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Все про:Вінницька область (412) УПЦ МП (586) церква (410)

 "Буде, як нова": парафіяни зруйнували унікальний 300-річний козацький храм на Вінниччині. ФОТО

У селі Лозова Шаргородського району Вінницької області розібрали Покровську "козацьку" дерев'яну церкву, яка була побудована в 1700-1702 роках і мала статус пам'ятки національного значення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Релігія в Україні".

Тепер на місці пам'ятника національного значення - дерев'яної церкви часів Семена Палія та Івана Мазепи стоїть новобудова, побудована вірянами Московського патріархату.

Буде, як нова: парафіяни зруйнували унікальний 300-річний козацький храм на Вінниччині 01

"Красуня і берегиня духу свободи України проіснувала 314 років такою, як на 1 фото. Потім - руйнування, будівельні ліси і нова "репліка" - останні 4 фото", - написала в Facebook Наталія Пудайло із товариства "Подільські подорожі".

"Кожну лекцію, кожен виступ про національну архітектурі XVIII ст. я починав, згадуючи цю невелику, але особливу церкву. Тепер - порожнеча! Хто ми тепер без неї?" - прокоментував руйнування церкви ексглава Ради у справах релігій при Кабінеті міністрів України Арсен Зінченко.

Покровський храм в с. Лозова займає громада Шаргородського благочиння Могилів-Подільської єпархії УПЦ (МП), яка і замінила церква на нову.

Буде, як нова: парафіяни зруйнували унікальний 300-річний козацький храм на Вінниччині 02

Колаж: Релігія в Україні

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкульт виділить на реставрацію костелу Святого Миколая в Києві 50 млн грн, - Бородянський

Ось що розповіли в проєкті "Українські архітектурні пам'ятки. Спадщина":

"Ми прибули до Лозової в той час, коли стара Покровська церква перестала існувати. Вона була розібрана, тому що ... цитата "так вона вся гнила, ось і розібрали - тепер зберемо нову, з нових колод і буде, як нова ... " За їхніми словами, це їм розповіли чоловіки з бензопилою, розпилюючи колоди старого зрубу.

"Так, деякі з них були дуже поганими, але, більшість (замінивши трухляві) ще можна було б використовувати, і це була б справжня, стара церква, з заміною пошкоджених ... Як там було далі - ми не знаємо, стверджувати, що старі колоди були використані у відновленні церкви, не можемо, тому що бачили, як їх знищують. Коли розбирають старі зруби з метою їх перезібрати - їх маркують, роблять карту понівеченого - ми цього теж не побачили ... Також невідома доля старого іконостасу, живий чи вже "... як новий ...", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179669
 
 
 Топ коментарі
 
Варвари мацковского патріархату.
Їм українська історія не цікава.
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а это уже преступлении все Украинского масштаба,за это нужно на гиляках вешать московский патриархов,и всех кто этому способстовал
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Новость подана очень тенденциозно для сеяния религиозной розни.
Не сказано ни слова был ли все-таки дозвил на снос старого здания, что очень вероятно.
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Разрешения не могло быть априори, потому как здание имеет статус памятника национального значения.
Давать разрешение на разрушение/разборку национальных памятников - подсудное дело, и сейчас чиновники трусятся по этому поводу ибо откупиться на порядок сложнее чем во времена овоща.
И к слову. Здания церквей не принадлежат УПЦ МП, они используются ими как арендованные. И соответственно не имеют права без согласования даже ремонтировать их.
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со всем согласен, кроме "априори не могло быть разрешения".
Аварийные здания могут подлежать реконструкции, которая может включать и полную перестройку.

На фото мы видим достаточно точную копию, которую сделать без проекта нереально.
Это надо уточнять в Минкультуры и если что не так - давать делу законный ход, а не огульно призывать к казням на религиозной почве.
не хватало нам еще на религиозной почве конфликтов
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капец, даже заспамили.
Люди, ну вы и боты.

