 Нас дуже бентежить, що друга ракета була випущена пізніше, "ніж мала бути", - Данілов про розслідування трагедії Boeing 737 МАУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю UA:Українське радіо заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

"Плітки, що керівництво країни Іран хворіє, померло і таке інше не відповідають дійсності. Те, що стосується нашої співпраці з іранською стороною, то вже 9 січня ми зробили заяву, що був збитий наш літак. З першого дня ми почали співпрацювати з ними, щоб дослідити, що відбулося. Нам не подобається те, що друга ракета, відправлена у наш літак, була відправлена не на 3-й секунді як мала, а на 29-й. Нас це дуже бентежить, тому дослідження для нас є фундаментальною частиною цього розслідування", - сказав він.

Данілов зазначив, що зараз розслідування трагедії триває в Тегерані. Він додав, що відвідував Тегеран і домовився, що найближчим часом до іранських слідчих приєднаються українські колеги. Залишилося вирішити, як технічно це відбуватиметься.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.