 У Раді збирають підписи за призначення "слуги народу" Гришиної міністром освіти, - нардеп Качура. ДОКУМЕНТ

Про це у своєму Телеграмі повідомив нардеп від СН Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"Фракція "Слуга народу" бачить новим Міністром освіти колегу по парламенту, доктора наук, професора - Юлію Гришину. Нині триває збір підписів", - написав він.

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