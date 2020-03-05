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Все про:Держдума (370) громадянство (612) Росія (26624) російська мова (120)

 Держдума РФ підтримала визнання громадян України та Білорусі носіями російської мови, що полегшує отримання російського громадянства

Держдума РФ сьогодні ухвалила закон, який скасовує співбесіду на знання російської мови для громадян Білорусі та України у разі набуття російського громадянства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Зазначається, що ухвалений закон передбачає можливість визнання комісією носіями російської мови без проходження співбесіди громадян Білорусі та України, які вільно володіють російською мовою, під час подання особисто заяви про визнання їх носіями російської мови.

На цей момент визначенням рівня володіння російською мовою, включаючи білоруських і українських громадян, займається спеціальна комісія з визнанням іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 5 тисяч українських сиріт перебувають в окупованому Криму, потрібно видати їм паспорти, - Денісова

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Росії схвалив скасування співбесіди для уродженців України та Білорусі для визнання їх носіями російської мови у разі набуття громадянства РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179649
 
   
 Топ коментарі
 
носители рузкогоязыка. Звучит как епидемия Госдума РФ поддержала признание граждан Украины и Беларуси носителями русского языка, что облегчает получение российского гражданства - Цензор.НЕТ 6329
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Краще турецьку вивчити, а кацапську й не знати!
Госдума РФ поддержала признание граждан Украины и Беларуси носителями русского языка, что облегчает получение российского гражданства - Цензор.НЕТ 2667
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Когда уже будут делать прививки от рузькогоязыга? От етого вируса как показывают факты, смертность на несколько порядков выше чем от какого то коронавируса.
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носители рузкогоязыка. Звучит как епидемия Госдума РФ поддержала признание граждан Украины и Беларуси носителями русского языка, что облегчает получение российского гражданства - Цензор.НЕТ 6329
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Я с ними согласен на 100%.... Теперь нужно выяснить, какое отношение к "русскомуязыку" имеет госдума рф????????????
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Краще турецьку вивчити, а кацапську й не знати!
Госдума РФ поддержала признание граждан Украины и Беларуси носителями русского языка, что облегчает получение российского гражданства - Цензор.НЕТ 2667
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Нехай їде українська вата на ПМЖ до мокшів. Але гола й боса.
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Когда уже будут делать прививки от рузькогоязыга? От етого вируса как показывают факты, смертность на несколько порядков выше чем от какого то коронавируса.
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Отакой план у *****: "руццкаязичники" отримують паспорти свинособакії, потім вялікая родіна заявляє, що її громадян утискають, а далі - казус беллі і початок інтервенції.
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В Крыму и на Донбассе для вторжения не понадобился casus belli. Всегда стоит помнить с кем имеем дело.
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СвятойПиссуарий, кому нахрен нужен этот паспорт с петухом- мутантом? В мире этот паспорт давно считается отбросом.
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Oдновременно в новую конституцию будет голосоваться поправка о том что РФ - правонаследник СССР.
УССР грядёт. Во главе с Ермаком, Портновым, Даниловым и проч.

Вы зробили це разом, зелемразь.
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Українці - носії русского язьіка на звалище історії.
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Mля, треба мабудь переходити на рiдну мову солов`iну. Якось не хочеться бути "наситєлєм" всякоi зарази...
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100%
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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да всем глубоко фиолетово, что там принимает госдура. больше интересует, почему тишина из Сирии? турки перестали шкварить кацапсин?
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Эрдоган летит в Москву на переговоры.
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и заодно пуйла с 8 марта поздравить ))) небось подарок везет от которого он не сможет отказаться
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Там реально война идёт, и Эрдоган не отступит.
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еще бы - у него одна из сильнейших армий и за ним НАТО стоит. Это не зеленые сопли без мнения и позиции
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Носитель языка- претендент на парашное гражданство:
Госдума РФ поддержала признание граждан Украины и Беларуси носителями русского языка, что облегчает получение российского гражданства - Цензор.НЕТ 5795
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Громадянство, валіза та за поребрік. Чим швидше, тим краще. Цілком підтримую
Сидіти в Украіні з громадянством рф - ні, бо схоже що приймають цей закон, щоб потім було виправдання агресіі, мовляв захищали своіх громадян від укрофашистів. Нам таке не треба. Громадянин рф ? Піздуй на родіну, не а чого тут робити
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Для этого и выдают в ОРДЛО паспорта кацапии, чтоб в будущем было проще оправдывать нападение на Украину, защита граждан кацапии и т.д. Но на то они и украинские воши или гнидs, что хотят жить в кацапии но не хотят туда ехать, паразиты. Правду скзано: "Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
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Готовят предателей Украины и Беларуси! Лука должен давить их, чтобы не потерять свою автократическую власть, если не дурак! Будем посмотреть.
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Довбодятли з Держдуми штампують гітлерівські закони один за одним, не вникаючи в суть чому це робив Гітлер. "Еще один перл в новой путинской конституции. Статья 67: «Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации. Государство создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

