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 Політика України
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 Мінагрополітики відновить роботу наступного тижня, - уповноважений Зеленського з питань землі Лещенко

Міністерство аграрної політики і продовольства може відновити роботу з наступного тижня, повідомив уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко.

"З наступного тижня буде інституційно відновлено роботу Міністерства аграрної політики. Галузь, яка формує 40% валютної виручки та 20% ВВП країни, матиме профільне міністерство", - констатував він у ході дебатів на тему відкриття ринку землі, організованих Українським інститутом майбутнього ввечері в середу , передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, в кінці серпня 2019 року Верховна Рада затвердила запропонований прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком склад Кабінету міністрів, в якому Мінагропрод об'єднали з Міністерством розвитку економіки і торгівлі.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єром 17 січня цього року заявив про необхідність розділити деякі міністерства, серед яких і Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179648
 
 
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