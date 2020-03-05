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Все про:озброєння (1204) Міноборони (3200) обстріл (6041)

 Ворог застосував на Донбасі 122-мм артилерію, 120- і 82-мм міномети і ПТРК. З початку доби - 5 обстрілів, втрат немає, - Міноборони

Станом на 12:00 поточної доби російсько-окупаційні війська вже 5 разів порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення, щоразу застосовуючи заборонені Мінськими угодами зразки озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Після 06.50 ранку ворог випустив 8 мін калібру 82 мм по наших оборонцях н.п. Зайцеве.

З 08.15 протягом понад пів години, з напрямку від села Спартак окупанти здійснили постріл з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК), випустили 7 мін калібру 82 мм та вели вогонь зі стрілецького озброєння по наших захисниках Авдіївки.

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О 09.30, протягом 20 хвилин від н.п. Голубівське російсько-окупаційній війська випустили 10 мін 120 калібру по позиціях наших воїнів в районі Новотошківського.

Двічі сьогодні у ворожих прицілах були наші мужні захисники н.п. Оріхове. Після 09.50 від н.п. Голубівське окупанти здійснили 4 постріли з артилерії калібру 122 мм, та з 10.00 від Золотого-5 ворог випустив 2 міни калібру 82 мм", - сказано в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що підрозділи Об'єднаних сил, застосовуючи легке піхотне озброєння, адекватно придушували ворожу збройну активність. Заборонені зразки озброєння українські воїни не застосовували.

"За наявною інформацією, бойових втрат з початку поточної доби серед наших героїв-захисників немає", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179643
 
 
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Мир дружба жвачка и спрятавшийся в темной норке наполеон памперсный просто зеро по другому не сказать
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Интересно в какой глаз ЗЕлупа заглядывал ***** что увидел там мир?
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Подымайте дроны турецкие , а ну да нельзя пункт два минских сывый подписал…
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Дважды сегодня во вражеских прицелах были наши мужественные защитники Ворог застосував на Донбасі 122-мм артилерію, 120- і 82-мм міномети і ПТРК. З початку доби - 5 обстрілів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5661 Вы ето серьезно? А в чем их мужество и защита? В том что они как куры под прицелом врага бегают и не отвечают? Да ну нах таких защитников.
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развести може шо куда?
а от турки по другому порешали - и, молодцы же!
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