 Група "За майбутнє" сьогодні висловлюватиме недовіру Рябошапці, - нардеп Батенко

Про це заявив її співголова Тарас Батенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Частина наших депутатів підписалася під поданням про висловлення недовіри генеральному прокурору. Претензії сьогодні будуть озвучені, вчора також лунали наші запитання до Рябошапки, на які він не дав відповіді. Я вважаю, що має бути перезавантаження великої частини силового блоку", - заявив Батенко в четвер агентству.

Він додав, що депутатська група в повному складі (в групі 22 депутати) підтримає постанову про висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці.

"Ми проговорювали це, будемо сьогодні висловлювати недовіру", - сказав співголова групи "За майбутнє".

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Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці було зареєстровано у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".

Пізніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція одноголосно підтримує кандидатуру нардепа від "Слуги народу" Іонушаса на посаду генпрокурора.

Сам Іонушас повідомив, що подання про його призначення на пост генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на засіданні фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, Верховна Рада збереться на позачергове засідання 5 березня о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.