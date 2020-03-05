 Щеплені від кору майже не хворіють на коронавірус, - Данілов

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Данілов розповів в інтерв'ю "Українському радіо".
"Щодо коронавірусу ми також розуміємо, в яких країнах світу це відбувається, більше того, в яких містах, розуміємо середній вік населення, яке хворіє на коронавірус, розуміємо, які люди, на жаль, помирають від нього.
Переважна більшість - це люди похилого віку - 80-85 +. Люди, які отримали щеплення від кору, майже не хворіють", - сказав він.
Данілов також додав, що на звичайний грип хворіє набагато більше людей: "Більш того, від звичайного грипу і гине більше людей, ніж від коронавірусу, щорічно це близько 650 000".
Раніше Данілов заявляв, що кращі ліки від коронавірусу - цибуля, сало і часник.
Це значить коронавірус мутував і на нього вже не діє часник з цибулею?
Можу накинути ще такі ж геніальні ідеї:
1. "Той, хто п'є воду, помре"
2. "Той, хто дихає - живе. Але все одно помре"
Давай, Данилов, жги ще!
А ведь правда.
От кори повсеместно практически 100% прививка, только, если есть противопоказания не привывают.
Тот след у нее на руке - результат вакцинации в зрелом возрасте.
В Італії практично все старше покоління привите від кору, випадки захворювання на кір серед них одиничні, на відміну від дітей та молоді.
Планируем забрать почти 200 человек в рамках обмена пленными, - Данилов
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Пусть он с чем-то одним разберется для начала, а то какой-то поток сознания.
Это серии хрени в Китае. Когда любой больной приходит а ему говорит китайский врач. Пейте побольше горячей воды!)))). Кто жил в Китае - тот поймёт.