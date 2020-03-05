 На сайті Ради оприлюднили пропозиції Зеленського щодо скасування закону про Стройовий статут ЗСУ

Відповідний текст оприлюднено на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.
"Пропоную в Законі, що надійшов на підпис: доповнити розділ I положеннями про внесення змін до законів України щодо наділення Міністерства оборони України повноваженнями визначати стройові прийоми і рух військовослужбовців без зброї і зі зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення; обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю і вимоги до їх стройового навчання, а також поширення дії відповідних положень на військовослужбовців усіх військових формувань, утворених відповідно до законів України; внести зміни в розділ II, скорегувавши дату набуття Законом чинності, термін виконання та зміст певних Кабінету Міністрів України завдань", - запропонував Зеленський.
Як повідомлялося, 5 лютого Верховна Рада визнала таким, що втратив силу закон "Про Стройовий статут Збройних сил України". За відповідний законопроєкт №2466 на засіданні в цілому проголосували 278 народних депутатів. Як наголошується в пояснювальній записці, завданням законопроєкту є приведення нормативно-правових актів України у відповідність до євроатлантичних норм і критеріїв членства в НАТО. Зеленський ветував цей закон.
Зараз в Законі все це прописало. А воно віддає МО визначати, як це буде відбуватися. Хочу так вітаю, а потім прийшов наступний керівник - по іншому. До того ж, зараз новий міністр оборони - диванний генерал.
Он вмєсто рук, руководит, тем чем умєєт.»
**********
устав - это святое
нет устава - нет армии
это как у врачей
все по протоколам
нет протокола - получается наша медицина...
Так що Зеля пусть меняет что угодно, но просто если отменит воинское приветствие "Слава Україні", то эта Заля прикажет "долго жить".
Прикольный "якорь" оставил ПАП.
Троллинг высшего уровня, и нам приятно)
Да здравствует Победа!(не совковая конечно, а наша)
а в армию не лезет
тем более не служило ни дня
при чем тут совок??
а тем более ленин
устав - это то шо написано кровью
как пдд и остальные правила
а если бы ********** хоть один день служил Украине
оно знало бы это
пусть ноты ему на партию рояля переписывают
голобородько всранок
це вже не комедія, це - фарс.
это реально - в истории подобного не было. клоунады то такой
Сидит идиот с полковничьими погонами и мне приказывает что мол иди туда или сюда, или на сборы, или на контракт.
Быдлота они тупая же. Я не особо в "захвате" шоб мной какая-то обезьяна помыкала то.
Гниды будут мне чет приказывать? Захочу - сам пойду, но мне не нужно этих идиотских сюсюканий и "ну приходи завтра", да пошли они на Путина.
Чи ритуалу подачі піцци Сивосі.
Нічо, поправлять.
Он этих блатных мажоров с рання всех построил, приказал постричься, побриться и звиздовать на книжных рынок за уставом.
После обеда принял экзамен, несправившихся уволил нах.
Теперь по команде "направо" можно будет поворачивать "налево". А вместо команды "кругом" выполнять команду "стой". Слава говнокомандующему!