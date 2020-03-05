 На сайті Ради оприлюднили пропозиції Зеленського щодо скасування закону про Стройовий статут ЗСУ

Відповідний текст оприлюднено на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.

"Пропоную в Законі, що надійшов на підпис: доповнити розділ I положеннями про внесення змін до законів України щодо наділення Міністерства оборони України повноваженнями визначати стройові прийоми і рух військовослужбовців без зброї і зі зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення; обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю і вимоги до їх стройового навчання, а також поширення дії відповідних положень на військовослужбовців усіх військових формувань, утворених відповідно до законів України; внести зміни в розділ II, скорегувавши дату набуття Законом чинності, термін виконання та зміст певних Кабінету Міністрів України завдань", - запропонував Зеленський.

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Як повідомлялося, 5 лютого Верховна Рада визнала таким, що втратив силу закон "Про Стройовий статут Збройних сил України". За відповідний законопроєкт №2466 на засіданні в цілому проголосували 278 народних депутатів. Як наголошується в пояснювальній записці, завданням законопроєкту є приведення нормативно-правових актів України у відповідність до євроатлантичних норм і критеріїв членства в НАТО. Зеленський ветував цей закон.