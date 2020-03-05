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 Політика України, Суспільство
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 Плануємо забрати майже 200 осіб у межах обміну полоненими, - Данілов

Україна планує забрати майже 200 осіб у межах обміну полоненими з "Л/ДНР" і Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, списки на обмін полоненими є і постійно узгоджуються.

"Є окрема група, яка з цим питанням працює. У нас є велике бажання забрати наших полонених додому. Це майже 200 осіб", - зазначив Данилов.

Також він розповів, чому в списки на обмін потрапляють ті, кого звинувачують у тортурах і знущаннях з українців.

Також читайте: У нас є чітке завдання закінчити війну, але про поступки ворогові не йдеться, - секретар РНБО Данілов

"Це складне питання, до якого я б ставився обережно. Сьогодні у нас є складні процеси, коли людина щось говорить, а потім воно не зовсім підтверджується", - заявив Данілов.

Нагадаємо, раніше журналіст Станіслав Асєєв розповів, що в рамках обміну полоненими між Україною і "ДНР" вийшли ті, хто брав участь як у злочинах в "Ізоляції", так і в підтримці "ДНР".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179646
 
 
 Топ коментарі
 
СБУ задержало человека, которого Зеленский с Ермаком выменяли у боевиков. Он принимал участие в пытках пленных.
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..и сколько средь них военных?..или одни помощники надзирателей и остались?...тех лучше сразу ф топку... Плануємо забрати майже 200 осіб у межах обміну полоненими, - Данілов - Цензор.НЕТ 3862...
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Да-да, планируйте, пуйло себе еще нахватает... Такой "обмен" будет вечным...
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СБУ задержало человека, которого Зеленский с Ермаком выменяли у боевиков. Он принимал участие в пытках пленных.
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Знову заберуть бабусь 73 років,таксистів. і декількох вояківЗСУ.?
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Отдайте зе и слуг на обмен за поребрик!
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Зєі слуги потрібні Пуйлу в УКраїні. На даний момент вони найефективніша зброя Хубла.
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Где они столько бомбил-таксистов на линии разграничения насчитали?
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Да-да, планируйте, пуйло себе еще нахватает... Такой "обмен" будет вечным...
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..и сколько средь них военных?..или одни помощники надзирателей и остались?...тех лучше сразу ф топку... Плануємо забрати майже 200 осіб у межах обміну полоненими, - Данілов - Цензор.НЕТ 3862...
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