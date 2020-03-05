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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (4703) Китай (504) евакуація (293) COVID-19 (511)

 Двох українців із Китаю евакуюють з допомогою "Австрійських авіаліній", - Зеленський

Україна за посередництва "Австрійських авіаліній" найближчим часом евакуює з Китаю ще двох українців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це президент Володимир Зеленський повідомив журналістам після зустрічі з українцями і іноземцями, які після евакуації з Китаю перебували на обсервації в медичному центрі в Нових Санжарах.

На запитання, як багато ще українців чекають на евакуацію з Китаю, Зеленський відповів: "Дві людини зараз підтвердили, що вони хочуть… Ми дуже швидко, з "Австрійськими авіалініями" ми сконтактували, ми їх заберемо, цих двох людей ми заберемо найближчим часом, але там є ще багато".

Також президент прокоментував ситуацію з українкою Анастасією Зінченко, яка вирішила залишитися в Ухані через свою собаку. "Ми не можемо впливати на законодавство Китаю і на їх рішення. Якщо Китай не випускає жодної тварини з території Китаю, то ми нічого не можемо зробити. Ми як держава можемо запропонувати їй все – більше, ніж будь-якій людині. Хоч завтра ми вас забираємо, собачку ми заберемо навіть у посольство. Потім, коли Китай дозволить забрати тварин, собачку можна забрати. Будь ласка, ми допоможемо", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, Літак SkyUp мав евакуювати 48 громадян України і 29 іноземців з китайського міста Ухань, де вирує коронавірус Covid-2019. Трьох українців і одну іноземку не пустили на борт.Серед них була і Анастасія Зінченко зі своїм улюбленцем.

У посольстві повідомили, що зробили все, що було в їхніх силах, але не змогли отримати від китайської влади дозвіл вивезти з країни померанського шпіца Мішу. Посольство запевнило, що буде підтримувати контакт з Анастасією і з тими українцями, які залишаються в провінції Хубей, і буде продовжувати надавати їм всю необхідну допомогу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179664
 
   
 Топ коментарі
 
Лохи зебильные ! Двух украинцев из Китая эвакуируют с помощью "Австрийских авиалиний", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2994 уже восемь из эвакуированных в Санжарах заказали билеты обратно в Китай ...
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А могли б и с помощью AliExpress=)))
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Это та самая кренделица с собачкой?
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ага, то було шикарно. на трибуні ради.
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Лохи зебильные ! Двух украинцев из Китая эвакуируют с помощью "Австрийских авиалиний", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2994 уже восемь из эвакуированных в Санжарах заказали билеты обратно в Китай ...
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Чудесно, везите, забьём их тут камнями.
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