Реконструкция этого храма идет с 2016 года. Пока не нашел дозвола, но думаю, он есть.
Сорян, что ломаю вам зраду и причину вешать иноверцев на деревьях. Дегенераты.
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Варвари мацковского патріархату.
Їм українська історія не цікава.
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Ребятки, никого не смущает, что на всех фото в новости - ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТЬЯ НА ДЕРЕВЬЯХ?
А?
Реконструкция этого храма идет С 2016 ГОДА, в ней участвовали куча спонсоров, и там наверняка давным-давно есть Разрешение и проект реконструкции.
Община считает, что делает большое дело и восстанавливает храм.
Какая разница, кто ведет работы, если там все законно?
Кто сеет эту религиозную вражду?
Хорошо ведь, что на фоне такой манипулятивной подачи новостей пока никого не растерзали?
https://www.kernel.ua/wp-content/uploads/2017/10/192-Kirovograd-CHerkasi.pdf
страница 6 - 2017 год
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Статья в журнале о религии свежая, от 3 марта 2020 года.
Возможно, об этой истории узнали недавно и написали когда узнали.
Фото архивньіе.
А разрешение на снос и строительство новой незаконно, если старая церковь бьіла памятником архитектурьі.

С лозунгами о необходимости не разжигать вражду скоро потеряем Украину.
Надо учиться у стран Балтии защищать свое, национальное во всех сферах.
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а это уже преступлении все Украинского масштаба,за это нужно на гиляках вешать московский патриархов,и всех кто этому способстовал
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Теперь на месте памятника национального значения - деревянной церкви времен Семена Палия и Ивана Мазепы стоит новостройка, построенная верующими Московского патриархата. - і нехай хтось скаже що мордорський паханат не зомбує прихожан.
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Молдавская граница и УПЦ (МП), можно не продолжать,

статус памятника - настоятеля в тюрьму, церковть перевести в УПЦ и восстановить.

