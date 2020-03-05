 В Україні перевіряють 10 осіб на можливе зараження коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Про це заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив у рамках зустрічі президента Володимира Зеленського з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями, які перебували в обсервації в медичному центрі в Нових Санжарах, передає Цензор.НЕТ.

За словами Ляшка, в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців стан стабільний.

"З усіма контактними працюють місцеві епідеміологи, вони також перебувають під медико-санітарним наглядом", - зазначив він.

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"Додатково у нас досліджується в лабораторії ще близько 10 зразків, у яких за клінічними симптомами може бути підозра на коронавірусну інфекцію. Ми не будемо говорити про діагноз, поки у нас не буде чіткого підтвердження з лабораторії, яка у нас сертифікована і працює на сертифікованих тестах", - підкреслив Ляшко.