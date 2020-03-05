 Депутатська група "Довіра" заявила, що голосуватиме за висловлення недовіри Рябошапці

"Депутатська група "Довіра" буде повністю голосувати за відставку генпрокурора, бо сьогодні бардак у країні. Це стосується не тільки Луганської області, а й усіх регіонів нашої країни", - заявив Шахов у четвер "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Він називає причиною такого рішення відсутність вироків у резонансних справах і незаконне переслідування громадських і політичних діячів.
"Особливо гучних "посадок", як декларувалося, не було. Більше того, сьогодні переслідуються політичні та громадські діячі, волонтери, всі кримінальні провадження не розслідуються. Депутати Вельможний, Сухов і я власноруч передали генпрокурору 79 проваджень вже практично зареєстрованих, залишалося тільки трохи додати зусиль і розслідувати. Генпрокурор все відклав і почав займатися політикою", - додав нардеп.
За його словами, всі члени групи "Довіра" (17 депутатів) раніше підписали постанову за висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.
Він хоче у Францію, до родини, до дружини))
Конфетно-цветочный период закончился. Вместо молодых хипстеров и новых лиц набрали старых упырей, чье единственное достоинство - умение понравиться Ермаку.
Да, даже это не смогли сделать нормально. Да, они даже не поговорили с кандидатами перед тем, как их предлагать. Да, треть народу сходу взяла самоотвод, прозорливо отказываясь работать клоунами у известно кого. Один, бают, вообще трубку брать не стал. Да, это невиданный и непредставляемый ранее долбанный цирк.
Но, напомню, тем, кто дергает за газовую ниточку, не так важно расставить нужных людей, как создать хаос и деградацию институтов, а с этим их дружочек справляется просто на отлично.
Итак, в Раде - стадо баранов, в ОП - закомплексованный и глупый нарцисс под чутким супервайзингом лоялиста страны-агрессора, в Кабмине - кучминская третья лига под тем же супервайзингом. Прелестно.
Особенно характерно, как наше все в ходе своего выступления в Раде оттопталось по Нефьодову. Привет всем, кто рассчитывал, что на попытку помочь этим гаврикам они ответят хотя бы минимальной порядочностью.
Девиз дня - «как известно, от осинки не родятся апельсинки».
Отдельный привет - третьему сектору, гражданскому обществу, белым воротничкам и антикоррупционерам. Потому что именно для них сегодня наступил водораздел. Рад приветствовать вас в пиар-нише новых врагов Отчизны, ребятишки! Ибо соросятина іs a new порохоботы. Начинайте привыкать.
Вы увидели в новой власти окно возможностей? Новый вызов времени? Шанс подать руку, помочь и привнести свою повестку в новую политику? Вот она, ребята, новая политика. Ермак, кучминские кадры и Саша Дубинский, который быстро объяснит народным массам, почему именно вы, компрадорская буржуазия, во всем виноваты.
Увидимся в суде. В коридоре. По пути в соседние залы. Ну или на баррикадах, чо уж там.
У вас примерно несколько недель, чтобы понять, где враги и что делать. Поторопитесь.
Зеленский: Рябошапка - это вопрос не ко мне....- а до кого ...
Наибольшая из всех безнравственностей - это браться за дело, которое не умеешь делать.
Бонапарт Наполеон
Группа создана для затыкания дыр в монобольшинстве при голосовании.
Голосуют - "Доверие" в унисон со Слугой народа, и так же партия коломойского - "За майбутнє". в унисон- с Зе.
оце справжня бляха-муха!!!
Зеленский именно о Рябошапке говорил, что он свой на 100%!!!!
Рябошапка мешает Коломойскому и рыгеоналам Опзж. Потому марионеточная группка Доверие будет голосовать - За..ну Слуги олигархов тоже.
Там целый сброд в этой партии.. там представители партії "Наш край", регіоналів, и из БПП тоже есть. Две трети членов парламентской группы "Доверие" являются фигурантами антикоррупционных расследований.
У руля "Доверия" оказался народный депутат Олег Кулинич. Это мажоритарщик из Полтавской области, с большим аграрным бизнесом. Кулинич является фигурантом антикоррупционных расследований в отношении налоговых злоупотреблений, и гречкосеем.
.ПРофурсетки !
Ну те, що в групі "Довіра" всі ЧЛЕНИ, в тому ніхто не сумнівається.