А стоп, я забыл, у нас же Аваков головного мозга.
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.кацапи в своем репертуаре, все ценные раритеты под рясы и по домам и пофигу все...чувствуют бесы-богоборцы кончину свою.. ..
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Замерзать не хочется. А то сразу, нэма слив, варвары.
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Такое по всей Украине происходит. Верующие и священники в селах разрушают ценнейшие храмы, и на их месте ставят новые, "красивые". Они не видят ценности в этих зданиях, для них это просто старое ветхое строение, и не больше.
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Все новострои это, как правило, очередные "церковные кружки" и "лавки", так называют ящики для сбора "на Церковь" и лавочки, торгующие всякой-всячиной. Работа с людьми, по воспитанию душ, по окормлению паствы давно заменена на сборы и поборы, а украинская церковь московского патриархата это лишь бизнес-проект, где слово "душа", "духовность" давно забытые понятия. Им, златопузым в архиерейских мантиях (запомнилось это точное определение), все равно чем торговать: мощами, свечами, иконами, верой. А Бога ведь не обманешь!
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Они так же поступают и в России. Погуглите - обомлеете.
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Ну і нахрін тут це бла-бла ?
За якою статтею відкрите кримінальне провадження за зруйновану пам'ятку архітектури ?
Яка сума збитків ?Хто ініціатор варварства дебілів ? Хто оплатить ?
Хто з високопосадовців (голова сільради,райради,дільничний...)будуть притягнені до відповідальності ?
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Вот если бы это была синагога то дело бы открыли, а так
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"А вас,козлов,никто не спрашивал"-універсальна відповідь в вашому випадку.
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универсалку просто выше посмотри.
гггг, ну уже не оч. смешно угорать с верующих в .....(а во что?), а, да Митра уже помер то (если ты читал про Него то)
..... о Зевс, какие же они, любители Гитчи-Маниту, тупые-то? Хорошо что у нас есть Один, и не один а там полнвя Валгала бобов и принцесс, ака Валькирий(мммм, смешные верозавры и так к нам не попа.дут, я пишу это из Валгаллы, докажи шо брешу.... тьху бл)
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При совдепии то же самое сделали с домиком Шевченко на Приорке.
И повернули фасадом с Вышгородской на Белицкую.
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Ну вот если бы у нас действительно работала полиция и суды, то этим клоунам реальные сроки дали бы и хорошо, а так, только воздух сотрясать будут.
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"А какая разница?" И.О. президента Малоросии Бубочка Потерпевшая
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Не так давно общался с одним священником (знаю его давно, как порядочного и рассудительного человека) о совести. "Совесть? - удивился он. - Я не вижу ее в наших людях уже давно. И, что самое горькое, я не вижу в очень многих своих "коллегах". В основном, люди, что называется, хорошо пристроились. И веры вижу больше в отдельных прихожанах, чем в архиереях"
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...имела статус памятника национального значения... що за лажа ...хтось то все "дозволяв" робити ...чиїсь "підписи" стоять на дозволі руйнувати пам"ятку ...
ККУ Стаття 298. Знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам'ятці.
1. Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної спадщини -
караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, вчинені щодо пам'яток національного значення,-
караються позбавленням волі на строк до п'яти років.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені з метою пошуку рухомих предметів, що походять із об'єктів археологічної спадщини,-
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
4. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища,-
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років ...
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А в Бучацком районе немцы при отступлении разрушили прямую ЖД с Хмельницкого на Франковск.
Отстроить все руки не доходили, а экономия - почти 300 км.
Дык варвары из угкц настроили теперь на насыпи своих церквей.
Дорогу хрен восстановишь.
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Якщо за 70 років не відбудували, то вже і не відбудує ніхто... Причому тут церкви??
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Тоннели есть, мосты есть, насыпь есть.
Церковь для экономики гораздо важнее.
При том, что это прямой выход на порты Черного моря через Одессу и на западную границу.
Дешевле возить грузы по кругу.
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Що заважало відбудувати в 50-60-х роках? УГКЦ тоді взагалі не було, її ж совєти заборонили...
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А за 70 років без догляду ці всі насипи, мости і тунелі уже не в тому стані, щоб там їздили ******* поїзди - все рівно доведеться все заново будувати...
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Здание как памятник архитектуры охраняется государством. В данном случае государству Украина нанесен ущерб. Уничтожен памятник архитектуры. Именно государственные органы должны немедленно начать расследование и выяснить виновных в разрушении культурного и исторического памятника. Ущерб государству в особо крупных - железная криминальная статья. Если нет соответствующих разрешений, согласованных проектных решений данное действие является криминальным. И за этим криминалом стоят вполне определенные фамилии. Пока государственные органы не начнут отрывать руки за такие вещи, нашу страну растащат и распилят на бревна а потом будут утверждать что нас просто нет.
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Боже який жах....Хто взагалі курва на це дозволив ?? Це ж злочин !
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та ну нафих, я Боба спросил что за дела и Артемида мне ответил - "шо дано того не навернуть".
циничный Боб такой. С луком, арбалетом, болтами и стрелами с мечом "Буде, як нова": парафіяни зруйнували унікальний 300-річний козацький храм на Вінниччині - Цензор.НЕТ 6846
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мацква як хозяйнувала так і хазяйнує.
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Якби Петя лишиася президентом, ми би вже забули про МП, а так вони тут і продовжують нищити все українське.
До речі, кримінальну справу за знищення пам'ятки вже відкрито ?
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Пєтя був чинцем МП. Хто про що забув би? Зовсім с розуму з'їхав?
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Хворе, зебня скасувала перейменування МП в РПЦ!
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І цеж курва не центр Киіва !! Це ж село , то побудуйте ту церкву свідків Гундяя поруч чи в іншому місці !!! Навіщо ж руйнувати цю козацьку церкву !!??
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Я теж саме відчуваю... Але що ти зробишь як вже 30 років наступають на туж саму сапу... та нічому не вчаться . Мабуть більшть влаштовує рускі шансон в маршрутках , проспекти Жукова та кацапські серіали..
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якщо впаде і придавить прихожан - перст божий, а так підступі дії " ватніков "
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Пускай теперь они на зонах церкви строят и на спинах купола накалывают...
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вот прочитала эту новость и что после этого сказать, что московский патриархат уничтожает все что под руку попадает, что наши люди настолько необразованые, что выбирают 42-х летнего не смешного комика по двум причинам 1. главное, что не Порошенко, 2. такой прикольный парень и не был у власти, симпатичный и говорит так уверенно... пусть порулит. Что вы хотите от этих людей, чтобы они понимали ценность старинной церкви? вот вывалили эту новость - разрушили ценность и достояние государства, а кто понесет наказание за это?!!! так вот, если никто, то, какой реакции вы ждете и от кого? от государства, от общества?... государство плюет на это все и ничего не защищает, а общество пилит бревна старинной церкви.
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ой, та мужики побыковали, завтра отстроят получше, дай им только по пол-литра до обеда.... а после обеда - разрушат взад
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Чего-то нам недосказали.
Если памятка национального значения - то работы невозможны без согласования с Минкультуры. Если его не было - можно реагировать в законном порядке.
Если разрешение было - то чего ныть. И реплику сделали довольно неплохую. Старая возможно не подлежала реконструкции.

