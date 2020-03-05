 Держдума РФ підтримала визнання громадян України та Білорусі носіями російської мови, що полегшує отримання російського громадянства

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Зазначається, що ухвалений закон передбачає можливість визнання комісією носіями російської мови без проходження співбесіди громадян Білорусі та України, які вільно володіють російською мовою, під час подання особисто заяви про визнання їх носіями російської мови.
На цей момент визначенням рівня володіння російською мовою, включаючи білоруських і українських громадян, займається спеціальна комісія з визнанням іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Росії схвалив скасування співбесіди для уродженців України та Білорусі для визнання їх носіями російської мови у разі набуття громадянства РФ.
УССР грядёт. Во главе с Ермаком, Портновым, Даниловым и проч.
Вы зробили це разом, зелемразь.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Сидіти в Украіні з громадянством рф - ні, бо схоже що приймають цей закон, щоб потім було виправдання агресіі, мовляв захищали своіх громадян від укрофашистів. Нам таке не треба. Громадянин рф ? Піздуй на родіну, не а чого тут робити
Родители в статье упоминаются только в том контексте, что их может не быть. А права родителей не упоминаются вовсе. Теперь государство будет создавать условия, а значит - и определять, как правильно нужно осуществлять воспитание. Небезызвестный уже широким кругам деятель РПЦ Смирнов сообщил, что девочкам школьное образование без надобности - их с малолетства нужно готовить к материнской работе. Киндер, кирхе, кюхе, в общем."
Шесть человек пострадали при взрыве беспилотника на территории воинской части в Мурманской области. По предварительным данным, взрыв произошёл на полигоне воинской части в окрестностях посёлка Печенеги.
Самое любопытное - причина взрыва. По словам источников, в руках у военнослужащих взорвался беспилотный летательный аппарат, который перед этим прилетел на территорию в/ч. Военнослужащие, по некоторым данным, пытались его поймать, в этот момент произошёл взрыв.
По другим данным пять военнослужащих-контрактников получили травмы из-за нарушения техники безопасности во время занятий на полигоне в Печенгском районе Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота, передает РИА Новости.
Там уточнили, что из-за нарушения техники безопасности сработал маломощный имитационный заряд типа «взрывпакет». Пострадавших оперативно доставили в лечебные учреждения, где оказали медицинскую помощь.
При взрыве пострадали шесть человек, один из них сейчас находится в тяжёлом состоянии.
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Помните инцидент в Неноксе? Решили потренироваться на беспилотниках. "Без такого же эффекта"(с)
Теперь вот Конституцию будут чинить. Ну, а чо?!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!