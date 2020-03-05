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 Політика України
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Все про:вето (77) ВР (7176) Зеленський (4682) устав (22) ЗСУ (457)

 На сайті Ради оприлюднили пропозиції Зеленського щодо скасування закону про Стройовий статут ЗСУ

На сайті Верховної Ради оприлюднено пропозиції Президента України Володимира Зеленського до Закону "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про Стройовий статут Збройних Сил України".

Відповідний текст оприлюднено на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.

"Пропоную в Законі, що надійшов на підпис: доповнити розділ I положеннями про внесення змін до законів України щодо наділення Міністерства оборони України повноваженнями визначати стройові прийоми і рух військовослужбовців без зброї і зі зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення; обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю і вимоги до їх стройового навчання, а також поширення дії відповідних положень на військовослужбовців усіх військових формувань, утворених відповідно до законів України; внести зміни в розділ II, скорегувавши дату набуття Законом чинності, термін виконання та зміст певних Кабінету Міністрів України завдань", - запропонував Зеленський.

Також читайте: Зеленський ветував закон про скасування стройового статуту ЗСУ

На сайті Ради оприлюднили пропозиції Зеленського щодо скасування закону про Стройовий статут ЗСУ 01
На сайті Ради оприлюднили пропозиції Зеленського щодо скасування закону про Стройовий статут ЗСУ 02

Як повідомлялося, 5 лютого Верховна Рада визнала таким, що втратив силу закон "Про Стройовий статут Збройних сил України". За відповідний законопроєкт №2466 на засіданні в цілому проголосували 278 народних депутатів. Як наголошується в пояснювальній записці, завданням законопроєкту є приведення нормативно-правових актів України у відповідність до євроатлантичних норм і критеріїв членства в НАТО. Зеленський ветував цей закон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179639
 
   
 Топ коментарі
 
Как же достал этот *лядский цирк!!!
На сайте Рады обнародовали предложения Зеленского по отмене закона о строевом уставе ВСУ - Цензор.НЕТ 2843
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Це той, що розбирається у військовому статуті...
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Це той, що збирається скасувати у ЗС вітання "Слава Україні", "Героям слава".
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Буковки прочитай, зедебіл: "наделения Министерства обороны Украины полномочиями определять ... порядок выполнения воинского приветствия".
Зараз в Законі все це прописало. А воно віддає МО визначати, як це буде відбуватися. Хочу так вітаю, а потім прийшов наступний керівник - по іншому. До того ж, зараз новий міністр оборони - диванний генерал.
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Еще по упорным слухам и не совсем "надёжный гражданин". А по простому - предатель
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А по его морде не видно? Его аж корежит от" Слава Украины"!
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це той що в турборежимі тягне свю батьківщину у хаос розбрату та рабсттво москви
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Щось не помічав в Ізраїлі, щоб вони кинулися в рабство до Московії
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В Ізраїлі уряд щороку отримує від США допомогу $ 2 млрд. Але ви поговоріть з "ізраїльтянами", які приїхали із совка, думаю що почуте вас здивує. У мене знайома втекла в Німеччину ще до розвалу совка, а тепер пише: "Штоби бить сільнимі нада дружіть с расієй".
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"Не ругайте пианиста. Он играет как умеет" (с) На сайте Рады обнародовали предложения Зеленского по отмене закона о строевом уставе ВСУ - Цензор.НЕТ 6676
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«Не ругайтє прєзєдєнта.
Он вмєсто рук, руководит, тем чем умєєт.»
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Еще и под бабушку шифруется, чтоб точно в армию не загребли)=
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хоть сюда не лезь
**********
устав - это святое
нет устава - нет армии
это как у врачей
все по протоколам
нет протокола - получается наша медицина...
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Но, вы же знаешь как было в т.н. "ркка"
Так що Зеля пусть меняет что угодно, но просто если отменит воинское приветствие "Слава Україні", то эта Заля прикажет "долго жить".
Прикольный "якорь" оставил ПАП.
Троллинг высшего уровня, и нам приятно)
Да здравствует Победа!(не совковая конечно, а наша)
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пусть тон поменяет свой гнусавый
а в армию не лезет
тем более не служило ни дня
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Саветское святое, руки прочь от заветов Иллича
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ты откуда вылупилось???
при чем тут совок??
а тем более ленин
устав - это то шо написано кровью
как пдд и остальные правила
а если бы ********** хоть один день служил Украине
оно знало бы это
пусть ноты ему на партию рояля переписывают
голобородько всранок
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членограй як головний експерт у військових питаннях.
це вже не комедія, це - фарс.
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это да, я когда услышал и увидел шо он идет в президенты - сортир стал маломестным.
это реально - в истории подобного не было. клоунады то такой
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В чём-то подвох. Возможно, чтобы наложить как можно больше ограничений на ношение оружия военнослужащими.
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"И военкомов всех уволить нахрен, а криворожского - вообще расстрелять". В. Зеленский.
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Кстати да, уволить, ибо это быдло просто кайф(для шутников).
Сидит идиот с полковничьими погонами и мне приказывает что мол иди туда или сюда, или на сборы, или на контракт.
Быдлота они тупая же. Я не особо в "захвате" шоб мной какая-то обезьяна помыкала то.
Гниды будут мне чет приказывать? Захочу - сам пойду, но мне не нужно этих идиотских сюсюканий и "ну приходи завтра", да пошли они на Путина.
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Мабуть, щось пропустили, про порядок проходження парадним маршем перед фортепіано.
Чи ритуалу подачі піцци Сивосі.
Нічо, поправлять.
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Там буде какаяразніцанакакомязикєразгаварівать?
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Блин, наркоман и четырежде дизертир имеет сказать о уставе.
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Реинкарнация Наполеона почти состоялась. Окончанием процесса можно будет считать выход на публику в треуголке и с заведенными за спину руками.
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Напалеон был умным человеком а ето вообще тупое агресивное и очень злопяметное
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Оно не стоит ДАЖЕ! перхоти на плече ДАЖЕ Макрона ! говнослугамимкомандующее
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Объяснение одно-не хочет,чтобы военные говорили перед строем "Слава Украине!", его кураторов из Москвы прямо колбасит от этого.
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... весна пришла ... надо на Красную Площадь с колорадкой попасть!
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В укрспецэкспорте одного отставника назначили как то начальником отдела.
Он этих блатных мажоров с рання всех построил, приказал постричься, побриться и звиздовать на книжных рынок за уставом.
После обеда принял экзамен, несправившихся уволил нах.
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Строевая подготовка, важный этап подготовки бойца.
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Стройова це просто форма для привчання дисципліни, можна зробити іншим шляхом, як римляни, кожен день розбивати табір наприклад на дивизію і все неохідне носити з собою. Певне більшість вибере стройову.
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вірно...і хай нею займаються не депутати з президентами, а міноборони і генштаб
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Деякі види тваринного світу мають помітити все, до чого можуть дотянутись.
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ну, всё, реформа ВСУ удалась. теперича всю европу и рашку нагнём.
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предложения Зеленского по отмене закона о строевом уставе ВСУ...

Теперь по команде "направо" можно будет поворачивать "налево". А вместо команды "кругом" выполнять команду "стой". Слава говнокомандующему!
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Бігун від призову проффесор у військовій справі. На сайті Ради оприлюднили пропозиції Зеленського щодо скасування закону про Стройовий статут ЗСУ - Цензор.НЕТ 7388
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Ну все ...ВСУ капець .реформатор хренов
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Що ти, зелений Дизертироуклонист, розумієш в уставах Збройних Сил?
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