А сеять при любом случае религиозную рознь не нужно, даже если это касается таких конфессий как УПЦ МП.
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Яка "рознь" може бути між людьми і кацапськими сектантами. Азія і Європа різні цивілізації. В кацапію до кірюши! Віруючі України мають молитися в українських церквах замість годувати аж на 4,5 млрд. в рік кацапських покручів. Ну навіщо нам всім миром збирати кошти гундяєву на війну та яхти?
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Вообще то разница довольно таки существенная. Для начала посмотрите на купола.
В МП они копируют купола мечетей, а козачьи имеют абсолютно другой вид. И это очень важно. Утеряна "лестничная" структура церкви (опять таки заменена по сходству с минаретом ). Это уже совсем другое здание с абсолютно другим смыслом.
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https://www.kernel.ua/wp-content/uploads/2017/10/192-Kirovograd-CHerkasi.pdf

посмотрите страницу 6. Это 2017 год. Я уверен что там был дозвил Минкультуры и проект реконструкции, если туда полез с финансированием Кернел.

Народу вбрасывают новости, как горячие пирожки, а он бесится и рефлексирует так, как надо.
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А що ж влада, віряни? А нічого. Припугнули, вони і всралися.
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Кацапи завжди цілеспрямовано знищують українські автентичні споруди замінюючи його невибагливим "новодєлом" кацапского гатунку. Секта гундяєва має бути вигнана з України раз і назавжди. Давайте вже зберемося і виженемо їх дрючками з Києво-Печерської Лаври до якої кляті кацапи взагалі не мають ніякого відношення! Це ж яка ганьба - національна святиня в кацапських лапах слугує резиденцією для шпигунів, диверсантів, провокаторів, убивць в центрі Києва! Скільки вже було наведено фактів саме такого використання кацапами Києво-Печерської Лаври. А їх "будівельна діяльність" це ж просто знищення української національної спадщини і її брутальне розграбування. "Буде, як нова": парафіяни зруйнували унікальний 300-річний козацький храм на Вінниччині - Цензор.НЕТ 4537
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Знову якісь повідомлення і така інша х.йня...
Хто за це відповідає і чому його не посадили за ґрати?

А от кацапи та їхні прибічники, поки наші жують соплі, патріотів нізащо кидають до буцегарні...

не буде тут толку...
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...ну и наивный же народ, заменить несколько бревен и балок и церковь эта судя по фото, , столетиями намоленная, еще лет 300 стояла бы....а так расстащили все "начинку" и теперь стройте лохи будку, но зато мацковского пархата, в пику украинцам, а икон- новоделов на рынке прикупите по 30 монет за штуку, и кресты осиновые там же не забудьте илиоты корыстные"Буде, як нова": парафіяни зруйнували унікальний 300-річний козацький храм на Вінниччині - Цензор.НЕТ 8885 ..и это если батюшко бабок на стройку эту, отслюнявит еще.. "Буде, як нова": парафіяни зруйнували унікальний 300-річний козацький храм на Вінниччині - Цензор.НЕТ 8885...а так на другое село топать будете, ежели пархат там мацковский мозги пастве сельской засранными держит еще....ну и ганьбище.. "Буде, як нова": парафіяни зруйнували унікальний 300-річний козацький храм на Вінниччині - Цензор.НЕТ 8885...
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А что делают в козацкой церкви московиты.
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Михайлівський золотоверхий собор було знищено за наказом росіянина Постишева. В Донецьку до сих пір є вулиця Постишева. Бо за часів незалежності громадські діячі кілька разів зверталися про її переіменування, але міськрада відхиляла. Майже так, як зараз з проспектом Жукова в Харкові.
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Москалі нищать нашу історію, руйнують храми, переробляють і позолочують купола. В ми шо? А какая разніца?
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Христианству в Украине более 1000 лет. Населения было около 5 000 000 человек.
Где все старинные церкви?
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Охоронний номер1001/1 НазваПокровська церква (дер.) Дата утворення1700-1702рр. Населений пунктЛозова РайонШаргородський Адресас.Лозова, Категоріянаціонального значення ОписЦерква дерев яна, тирзрубна, триверха. Центральний зруб квадратовий в плані, трохи ширший за бічні. Зруби вівтаря і бабниця майже квадратові в плані. До вівтаря з півночі примикає прямокутна в плані ризниці. Всі зруби однієї висоти переходять у восьмигранчасті підбанники що звужуються доверху. Історична довідкаЦерква розташована у південній частині села, закладена в 1700 р. і освячена в 1702 р. священиком Колпаковичем. КористувачРелігійна громада УПЦ
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Вінницька ОДА, департамент архітектури
Романченко Дмитро Віталійович
Адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Театральна 14, (0432) 67-31-83 (прийм.)(0432) 67-31-48 (арх.)

