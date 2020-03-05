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Все про:ВР (7176) Рябошапка Руслан (318) Батенко (3) Офіс генерального прокурора (130)

 Група "За майбутнє" сьогодні висловлюватиме недовіру Рябошапці, - нардеп Батенко

Депутатська група "За майбутнє" підтримає постанову Верховної Ради про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Про це заявив її співголова Тарас Батенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Частина наших депутатів підписалася під поданням про висловлення недовіри генеральному прокурору. Претензії сьогодні будуть озвучені, вчора також лунали наші запитання до Рябошапки, на які він не дав відповіді. Я вважаю, що має бути перезавантаження великої частини силового блоку", - заявив Батенко в четвер агентству.

Він додав, що депутатська група в повному складі (в групі 22 депутати) підтримає постанову про висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці.

"Ми проговорювали це, будемо сьогодні висловлювати недовіру", - сказав співголова групи "За майбутнє".

Також читайте: Депутатська група "Довіра" заявила, що голосуватиме за висловлення недовіри Рябошапці

Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці було зареєстровано у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".

Пізніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція одноголосно підтримує кандидатуру нардепа від "Слуги народу" Іонушаса на посаду генпрокурора.

Сам Іонушас повідомив, що подання про його призначення на пост генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на засіданні фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, Верховна Рада збереться на позачергове засідання 5 березня о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179657
 
 
 Топ коментарі
 
Стесняюсь спросить, а "За чиє вони майбутне"? Группа "За майбутне" будет сегодня выражать недоверие Рябошапке, - нардеп Батенко - Цензор.НЕТ 8342
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Звідки в СН націоналісти?
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Стесняюсь спросить, а "За чиє вони майбутне"? Группа "За майбутне" будет сегодня выражать недоверие Рябошапке, - нардеп Батенко - Цензор.НЕТ 8342
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Те же рыгонавты, в принципе, шо и ОПЗЖ с СН.
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За бенино и суркисомедвечуковское
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в переводе на язык люпмпена - т.е. твой и мой - не звизди! - нариду страдать!

нарид так решил!
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"Мы рождены что б сказку сделать былью страдать!"
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от все таки ******** мы трохи....
страдать так страдать - сами етот еврейско -зеленый шабаш замутили в апреле - самим и страдать....
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Виктор Бондарь, кстати, к моему стыду мой одноклассник.
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Не против Рябокепки, а за то, шо недостаточно патриотов посажено, дело Майдана не закрыто и Пороху так отомстить за обосцаные портки так и не удалось.
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Вы видите КОАлицию!!!! СН, ОПЗЖ, и осколки Партии Регионов!!!! Причем, в случае раскола СН на националистов и русофилов. произойдет официальное оформление фактической коалиции!
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можно утрировано, но часть патриотическая все же присутствует!
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а чому у чилавєка "грустноє **@ло"?
Раніше був такий нахабний, а потім шото стало?
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Шо Порх сделает со Шмарклей после смены власти? Беги ЧМО! Беги!
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рябякєпка накривається мєдним тазом))
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парашенко тоже
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та ніхто його не чипатиме.
У нас нікого з президентів не саджали, хіба що овоща погнали на Ростов
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Тогда это будет их последнее бабло.
Придется потом всем ЗЕбанарием сморщеный писюн ***** сосать вместо западных инвестиций.
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Так вони вже не сподіваються на ті інвестиції.
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Це стає перманентним, висадитись на Марс, посадити Порошенко, виграти Динамо лігу чемпіонів...
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Ну шото в этом роде.
Для ЗЕбанария мечта посадить Пороха сродни мечтам прыщавых подростков 90-х трахнуть Анжелину Джоле. Группа "За майбутнє" будет сегодня выражать недоверие Рябошапке, - нардеп Батенко - Цензор.НЕТ 9876
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В дівчинки розвинулась шиза на підставі захисту природи.
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Грета со стоит в пророссийской партии "Альтернатива для Германии" и представляет интересы партии , а эта та партия которая не скрывает своих симпатий к Кремлю. Есть подозрения что она работает на москву.
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"За майбутнэ" цэ точно шайка Коломойского.Так что ничего удивительного.В кои то веки нормальный прокурор у нас появился,и на тебе.
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Критерії оцінки нормальності прокурора?
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"...среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь"...

Одни члены, а люди где?
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...Кепку снимут и начнется, там дурик один, идиот полезный из помойки какой то, на старте уже...Рябому пофигу, Франция и семья ждут, а отара изголодавшаяся галаснет, беня бабок на мороженку раздал уже.. Група "За майбутнє" сьогодні висловлюватиме недовіру Рябошапці, - нардеп Батенко - Цензор.НЕТ 8841...
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Их много.Основная(для меня),равноудаленность и независимость от президента и верховной рады,олигархов и т.д.Косвенная,Рябошапку оценили и признали его действия послы стран евросоюза и США,тоесть независимый арбитр,а это много стоит.
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Кому мешает Рябошапка? Никого не трогал, никого не сажал. А если новый ген.прокурор начнет честно исполнять свои обязанности?
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партия медведчука - за, партия олигарха коломойши "За майбутнє" - за, Слуги Зе - за. Совпадение? Не думаю.
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