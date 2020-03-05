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 Політика України
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 За необхідності в Раді можуть запровадити додаткові заходи у зв'язку з коронавірусом, - Разумков

Український парламент продовжує готуватися до Парламентської асамблеї НАТО попри коронавірус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Відповідаючи на запитання, чи є загроза зриву проведення міжпарламентської асамблеї НАТО в столиці України через коронавірус, Разумков заявив: "Якщо ми говоримо про Парламентську асамблею НАТО, яка відбудеться в травні, то давайте дочекаємося. Станом на сьогодні ми продовжуємо підготовку до цього заходу".

Водночас він не відкидає, що в разі поширення коронавірусної інфекції український парламент вдасться до необхідних заходів.

"Ми бачимо, що проблема збільшується, на жаль, вже є хворі люди і в нашій державі. Поки що якихось додаткових заходів Верховна Рада не запроваджувала, проте я не відкидаю, що такі заходи будуть введені трохи пізніше", - пояснив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179667
 
 
 Топ коментарі
 
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Дай боже здоровля коронавірусу в стінах Верховної Ради!!! В случае необходимости в Раде могут ввести дополнительные меры в связи с коронавирусом, - Разумков - Цензор.НЕТ 8605
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предатели затесались в стройные ряды зеленосопельных!!! Расстрелять!
В случае необходимости в Раде могут ввести дополнительные меры в связи с коронавирусом, - Разумков - Цензор.НЕТ 2631
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предатели затесались в стройные ряды зеленосопельных!!! Расстрелять!
В случае необходимости в Раде могут ввести дополнительные меры в связи с коронавирусом, - Разумков - Цензор.НЕТ 2631
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Дай боже здоровля коронавірусу в стінах Верховної Ради!!!
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И не забыть закрыть двери. И завалить. А сверху бетоном. Нехай живе!
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До речі, Зе Ко може взяти Грету на міністра екології, явно ж одна команда, чого ж там! В случае необходимости в Раде могут ввести дополнительные меры в связи с коронавирусом, - Разумков - Цензор.НЕТ 3399 В случае необходимости в Раде могут ввести дополнительные меры в связи с коронавирусом, - Разумков - Цензор.НЕТ 836
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Грета жопу не вытирает а вылизывает как кошка чтобы быть ближе к природе
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ця шведа вже дістала, нехай покладуть її в мавзолей, там її кумир лежав свого часу
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Дайте угадаю, заседания будут закрытыми а журналистов выставят за двери?
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Достаточно ПЕСов одеть в смирительные рубахи. Этого для карантина достаточно. А Лёшу Гончаренко присыпать хлоркой и залить карболкой.
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Короновірус наш Президент.Хто проти цього,той ворог України.
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тільки коронАвірус, він через А пишеться. І загалом він Зевірус
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Володимир Волошин 55d42e7b Ну тут помилочка вийшла.А зевірус,то конкурнт цьому вірусу.
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та ще чотири роки цього зевірусу і нам буде кірдик
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У випадку поширення коронавірусу, як додатковою мірою, можна приспати "слуг урода" і ******** як скажених собак.
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..правильно - журналістів та "порохоботів" - за порЄбрік, щоб Бубочку та його тупорилу зекомандУ нЕ нЄрвіровалі
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Не не не....оставьте все как есть!
Все должно быть натурально!!!
Зачем делать лишние движения!!!
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Та шо б ви там всі позаражалися!
Але ж то марна надія - зараза до зарази не пристає, нажаль
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правильно, говорят дустом надо травить зегнид, а мне кажется Uragan D2 лучше подойдет
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Не стоит напрягаться.Так вирус в основном бьёт по пожилым,есть шанс омолодить Раду За необхідності в Раді можуть запровадити додаткові заходи у зв'язку з коронавірусом, - Разумков - Цензор.НЕТ 9070
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