Можно позвонить и узнать, кому действительно интересно что с разрешением на реконструкцию, а не просто "кого-то в комментах расстрелять"


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Шановний, не спрощуйте і не заважайте "розмазувати лайно по стінах" та розганяти зраду в коментах про вселенське зло від "зелебобиків" та "негідний нарід".
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А к чему валить все только на московских попов?
Если бы местные не были согласны, то ничего бы не было.
А то как автобусы камнями закидывать и женщину у котоорй муж заболел травить - так "нарид" тут как тут.
А как историю Украины разрушают - "нариду" по-барабану.
Проблема не в московских попах, марсианах, правительстве - проблема в биомассе под названием "мудрый нарид".
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Это лучший комментарий. Украинский народ - самый главный враг сам себя.
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Долго не простоит.Сгорит мистическим образом "Буде, як нова": парафіяни зруйнували унікальний 300-річний козацький храм на Вінниччині - Цензор.НЕТ 7757
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Демонтаж всього українського з Україні йде повним ходом!
Радійте бидло!
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Православні варвари, де рюській мір там сміття в голові та під ногами.
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Так і знав що родоначальники вєри істінной поколупались.
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Ну так хоть сейчас постройте добротную красивую церковь, вместо того чтобы плакаться о том чего не вернуть."Буде, як нова": парафіяни зруйнували унікальний 300-річний козацький храм на Вінниччині - Цензор.НЕТ 5209
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Ребятки, никого не смущает, что на всех фото в новости - ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТЬЯ НА ДЕРЕВЬЯХ?
А?
Реконструкция этого храма идет С 2016 ГОДА, в ней участвовали куча спонсоров, и там наверняка давным-давно есть Разрешение и проект реконструкции.
Община считает, что делает большое дело и восстанавливает храм.

Какая разница, кто ведет работы, если там все законно?

Кто сеет эту религиозную вражду?
Хорошо ведь, что на фоне такой манипулятивной подачи новостей пока никого не растерзали?

https://www.kernel.ua/wp-content/uploads/2017/10/192-Kirovograd-CHerkasi.pdf
страница 6 - 2017 год
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Фотки с листьями - из 2019го. С лесами и брёвнами - апрель, с новым зданием - сентябрь.
Даты на изображениях проставлены Натальей Пудайло в ФБ, ссыль в комменте ниже.
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Если перейти по ссылке "Религия в Украине" в шапке статьи, можно заметить фразу "Але днями краєзнавці помітили...". Важнейшая, крутейшая, казачейшая и деревяннейшая церковь, о которой все беспокоились, но никто не помнил.

Максимально доставляет "на днях заметили" с учётом дат, проставленных Натальей Пудайло в FB. Фотки со строительными лесами и брёвнами - апрель 2019. Фотка с "новым" храмом - сентябрь 2019го. Пост написан неделю назад, статья в ЖЖ - почти месяц назад.

Алсо вот здесь есть коротенькая статья о храме в каталоге храмов Украины, автор которой указывает, что охранным фондам и государству на храм было плевать и что с такими делами он долго не простоит.

Tl;dr: такой важный храм, что его год назад снесли, но никто не заметил. Точнее кто-то заметил (автор фото, например), но решил не раздувать. Теперь вбросили тему аки кусок несвежего на вентилятор, облепили и жужжат, как мухи.
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******* поп, мог бы и по тихому поджечь, дабы новое жилье себе построить...а теперь прийдется прокуратуре башлять )))
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