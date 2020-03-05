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 Політика України
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Все про:ВР (7176) звільнення (799) Рябошапка Руслан (318) Шахов_Сергій (45)

 Депутатська група "Довіра" заявила, що голосуватиме за висловлення недовіри Рябошапці

Депутатська група "Довіра" буде підтримувати постанову про висловлення недовіри генеральному прокурору України Руслану Рябошапці, заявив народний депутат і член групи Сергій Шахов.

"Депутатська група "Довіра" буде повністю голосувати за відставку генпрокурора, бо сьогодні бардак у країні. Це стосується не тільки Луганської області, а й усіх регіонів нашої країни", - заявив Шахов у четвер "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він називає причиною такого рішення відсутність вироків у резонансних справах і незаконне переслідування громадських і політичних діячів.

"Особливо гучних "посадок", як декларувалося, не було. Більше того, сьогодні переслідуються політичні та громадські діячі, волонтери, всі кримінальні провадження не розслідуються. Депутати Вельможний, Сухов і я власноруч передали генпрокурору 79 проваджень вже практично зареєстрованих, залишалося тільки трохи додати зусиль і розслідувати. Генпрокурор все відклав і почав займатися політикою", - додав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застопорилася реформа Генпрокуратури і не висувалися підозри, - "слуга народу" Корнієнко про претензії до Рябошапки

За його словами, всі члени групи "Довіра" (17 депутатів) раніше підписали постанову за висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179638
 
 
 Топ коментарі
 
"Доверие" будет голосовать за недоверие. Как-то не по фень-шую
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Так званная партия - Доверие... за ней торчат уши коломойского, Богдана, Авакова.
Группа создана для затыкания дыр в монобольшинстве при голосовании.
Голосуют - "Доверие" в унисон со Слугой народа, и так же партия коломойского - "За майбутнє". в унисон- с Зе.
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"Доверие" будет голосовать за недоверие. Как-то не по фень-шую
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рябакепка ніучом невинуватий!
Він хоче у Францію, до родини, до дружини))
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В целом его понять можно. Зря он только в шельмовстве с делом Шеремета замарался вместе с ЗЕ и Аваковым.
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Не только Шеремета, но и ряд других дел.
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С Шереметом просто эпический фэйл с пресс-конференцией и публичными голословными обвинениями без суда и следствия.
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Вибачте, що російською, просто дуже хочу матюкатися.

Конфетно-цветочный период закончился. Вместо молодых хипстеров и новых лиц набрали старых упырей, чье единственное достоинство - умение понравиться Ермаку.

Да, даже это не смогли сделать нормально. Да, они даже не поговорили с кандидатами перед тем, как их предлагать. Да, треть народу сходу взяла самоотвод, прозорливо отказываясь работать клоунами у известно кого. Один, бают, вообще трубку брать не стал. Да, это невиданный и непредставляемый ранее долбанный цирк.

Но, напомню, тем, кто дергает за газовую ниточку, не так важно расставить нужных людей, как создать хаос и деградацию институтов, а с этим их дружочек справляется просто на отлично.

Итак, в Раде - стадо баранов, в ОП - закомплексованный и глупый нарцисс под чутким супервайзингом лоялиста страны-агрессора, в Кабмине - кучминская третья лига под тем же супервайзингом. Прелестно.
Особенно характерно, как наше все в ходе своего выступления в Раде оттопталось по Нефьодову. Привет всем, кто рассчитывал, что на попытку помочь этим гаврикам они ответят хотя бы минимальной порядочностью.

Девиз дня - «как известно, от осинки не родятся апельсинки».

Отдельный привет - третьему сектору, гражданскому обществу, белым воротничкам и антикоррупционерам. Потому что именно для них сегодня наступил водораздел. Рад приветствовать вас в пиар-нише новых врагов Отчизны, ребятишки! Ибо соросятина іs a new порохоботы. Начинайте привыкать.

Вы увидели в новой власти окно возможностей? Новый вызов времени? Шанс подать руку, помочь и привнести свою повестку в новую политику? Вот она, ребята, новая политика. Ермак, кучминские кадры и Саша Дубинский, который быстро объяснит народным массам, почему именно вы, компрадорская буржуазия, во всем виноваты.

Увидимся в суде. В коридоре. По пути в соседние залы. Ну или на баррикадах, чо уж там.

