 У Раді збирають підписи за призначення "слуги народу" Гришиної міністром освіти, - нардеп Качура. ДОКУМЕНТ

Про це у своєму Телеграмі повідомив нардеп від СН Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.
"Фракція "Слуга народу" бачить новим Міністром освіти колегу по парламенту, доктора наук, професора - Юлію Гришину. Нині триває збір підписів", - написав він.
Про це у своєму Телеграмі повідомив нардеп від СН Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.
"Фракція "Слуга народу" бачить новим Міністром освіти колегу по парламенту, доктора наук, професора - Юлію Гришину. Нині триває збір підписів", - написав він.
а взагалі я знову ж, в 3404-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
Хоть в одном государстве признают наши дипломы юристов-экономистов?
Дык таки даже в Гондурасе не признают.