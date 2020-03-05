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 Політика України, Здоров'я
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 Щеплені від кору майже не хворіють на коронавірус, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що люди, яким зробили щеплення від кору, практично не хворіють на коронавірус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Данілов розповів в інтерв'ю "Українському радіо".

"Щодо коронавірусу ми також розуміємо, в яких країнах світу це відбувається, більше того, в яких містах, розуміємо середній вік населення, яке хворіє на коронавірус, розуміємо, які люди, на жаль, помирають від нього.

Переважна більшість - це люди похилого віку - 80-85 +. Люди, які отримали щеплення від кору, майже не хворіють", - сказав він.

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Данілов також додав, що на звичайний грип хворіє набагато більше людей: "Більш того, від звичайного грипу і гине більше людей, ніж від коронавірусу, щорічно це близько 650 000".

Раніше Данілов заявляв, що кращі ліки від коронавірусу - цибуля, сало і часник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179647
 
 
 Топ коментарі
 
гениально, шнобелевскую премию товарищу
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Типо, прививок от коронавируса у нас нету так давайте мы вам уколем прививки от кори. Зачем добру пропадать. Привитые от кори почти не болеют коронавирусом, - Данилов - Цензор.НЕТ 1765
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Пан не знає, які найкращі ліки від зезевіруса?
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а ті, хто жере зелене лайно, взагалі, захищені від будь яких людських хвороб Привитые от кори почти не болеют коронавирусом, - Данилов - Цензор.НЕТ 990
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і хто ж до такого стану довів..? мабуть такі зеля за 9 місяців..
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Пан не знає, які найкращі ліки від зезевіруса?
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Хорошая брехня для популяризации прививок от кори А привитые от кори болеют корью? Где-то можно статистику посмотреть?
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исследования проведены? есть научные статьи? что-то от стран, которые делают реальные вакцины, такого не слышно было.
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У меня были две прививки от кори и я болела корью, но в очень легкой форме: температура всего 37, легкая сыпь и незначительная боль в горле. Никаких осложнений. Думаю без прививок было бы хуже, как у моей родственницы. У нее осложнения были в виде двухсторонней пневмонии и проблем с сердечным ритмом.
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гениально, шнобелевскую премию товарищу
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А еще те кто ездит на мерседесах почти не болеют. Делайте выводы. Пересаживайтесь с маршруток и метро на мерседесы.
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Eму нужно срочно избавиться от репутации агента "ЛДНР".
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він - інфекція, яка смертельно небезпечна для країни
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"Привитые от кори почти не болеют коронавирусом, - Данилов."
Це значить коронавірус мутував і на нього вже не діє часник з цибулею?
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Діє, але сало має бути від свиней, щеплених від кору.
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"Привитые от кори почти не болеют коронавирусом.."

Можу накинути ще такі ж геніальні ідеї:
1. "Той, хто п'є воду, помре"
2. "Той, хто дихає - живе. Але все одно помре"
Давай, Данилов, жги ще!
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все сложно....сала с чесноком оказалось недостаточно...
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что-то захотелось провести профилактику... Привитые от кори почти не болеют коронавирусом, - Данилов - Цензор.НЕТ 4216
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Типо, прививок от коронавируса у нас нету так давайте мы вам уколем прививки от кори. Зачем добру пропадать. Привитые от кори почти не болеют коронавирусом, - Данилов - Цензор.НЕТ 1765
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"Подавляющее большинство - это люди пожилого возраста - 80-85+. Люди, которые получили прививку от кори, почти не болеют". Этот зебил даже не знает, что большинство ныне пожилых людей в детстве были привиты от кори (или переболели ей). Привитые от кори почти не болеют коронавирусом, - Данилов - Цензор.НЕТ 6654
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чудик, прививку от кори массово стали делать только в 1968 году, а изобрели ее только в 1963 году
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Чудила, в совке туалетную бумагу тоже "изобрели" в 1969 г., но это не значит, что раньше в этом качестве не использовали газету "Правда". Я тебе об иммунитете, а ты о вакцине. Иммунитет от кори после болезни выше, чем после прививки. Щеплені від кору майже не хворіють на коронавірус, - Данілов - Цензор.НЕТ 5850
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В допрививочное время в СССР болели корью в течение жизни около 70% населения. Таким образом, около 30% людей возраста 80-80+ иммунитета к ней не имеют.
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Корью в прошлом веке не болели поголовно все подряд. Так что иммунитет от кори после болезни есть только у некоторой части непривитых до 1968 года. Да и прививка не дает 100% гарантию
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То Аваков за вирус рассказывал теперь этот. Одни врачи страной управляют...
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Те кто летают в космос, тоже не болеют! Еще ни один космонавт не заболел.
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А ведь не оспоришь.
А ведь правда.
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Оно большое на всю голову?
От кори повсеместно практически 100% прививка, только, если есть противопоказания не привывают.
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В мире вакцинация от кори до 1965 года не делалась, так как вакцину изобрели в 1963 и потом несколько лет ее исследовали, а массовая вакцинация с 1968 года и ее результативность около 90%. Так что как раз есть логика, что коронавирус выбивает старшее поколение
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Угу, а теперь посмотри на руку своей бабушки ниже плеча.
Тот след у нее на руке - результат вакцинации в зрелом возрасте.
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То Вы с противооспенной прививкой перепутали.
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А після 1965 старшим людям у Європі забороняли вакцинуватися від кору?

В Італії практично все старше покоління привите від кору, випадки захворювання на кір серед них одиничні, на відміну від дітей та молоді.
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Абы ляпнуть, там хоть адекватный человек есть?
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Теперь Косой скажет, пейте по больше самогона.
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..взагал1 не хвор1ють ,а якщо ще чарка . то стають Дунканами
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От дифтерии привился два раза без проблем.Спасибо "доктору смерть" Супрун.Через пол года осталось привиться третий раз и усее.Надо узнать,прививку делали комплексной вакциной,что бы и от кори.Если да то это прекрасно.Хоть одна положительная новость на сегодня.
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Нобелівську премію з медицини цьому чуваку!
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Это тоже самое , что кто голосует за русский мир .тот не болеет короновирусом .кто дрочит левой . тот меньше болеет , чем тот кто правой . Срочно Данилова на нобелевку .
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сказочный долбо@Б : " маска без бахил не работает... "
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Ранее Данилов заявлял, что лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок.

Это серии хрени в Китае. Когда любой больной приходит а ему говорит китайский врач. Пейте побольше горячей воды!)))). Кто жил в Китае - тот поймёт.
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