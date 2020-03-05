 З подіями в Нових Санжарах розберуться правоохоронці. Це було штучне блокування, - Зеленський

"Хочу подякувати окремо Національній гвардії, МВС, міністру внутрішніх справ, голові Полтавської обладміністрації. Ця ситуація була йому перевіркою, і в цій області у нас точно міцний хлопець. Також хочу подякувати МОЗ", - сказав він у четвер під час спілкування з українськими та іноземними громадянами, які перебували на обсервації в медцентрі "Нові Санжари", передає Цензор.НЕТ.

Зеленський також подякував місцевому населенню Нових Санжар. "Ви знаєте, що було штучне блокування. Там уже розберуться правоохоронні органи з цим питанням. Але я впевнений, що тут більшість, майже всі місцеві жителі розуміють, що до них приїхали їхні українці", - зазначив він.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

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Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.