе будет расти с каждым днем.
Все вроде по плану - и все равно грустно. Потому что в мутной воде хаоса власти и экономической, а вскоре, думаю, и военного кризиса, в который мы влетаем, выиграть могут только те, кто сплоченные и спаяны. То есть, 5 колонна Кремля и Аваков. Которых неумолимая логика политических событий и дело Риффмастера сейчас будут подталкивать друг к другу. Кейс Киви в этом смысле - очень красноречивый, угу. То есть, его появление в рядах Медведчука.
Выиграть эти персонажи могут только временно. Но это означает, что история снова заходит на круг внепарламентской борьбы. Как же это достало ...
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невже в кварталі юристи закінчилися? То зверніться на "Г+Г" або в "ДТЕК" (тепер вже й туди можна)!
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Очень бы хотелось проанализировать программу нового правительства и соответственно принцип его формирования. К сожалению это невозможно. Ибо нет ни программы ни принципов. Есть кучка людей случайно выбранных Зеленским, желающим прикрыть дичайшие провалы своей внутренней и внешней политики сменой ничего не значущих фигур. Если рефреном правительства Гончарука было "Все только начинается !", то рефреном правительства Шмыгаля можно смело ставить "Все уже закончилось!". Даже люди... В отчаянной экономической ситуации правительство начинает вообще без министров промышленного блока. Их просто нет.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Кого ни поставь, секвестр гарантирован. Вопрос сразу, или постепенно будут обрезать. Вот в чем вопрос. Других вопросов нет.
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Ну граждане алкоголики тунеядцы наркоманы проститутки хто хочет поработать в кабмине
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