 "Буде, як нова": парафіяни зруйнували унікальний 300-річний козацький храм на Вінниччині. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Релігія в Україні".
Тепер на місці пам'ятника національного значення - дерев'яної церкви часів Семена Палія та Івана Мазепи стоїть новобудова, побудована вірянами Московського патріархату.
"Красуня і берегиня духу свободи України проіснувала 314 років такою, як на 1 фото. Потім - руйнування, будівельні ліси і нова "репліка" - останні 4 фото", - написала в Facebook Наталія Пудайло із товариства "Подільські подорожі".
"Кожну лекцію, кожен виступ про національну архітектурі XVIII ст. я починав, згадуючи цю невелику, але особливу церкву. Тепер - порожнеча! Хто ми тепер без неї?" - прокоментував руйнування церкви ексглава Ради у справах релігій при Кабінеті міністрів України Арсен Зінченко.
Покровський храм в с. Лозова займає громада Шаргородського благочиння Могилів-Подільської єпархії УПЦ (МП), яка і замінила церква на нову.
Колаж: Релігія в Україні
Ось що розповіли в проєкті "Українські архітектурні пам'ятки. Спадщина":
"Ми прибули до Лозової в той час, коли стара Покровська церква перестала існувати. Вона була розібрана, тому що ... цитата "так вона вся гнила, ось і розібрали - тепер зберемо нову, з нових колод і буде, як нова ... " За їхніми словами, це їм розповіли чоловіки з бензопилою, розпилюючи колоди старого зрубу.
"Так, деякі з них були дуже поганими, але, більшість (замінивши трухляві) ще можна було б використовувати, і це була б справжня, стара церква, з заміною пошкоджених ... Як там було далі - ми не знаємо, стверджувати, що старі колоди були використані у відновленні церкви, не можемо, тому що бачили, як їх знищують. Коли розбирають старі зруби з метою їх перезібрати - їх маркують, роблять карту понівеченого - ми цього теж не побачили ... Також невідома доля старого іконостасу, живий чи вже "... як новий ...", - йдеться в повідомленні.
Не сказано ни слова был ли все-таки дозвил на снос старого здания, что очень вероятно.
Давать разрешение на разрушение/разборку национальных памятников - подсудное дело, и сейчас чиновники трусятся по этому поводу ибо откупиться на порядок сложнее чем во времена овоща.
И к слову. Здания церквей не принадлежат УПЦ МП, они используются ими как арендованные. И соответственно не имеют права без согласования даже ремонтировать их.
Аварийные здания могут подлежать реконструкции, которая может включать и полную перестройку.
На фото мы видим достаточно точную копию, которую сделать без проекта нереально.
Это надо уточнять в Минкультуры и если что не так - давать делу законный ход, а не огульно призывать к казням на религиозной почве.
не хватало нам еще на религиозной почве конфликтов
откройте страницу 6 (внизу) и прокомментируйте
Это лето 2017 года.
Люди, ну вы и боты.
Реконструкция этого храма идет с 2016 года. Пока не нашел дозвола, но думаю, он есть.
Сорян, что ломаю вам зраду и причину вешать иноверцев на деревьях. Дегенераты.
Їм українська історія не цікава.
А?
Реконструкция этого храма идет С 2016 ГОДА, в ней участвовали куча спонсоров, и там наверняка давным-давно есть Разрешение и проект реконструкции.
Община считает, что делает большое дело и восстанавливает храм.
Какая разница, кто ведет работы, если там все законно?
Кто сеет эту религиозную вражду?
Хорошо ведь, что на фоне такой манипулятивной подачи новостей пока никого не растерзали?
https://www.kernel.ua/wp-content/uploads/2017/10/192-Kirovograd-CHerkasi.pdf
страница 6 - 2017 год
Возможно, об этой истории узнали недавно и написали когда узнали.
Фото архивньіе.
А разрешение на снос и строительство новой незаконно, если старая церковь бьіла памятником архитектурьі.
С лозунгами о необходимости не разжигать вражду скоро потеряем Украину.
Надо учиться у стран Балтии защищать свое, национальное во всех сферах.
статус памятника - настоятеля в тюрьму, церковть перевести в УПЦ и восстановить.
А стоп, я забыл, у нас же Аваков головного мозга.
За якою статтею відкрите кримінальне провадження за зруйновану пам'ятку архітектури ?
Яка сума збитків ?Хто ініціатор варварства дебілів ? Хто оплатить ?
Хто з високопосадовців (голова сільради,райради,дільничний...)будуть притягнені до відповідальності ?
