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 Політика України
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 З подіями в Нових Санжарах розберуться правоохоронці. Це було штучне блокування, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що з блокуванням приїзду в медичний центр Нацгвардії в Нових Санжарах евакуйованих з Китаю українців та іноземців розберуться правоохоронці, і впевнений, що переважна більшість місцевих жителів були раді допомогти своїм співгромадянам.

"Хочу подякувати окремо Національній гвардії, МВС, міністру внутрішніх справ, голові Полтавської обладміністрації. Ця ситуація була йому перевіркою, і в цій області у нас точно міцний хлопець. Також хочу подякувати МОЗ", - сказав він у четвер під час спілкування з українськими та іноземними громадянами, які перебували на обсервації в медцентрі "Нові Санжари", передає Цензор.НЕТ.

Зеленський також подякував місцевому населенню Нових Санжар. "Ви знаєте, що було штучне блокування. Там уже розберуться правоохоронні органи з цим питанням. Але я впевнений, що тут більшість, майже всі місцеві жителі розуміють, що до них приїхали їхні українці", - зазначив він.

Також дивіться: Я впевнений, що Скалецьку не втратимо, - Зеленський зустрівся з людьми, які перебували на обсервації в Нових Санжарах. ВIДЕО

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179637
 
   
 Топ коментарі
 
а "дядя Петя" отвечает: "Беги, Вовочка, беги! Самое время. Дальше могут и побить"
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Точно, это вам не ленточки перерезать на открытии потрохом автобусной остановки))
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а "дядя Петя" отвечает: "Беги, Вовочка, беги! Самое время. Дальше могут и побить"
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А як пацанва балується, коли порнофільми дивиться? Кіяа може розповісти теж. 😁
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Разберутся. И выйдут на свой же след
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От сказав геніяльний бубочка, що це були штучні заворушення - то так воно значить і є!
Зеленський ніколи не брехав і не бреше!!!!
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Знову піар.Чим ці люди заслужили,щоб до них президент приїжджав? Сиділи до останього в Китаї,а потім Україна рятуй.Так то всі ці завробітчани кажуть,нафіг мені ця Україна потрібна,а коли припече,то згадують про неї.
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Точно, это вам не ленточки перерезать на открытии потрохом автобусной остановки))
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Емм, так уже ж встановили особи тих, хто кидав каміння і бився з мєнтами. І це місцеві - вони потім навіть інтерв'ю вже подавали (і виявилося, що інтєлєхту там 0 - не дивно, що 86% в Нових Санжарах за Зе проголосували)...
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Американцы развернули мобильный госпиталь для своих эвакуированых граждан на военной базе, Австралия вообще на острове , а ЗЕбилы хотели розместить вывезеных из Уханя в санаториях размещенных в густонаселенных местах ! И ещё удивляются что люди вышли на протесты !
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А Японцы лечат в Токио. И никаких протестов. Правда, проблема купить маски и туалетную бумагу - всё скупили спекули.
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Ага и в Черновцах скот сборища организовывал тоже искусственно. Не надо жопу скоту животному прикрывать, чтобы перед Западом стыд замулить - правда она правда и есть. А правда такая: значительная часть социума - животно-шкурный скот, которому плевать на всех и вся, кроме себя! А кто такое прикрывает - тот тоже *****!
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Сегодня у Вовы дневной квартал.
Бенефис с выходом але-оп.
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он даже обязательным не занимается - вопросом генпрокурора
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а буба не хочет подвиг совершить, в резину-водолазку одеться и косануть,
на ссыкоте 5й раз?
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какой през такая и его имбецильная команда. косяк правительства а виновны жители.
бубочка, пора паковать чемоданы, коль нет мозгов править в государстве. )))))
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Та ясно,заслані козачки авакова спровокували і тепер правоохоронці авакова розберуться.Ну просто чудово,все хорошо прекрасная маркиза...
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Ясен пень, что это было искусственное блокирование.
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он такой доверчивый...это было не искусственное, а естественное блокирование
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Зеленский не просто тупой.... он патологический идиот и блазень.
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это когда натуралы блокируют... а когда всякие пи...
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ну и мразь. не так давно сам же пугал этими эвакуированными как биологическим оружием - "я их к вам в Конче-Заспу привезу". А тут теперь по кацапски начинает выть - всястрананежалеясилвединомпорыве
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Это понятно...цепочка известна: заказчик-организатор-подстрекатели-исполнители. Имена в студию!? Подстрекатели всё теже порохоботы, утром у них главный месседж "всех сжечь", днем попустило, а вечером в прыжке переобулись и "я ни я и корова не моя, то всё Зеленский"... Удивительные метаморфозы !
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У нас НЕТ медицины (!), у нас НЕТ по настоящему ответственных…. У нас НЕТ ничего, что бы позволило : вовремя выявить, не позволить распространится. И в случае распространения... - эффективно с этим бороться !!!

