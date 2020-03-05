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Все про:ВР (7176) Міносвіти (577) Слуга народу (703) Качура (29) Гришина Юлія (1)

 У Раді збирають підписи за призначення "слуги народу" Гришиної міністром освіти, - нардеп Качура. ДОКУМЕНТ

У Верховній Раді України триває збір підписів за подання про призначення нардепки від "Слуги народу" Юлії Гришиної міністром освіти в складі нового уряду Дениса Шмигаля.

Про це у своєму Телеграмі повідомив нардеп від СН Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"Фракція "Слуга народу" бачить новим Міністром освіти колегу по парламенту, доктора наук, професора - Юлію Гришину. Нині триває збір підписів", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новосад відмовилася працювати під керівництвом нового прем'єра, замість неї хочуть призначити Гришину, - "слуга народу" Бужанський

У Раді збирають підписи за призначення слуги народу Гришиної міністром освіти, - нардеп Качура 01
У Раді збирають підписи за призначення слуги народу Гришиної міністром освіти, - нардеп Качура 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179663
 
 
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На звезду порно больше похоже, чем на профессора и доктора наук. Сколько ей лет?
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В неї є досвід і якась хоч практика в освіті?
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так скоро і до табачника дотягнем..
а взагалі я знову ж, в 3404-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Задолбали вы своим юристами.
Хоть в одном государстве признают наши дипломы юристов-экономистов?
Дык таки даже в Гондурасе не признают.
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Як казав мені знайомий професор - викладати можна будь що - аби слухали. От і маємо - фуй зна що.
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Доктор юредичних наук.Таких в нас,хоч греблю гати.
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