гггг, ну уже не оч. смешно угорать с верующих в .....(а во что?), а, да Митра уже помер то (если ты читал про Него то)
..... о Зевс, какие же они, любители Гитчи-Маниту, тупые-то? Хорошо что у нас есть Один, и не один а там полнвя Валгала бобов и принцесс, ака Валькирий(мммм, смешные верозавры и так к нам не попа.дут, я пишу это из Валгаллы, докажи шо брешу.... тьху бл)
И повернули фасадом с Вышгородской на Белицкую.
ККУ Стаття 298. Знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам'ятці.
1. Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної спадщини -
караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, вчинені щодо пам'яток національного значення,-
караються позбавленням волі на строк до п'яти років.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені з метою пошуку рухомих предметів, що походять із об'єктів археологічної спадщини,-
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
4. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища,-
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років ...
Отстроить все руки не доходили, а экономия - почти 300 км.
Дык варвары из угкц настроили теперь на насыпи своих церквей.
Дорогу хрен восстановишь.
Церковь для экономики гораздо важнее.
При том, что это прямой выход на порты Черного моря через Одессу и на западную границу.
Дешевле возить грузы по кругу.
циничный Боб такой. С луком, арбалетом, болтами и стрелами с мечом
До речі, кримінальну справу за знищення пам'ятки вже відкрито ?
Если памятка национального значения - то работы невозможны без согласования с Минкультуры. Если его не было - можно реагировать в законном порядке.
Если разрешение было - то чего ныть. И реплику сделали довольно неплохую. Старая возможно не подлежала реконструкции.
А сеять при любом случае религиозную рознь не нужно, даже если это касается таких конфессий как УПЦ МП.
В МП они копируют купола мечетей, а козачьи имеют абсолютно другой вид. И это очень важно. Утеряна "лестничная" структура церкви (опять таки заменена по сходству с минаретом ). Это уже совсем другое здание с абсолютно другим смыслом.
посмотрите страницу 6. Это 2017 год. Я уверен что там был дозвил Минкультуры и проект реконструкции, если туда полез с финансированием Кернел.
Народу вбрасывают новости, как горячие пирожки, а он бесится и рефлексирует так, как надо.
Хто за це відповідає і чому його не посадили за ґрати?
А от кацапи та їхні прибічники, поки наші жують соплі, патріотів нізащо кидають до буцегарні...
не буде тут толку...
Где все старинные церкви?
Романченко Дмитро Віталійович
Адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Театральна 14, (0432) 67-31-83 (прийм.)(0432) 67-31-48 (арх.)
Можно позвонить и узнать, кому действительно интересно что с разрешением на реконструкцию, а не просто "кого-то в комментах расстрелять"
Если бы местные не были согласны, то ничего бы не было.
А то как автобусы камнями закидывать и женщину у котоорй муж заболел травить - так "нарид" тут как тут.
А как историю Украины разрушают - "нариду" по-барабану.
Проблема не в московских попах, марсианах, правительстве - проблема в биомассе под названием "мудрый нарид".
Радійте бидло!
А?
Реконструкция этого храма идет С 2016 ГОДА, в ней участвовали куча спонсоров, и там наверняка давным-давно есть Разрешение и проект реконструкции.
Община считает, что делает большое дело и восстанавливает храм.
Какая разница, кто ведет работы, если там все законно?
Кто сеет эту религиозную вражду?
Хорошо ведь, что на фоне такой манипулятивной подачи новостей пока никого не растерзали?
https://www.kernel.ua/wp-content/uploads/2017/10/192-Kirovograd-CHerkasi.pdf
страница 6 - 2017 год
Даты на изображениях проставлены Натальей Пудайло в ФБ, ссыль в комменте ниже.
Максимально доставляет "на днях заметили" с учётом дат, проставленных Натальей Пудайло в FB. Фотки со строительными лесами и брёвнами - апрель 2019. Фотка с "новым" храмом - сентябрь 2019го. Пост написан неделю назад, статья в ЖЖ - почти месяц назад.
Алсо вот здесь есть коротенькая статья о храме в каталоге храмов Украины, автор которой указывает, что охранным фондам и государству на храм было плевать и что с такими делами он долго не простоит.
Tl;dr: такой важный храм, что его год назад снесли, но никто не заметил. Точнее кто-то заметил (автор фото, например), но решил не раздувать. Теперь вбросили тему аки кусок несвежего на вентилятор, облепили и жужжат, как мухи.