Это знают и понимают ВСЕ, кроме ДЕБИЛОВ !!!

ПОЭТОМУ, НЕЛЬЗЯ в страну завозить ничего и никого имевшего контакт с инфекцией - пока не пройдет инкубационный период, карантин и полнейшая проверка - 200% подтверждающая безопасность... ! КАКИМИ БЫ вы не прикрывались гуманными-тупыми слюнями !!!
37-42-48-52 миллиона населения НЕЛЬЗЯ ставить под угрозу - ради того , что бы ТУПО привезти в страну потенциально заражённых !!!
С медицинской точки зрения - они ПОТЕНЦИАЛЬНО ЗАРАЖЕННЫЕ !!!!

*

Люди , действовали фактически согласно ст 36 УК Украины. В целях защиты своей жизни и жизни окружающих, от противоправных - преступных действий властей, которые, своими действиями, угрожают жизням и здоровью людей ! Подвергая их потенциальной угрозе заражения !
А тех, кто сознательно разбивал окна в автобусах с потенциально заражённых - к ответу .

Власть нарушила Закон Украины "Про захист населення від інфекційних хвороб" в том числе Стаття 17. Права та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері захисту населення від інфекційних хвороб!
А сейчас пытается переложить свою преступную вину на население Украины.
Беречь и защищать надо свою родную землю и от оккупантов и от идиотов от власти! А дикари - это Зеленский, Аваков и Скалецкая! Перед отправкой рейса Китай снял 4 пассажиров с подозрениями. Они все время находились в общей группе, что прилетела в Украину! Затем их привезли в этот санаторий, что окружен жилыми домами.
Это точно не карантин, а идиотизм и дикость как раз со стороны нынешней власти Украины!

В подводных лодках не просто так задраивают отсеки ДАЖЕ С ЛЮДЬМИ в случае ЧП ...!

ЗАКОН ПРЯМО ОБЯЗЫВАЕТ власти и информировать население, и ПОЛУЧАТЬ у население ИХ СОГЛАСИЕ на размещение потенциально заражённых !!!!

Действия власти поставили жителей под угрозу заражения смертельной болезнью !
Угроза выражалась размещением в их населенном пункте потенциально заражённых вопреки прописанному в законодательству порядку !!!
Угроза была РЕАЛЬНОЙ существовала именно в ТОТ МОМЕНТ !!!

Статья 36. Необходимая оборона

1. Необходимой обороной признаются действия, совершенные с целью защиты охраняемых законом прав и интересов лица, которое защищается, или другого лица, а также общественных интересов и интересов государства от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке для немедленного предотвращения или прекращения посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.

2. Каждый имеет право на необходимую оборону независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.

4. Лицо не подлежит уголовной ответственности, если вследствие сильного душевного волнения, вызванного общественно опасным посягательством, оно не могло оценить соответствие причиненного им вреда опасности посягательства или обстановке защиты.

5. Не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему.
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Тут их много, зенит ціклон днепр, днепрпетровец, ні ні ні, итд. уймись цапа. З подіями в Нових Санжарах розберуться правоохоронці. Це було штучне блокування, - Зеленський - Цензор.НЕТ 775
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С чем именно ты не согласен ?! И приведи нормы закона это подтверждающие !
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Покажите уже этого дурачка психиатру, у него паранойя, ему везде враги мерещаться а в глазах путина он видит мир.
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С Звиробий,Шереметом раэабрались принялись за Санжары. Нельзя отдовать Санжары на расправу.Завтра плесень зеленая прийдет к нам. Почему? А потому что кроме как нагнать страха при помощи силовиков они ни на что не способны и это их единственный шанс удержаться у корыта.
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Верно, "бубочка", "переводите стрелки" на коронавирус.
На хозяйстве оставлен Арахамия, с него и спрос за Рябошапку, и за "надевание наручников" на Порошенко.
Арахимии и в Сочи с семьей будет хорошо (там по соседству в Адлере Маргаритка Симоньян супчик из башки бобровой ему сварит (ежели она, конечно, выжила в реанимации)), а вам с Аваковым виллы в Италии терять нельзя.
В Новых Санжарах сейчас спокойно, потому что карантин закончился, вирус не обнаружен.
Это вам не Верховная Рада.
Пусть Арахамия голосует, он к Сочам привычный, это его малая родина.
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Все вірно.
Потрібно покарати як самих продажний майданувальників, так і їхніх замовників.
А то зганьбили Україну на весь світ 20 лютого.
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