У вас примерно несколько недель, чтобы понять, где враги и что делать. Поторопитесь.
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Не трогайте рябошапку он порохобот и голосовал за Петра Алексеевича!!! Депутатская группа "Доверие" заявила, что будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке - Цензор.НЕТ 2830
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Не очікував , що шахов вступиться за волонтерів . Він же риг порошенківський , люто ненавидить Україну і українців .
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по неписанным правилам- сраная метла и вытолкать
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Если стране полезно - в отставку. Нам с Парижем не по пути.
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от зЭ гидота...

Зеленский: Рябошапка - это вопрос не ко мне....- а до кого ...
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До Рады, до ПЕСыкив, они назначают. Пора бы знать это, как гражданину Украины.
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Передайте нашему наполеончику зюзе от настоящего Наполеона

Наибольшая из всех безнравственностей - это браться за дело, которое не умеешь делать.
Бонапарт Наполеон
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Мало порохоидиотиков, что вам не нравится? Вы же первые голосили, профаны, а теперь когда меняют опять не так, ну не будет уже дураков, которые будут поклонятся барыге. Если придут другие то побыстренькому всех в каталажку. Так будет, молитесь на нынешних, они вас оберегают.
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Рябошапка таки вовремя сообразил что если подмахнёт "подозрение" Пороху, то может лишиться вида на жительство во Франции.
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Хорошо, если только вида на жительство.
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И.О. Голобородько требует крови ! Народу нужно показать решительную борьбу...И не важно чья это кровь ,главное шоб была!
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чтоб вы все были выметены из под купола как можно быстрее , уроды!
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Одни "Слуга народу", другие "Доверие", третьи "Батькивщина"... Но как пел поэт, - " Ваши рожи и хари не скрыть под вуалями..."
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Если за "Доверием" стоит Беня или еще какой олигарх,тогда с доверием все ясно и понятно.
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Так званная партия - Доверие... за ней торчат уши коломойского, Богдана, Авакова.
Группа создана для затыкания дыр в монобольшинстве при голосовании.
Голосуют - "Доверие" в унисон со Слугой народа, и так же партия коломойского - "За майбутнє". в унисон- с Зе.
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Пускай Рябокепка радуется, если его еще и прикроют - не надо будет потом платить кредит в Франции за хатынку... Депутатська група "Довіра" заявила, що голосуватиме за висловлення недовіри Рябошапці - Цензор.НЕТ 8586
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Одним из кандидатов на должность генерального прокурора вместо Руслана Рябошапки рассматривается действующая и.о. главы Госбюро расследований Ирина Венедикова. Об этом РБК-Украина сообщил источник в руководстве фракции "Слуга народа".

оце справжня бляха-муха!!!
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Первая Ген прокурор - женщина это не бляха-муха, это будет для казнокрадов просто бомба!
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О еще один кремлевский-зеленодрочер рыгАвский. Гроза для коррупционеров конченная рыговка????? Ты явно нездоров на всю голову.
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" причиной такого решения отсутствие приговоров по резонансным делам и незаконное преследование общественных и политических деятелей"..."приговоры" і "преследование" - це зараз не функції прокуратури...(шахов просто п.зд.б.л)
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Пусть порохососы ставят своего Президента, а он пускай Рябошкапу ставит прокурором.
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слышь ты, ПЕСик замаскированный, закрой поддувало!

Зеленский именно о Рябошапке говорил, что он свой на 100%!!!!
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"Нет доверия к этому "Доверию".
Рябошапка мешает Коломойскому и рыгеоналам Опзж. Потому марионеточная группка Доверие будет голосовать - За..ну Слуги олигархов тоже.
Там целый сброд в этой партии.. там представители партії "Наш край", регіоналів, и из БПП тоже есть. Две трети членов парламентской группы "Доверие" являются фигурантами антикоррупционных расследований.
У руля "Доверия" оказался народный депутат Олег Кулинич. Это мажоритарщик из Полтавской области, с большим аграрным бизнесом. Кулинич является фигурантом антикоррупционных расследований в отношении налоговых злоупотреблений, и гречкосеем.
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хотел бы видеть Секварелидзе - генпрокурор Украины! но пархатая олигархическая мафия,не допустит.
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"...По его словам, все члены..."

Ну те, що в групі "Довіра" всі ЧЛЕНИ, в тому ніхто не сумнівається.
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"Доверие" за недоверие??? Где ваша логика, члены доверия???
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