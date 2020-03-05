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Все про:Данілов (89) Іран (528) літак (802)

 Нас дуже бентежить, що друга ракета була випущена пізніше, "ніж мала бути", - Данілов про розслідування трагедії Boeing 737 МАУ

Друга ракета, яка збила Boeing-737 авіакомпанії МАУ, була випущена через 29 секунд, а не через 3, як це відбувається зазвичай у роботі системи ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю UA:Українське радіо заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

"Плітки, що керівництво країни Іран хворіє, померло і таке інше не відповідають дійсності. Те, що стосується нашої співпраці з іранською стороною, то вже 9 січня ми зробили заяву, що був збитий наш літак. З першого дня ми почали співпрацювати з ними, щоб дослідити, що відбулося. Нам не подобається те, що друга ракета, відправлена у наш літак, була відправлена не на 3-й секунді як мала, а на 29-й. Нас це дуже бентежить, тому дослідження для нас є фундаментальною частиною цього розслідування", - сказав він.

Данілов зазначив, що зараз розслідування трагедії триває в Тегерані. Він додав, що відвідував Тегеран і домовився, що найближчим часом до іранських слідчих приєднаються українські колеги. Залишилося вирішити, як технічно це відбуватиметься.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС і РНБО працюють над тим, щоб забрати в Ірану чорні скриньки збитого літака МАУ, - Пристайко

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179654
 
 
 Топ коментарі
 
...кацапскими операторами или под их руководством был сбит этот самолет, чалмоносцев к такой технике и близко там не подпускают без надзора ихтамнетов... Нас очень смущает, что вторая ракета была выпущена позже, "чем должна была", - Данилов о расследовании трагедии Boeing 737 МАУ - Цензор.НЕТ 9374..
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ну, как по мне, - это лишний раз подчеркивает, что сбивали сознательно...
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Зелиным учителям ещё штуку к четырём добавят, и они будут голосовать правильно. Нас очень смущает, что вторая ракета была выпущена позже, "чем должна была", - Данилов о расследовании трагедии Boeing 737 МАУ - Цензор.НЕТ 5029
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що означає "добра освіта"? у нас багато з хорошою освітою. але це не життєві знання, не ті знання, що потрібні для комунікації і взаємодії. освіта - це інший тип знань.
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Дай бог щоб якомога більше людей були саме освідченими, а не ЗЕбілами...
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а тебе не засмучує сам факт ракетної атаки на цівільний борт?
Чи версія про те, що його сплутали з військовим літаком, для вас, "фахівців", є досконалою?
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...кацапскими операторами или под их руководством был сбит этот самолет, чалмоносцев к такой технике и близко там не подпускают без надзора ихтамнетов... Нас очень смущает, что вторая ракета была выпущена позже, "чем должна была", - Данилов о расследовании трагедии Boeing 737 МАУ - Цензор.НЕТ 9374..
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Но вопрос "ЗАЧЕМ?"- остаеться,несмотря на обилие версий.
То,что дальше пошло не по сценарию,уже понятно.
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а канадцам пистон вставить, ни одного же руцке на борту не было, хотя винторогим и руцке пофигу, а может и на амеров свалить все хотели...бестолковки у чертил плохо работают, о последствиях не умеют думать, а если еще и обкуренные или обдолбанные чем были, тогда ващще по кайфу все......
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Известно зачем. Технология ***** давно опробована и результативная. ***** убивал сразу нескольких зайцев. Развязывал войну Ирана с США и предлагал стать посредником на переговорах взамен требуя за услуги поблажки по Сирии и Украине. Цена на нефть в следствие войны подымалась отчего Рашка тоже выигрует. Во время войны мир забудет про Украину и Сирию и можно делать все что хочешь. и тд. Кроме того не забываем что Рашка одна из лидеров которая торгует оружием. А оружие лучше всего продается когда идут войны
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ну, как по мне, - это лишний раз подчеркивает, что сбивали сознательно...
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получается, что добивали, побоялись, что может сам сесть, другие варианты вряд ли
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Взагалі то в Ірані 20 % парламенту злягло з коронавірусом, навіть міністр МОЗ.
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видимо договорённость по времени была другая, что-то пошло не так. С кацапами всегда всё через одно место.
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"Нам не нравится то, что вторая ракета, отправленная в наш самолет, была отправлена ​​не на 3-й секунде как должна была, а на 29-й." Осечка у кацапов случилась, а вы их покрываете. Нас очень смущает, что вторая ракета была выпущена позже, "чем должна была", - Данилов о расследовании трагедии Boeing 737 МАУ - Цензор.НЕТ 4171
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б*же, даже на рожу этого деятеля посмотреть..... "Сцаюс нерушимый провинций свабодныых...."

тот случай шо надо бы хотя бы помолчать по умолчанию.

Но мне нравится - пускай зашквариваются, шоб потом Евросовок не кричал шо "деревья же не железные" Нас дуже бентежить, що друга ракета була випущена пізніше, "ніж мала бути", - Данілов про розслідування трагедії Boeing 737 МАУ - Цензор.НЕТ 5373
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РЕБЯТА, ВЬІ СЕЙЧАС НЕМНОГО НЕ О ТОМ.
ЧЕРЕЗ ЧЕТЬІРЕ ДНЯ, 9 МАРТА В ГААГЕ НАЧИНАЕТСЯ СУД, О ПРИЧАСТНОСТИ РОССИИ К УНИЧТОЖЕНИЮ НА ДОНБАССЕ В 2014 ГОДУ БОИНГА 777, РЕЙСА МН17, КОГДА ПОГИБЛО 298 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ 80 ДЕТЕЙ.
С ЧЕМ ТУДА, И КТО ЕДЕТ ИЗ УКРАИНЬІ?
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ХВАТИТ НЕСТИ БРЕД УЖЕ! ТАМ УКРАИНА ВООБЩЕ НЕ НУЖНА! СЛЕДАКИ С НИДЕРЛАНДОВ УЖЕ ВСЕ СДЕЛАЛИ И ПЕРЕДАЛИ ДЕЛО В СУД, ЖДИ 9-ГО ЧИСЛА!
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Что вам не нравится то, очевидность? Да, после первого попадания самолет не загорелся и не начал падать, потому выпустили вторую, что бы добить наверняка.
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А 2+2 додати не получається? Просто загальнодоступні факти:
- Клоун в Омані;

- в Оман прилітає Патрушев;
- кацапам не вдалося вламати Зелю, в результаті чого відказ ***** від зустрічі в Ізраїлі;
- в Ірані збитий російською системою ПВО український літак (по цьому маршруту літали і інші пасажирські літаки - і хоть би хни);
- термінове повернення Зебіла з Оману (на літаку Патрушева) триває 19 год.
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Вы еще расскажите что именно украинский боинг именно во время пребывания *нашого* президента в Омане на переговорах с высшим руководством вражеской нам Рашки сбили случайно? А потом ЗЕ сутки не появлялся на людях и приехал как побитая и изнасилованная собака. Уверен что кацапы на переговорах зажали ЗЕ голову между ног и при нем *нажали* на кнопку иранского ПВО показав тем самым что и ЗЕ и его жена могут домой так же не долететь и за ето ***** ничего не будет. Януковощ тоже ездил с ****** на переговоры и как утверждало его же близкое окружение что Януковоща в прямом смысле там поставили раком, после чего он заявил что Украина разворачивает курс обратно в Таежный союз
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