Родители в статье упоминаются только в том контексте, что их может не быть. А права родителей не упоминаются вовсе. Теперь государство будет создавать условия, а значит - и определять, как правильно нужно осуществлять воспитание. Небезызвестный уже широким кругам деятель РПЦ Смирнов сообщил, что девочкам школьное образование без надобности - их с малолетства нужно готовить к материнской работе. Киндер, кирхе, кюхе, в общем."
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Украинцы сами могут проверить на знание русского языка. Я как то написал с ошипкой, так мне разнос устроили.
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Знати мову не означає бути мокшею, колись навіть на московії знали по декілька мов, але прийшли до влади радянські трутні...
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Поц, а ничего, что там и белоруссия упоминается? Или у тебя задача - гадить в отношении только Украины? У тебя же картопляный флажок.
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Ну да, я прочитал. Только где вы узрели негатив в моем посту?
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вы всерьез думаете, что расеянцы знают свой язык? разве только его матерную часть
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Конечно не знают. Собственно это я и написал.
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Элементарно ответить законом: Украина является правонаступницей УНР и Киевской Руси
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все вірно, але для цього при владі повинні бути патріоти, а не космополіти
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госдура рф - преступники проголосовавшие за включение Крыма в состав рф их ждёт Гаага.
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А как быть с носителями английского языка из тех же украинцев и белорусов? Кто их то ,бедных, признает?
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Я очень за то. чтобы украинцам давали российское гражданство. Но вот как сделать так, чтоб у них украинское при этом забирали?
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а тут уже нужна воля правительства.. которого у нас фактически и нет.... играют дети в пасочки
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Еще немножко в Сирии с Турками повоюют,они и узбеков с Таджиками носителями руцкого языка обзовут
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Рукастые ребята

Держдума РФ підтримала визнання громадян України та Білорусі носіями російської мови, що полегшує отримання російського громадянства - Цензор.НЕТ 4415

Шесть человек пострадали при взрыве беспилотника на территории воинской части в Мурманской области. По предварительным данным, взрыв произошёл на полигоне воинской части в окрестностях посёлка Печенеги.
Самое любопытное - причина взрыва. По словам источников, в руках у военнослужащих взорвался беспилотный летательный аппарат, который перед этим прилетел на территорию в/ч. Военнослужащие, по некоторым данным, пытались его поймать, в этот момент произошёл взрыв.

По другим данным пять военнослужащих-контрактников получили травмы из-за нарушения техники безопасности во время занятий на полигоне в Печенгском районе Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота, передает РИА Новости.
Там уточнили, что из-за нарушения техники безопасности сработал маломощный имитационный заряд типа «взрывпакет». Пострадавших оперативно доставили в лечебные учреждения, где оказали медицинскую помощь.
При взрыве пострадали шесть человек, один из них сейчас находится в тяжёлом состоянии.
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Помните инцидент в Неноксе? Решили потренироваться на беспилотниках. "Без такого же эффекта"(с)
Теперь вот Конституцию будут чинить. Ну, а чо?!
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Это говорит лишь о том, что империя зла никогда не смирится с существованием независимых Украины и Беларуси. Это очевидно для всех, кроме власти Украины и Беларуси. Держдума РФ підтримала визнання громадян України та Білорусі носіями російської мови, що полегшує отримання російського громадянства - Цензор.НЕТ 1056
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все! в імперіі Зла закінчуються батраки та іхтамнєти....китайців вже небеспечно приймати на раSSію...але
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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А носители сифилиса, чумки и подобного тоже будут иметь преференции? Это же , по сути, с носителями языка одно и то же...
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"носители" сучего кизяка ...телефени вы "носители" ссученоязыкие ...
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