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 Політика України, Здоров'я
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 В Україні перевіряють 10 осіб на можливе зараження коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в лабораторії Міністерства охорони здоров'я досліджується ще 10 біологічних зразків на можливе зараження коронавірусом.

Про це заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив у рамках зустрічі президента Володимира Зеленського з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями, які перебували в обсервації в медичному центрі в Нових Санжарах, передає Цензор.НЕТ.

За словами Ляшка, в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців стан стабільний.

"З усіма контактними працюють місцеві епідеміологи, вони також перебувають під медико-санітарним наглядом", - зазначив він.

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"Додатково у нас досліджується в лабораторії ще близько 10 зразків, у яких за клінічними симптомами може бути підозра на коронавірусну інфекцію. Ми не будемо говорити про діагноз, поки у нас не буде чіткого підтвердження з лабораторії, яка у нас сертифікована і працює на сертифікованих тестах", - підкреслив Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179650
 
 
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от же порох **** - и вирус замутил и вакцину не.....
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Мне после прочтения новости весело.... после того как позавчера увидел фото этого Ляшка..... то оригинальный Ляшко, да с коровой, кажется вполне себе норм. чудаком.
б*же Аполлоне, спосси и ссохрани(бросается к глечику и амфоре, славит мощи Гиппократа, бубнит Гимн всея Греции и Александра Македонянина)
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у меня есть "свободные" "в Украину" деньги - всегда переводил... с 14-го
счет какой не скажу.....
кредит закончился - в Украину есть - зеленым нет....
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Мда уж - ему и без вируса в клинику пора...
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