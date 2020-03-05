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Все про:ГПУ (3589) відставка (645) реформи (1854) Рябошапка Руслан (318) Слуга народу (703) Корнієнко (149)

 Застопорилася реформа Генпрокуратури і не висувалися підозри, - "слуга народу" Корнієнко про претензії до Рябошапки

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що Генерального прокурора Руслана Рябошапку потрібно звільнити через те, що сповільнилася реформа прокуратури та не висуваються підозри.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, коментуючи претензії до Рябошапки, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ну, реформа. Треба провести аудит, що там відбувається. Вона трошки застопорилася, там є багато нюансів. Також сама розробка цієї реформи може десь була не дуже вдалою. Хоча, ми за це голосували, але з себе відповідальності не знімаємо ... Це також ті претензії, які висловлювали Офісу генерального прокурора з боку інших силових структур вчора про те, що не висуваються підозри - там сотнями, десятками", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що також Офіс генерального прокурора вів слабку комунікацію.

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На запитання про те, як застопорилася реформа, Корнієнко відповів: "Вона довго йде, йдуть переатестації. Ми розраховували, що вони закінчаться хоча б до нового року. А в березні ще кінця і краю не видно. Багато прокурорів відсуджують переатестацію. Тобто вона так трошки застопорилася".

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада збереться на позачергове засідання о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179636
 
 
 Топ коментарі
 
якось так підозріло не висувалися підозри ..головним ворогам зеземанди.
Тому цей прокурор не підходить!!
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Приватизированый Вовкой Генпрокурор не выполнил обещалку посадить Порошенко
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кто не побоится и посадит порошенко и его свинярчуков-настоящий прокурор,а ведь америка и европа не разрешают его посадить- ведь эта шайка выполняла все, что им скажут, а взамен им разрешили грабить страну
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якось так підозріло не висувалися підозри ..головним ворогам зеземанди.
Тому цей прокурор не підходить!!
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А ХОЧА Б ЩОСЬ зєбуїни не зробили через зєліну дупіту?
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ЗЕбіли вперто штовхають Україну в прірву, а зебелоїдам то подобається.
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Приватизированый Вовкой Генпрокурор не выполнил обещалку посадить Порошенко
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АРАХАМИЯ оказался смелее и сказал прямо!
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Что-то застопорилось... Ну, мы это... Ответственности не снимаем... Ага... Сами за это голосовали...Короче застопорилась - проблеял глава зебильной "партии" либеро-социо-украиноцентрист Корниенко.
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кто не побоится и посадит порошенко и его свинярчуков-настоящий прокурор,а ведь америка и европа не разрешают его посадить- ведь эта шайка выполняла все, что им скажут, а взамен им разрешили грабить страну
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Скорее, порошенко не зря колесил по Европам, убеждая наивных европейцев, что его политически преследуют.
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Порохоботы обзывали Рчбошапку последними словами, теперь внезапно он стал 'хорошим генпрокурором'
Просто порошенкой движет страх, что может прийти кто -то типа Лауры Ковеши или Сакварелидзе.

Поэтому произошло такое переобувание налету
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с рябо шапкой шайка договорилась, вот поэтому сейчас орут-каравул
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Зе среагировал вовремя. Генпрокурор - это очень сильная фигура. Должен быть смелым, независимым и незаангажированным. Рябошапка не был смелым. Этого уже достаточно, чтоб его уволить.
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рябая шапка был вообще никаким, пустое место с чубчиком
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Жаль. Время потеряно безвозвратно
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Школу прогуливаешь, решил здесь блеснуть своим А1 уровнем?
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Помесь бомжа, алкаша и слуги урода.
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Завязывай бомжевать тогда.
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Да купил Потрох Рябошапку с потрохами...надо же как-то домишко во Франции на что-то удерживать.
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правильно купили свинярчуки рябошапку ,
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мародер должен сидеть
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Скорее Клоун сам себя посадит,чем посадит Порошенко. Янукович тоже потратил годы,чтобы посадить Тимошенко, рассказать чем это закончилось?
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Почему вы сравниваете Тимошенко и Порошенко? Когда Тимошенко овощ посадил, Порошенко, владея 5 каналом, ни одного разу не выступил в ее защиту, просто молчал , как ж.
В действиях Тимошенко не было состава преступления, просто ей мстили Бойко с Фирташем за отжатый газ.
Тем более странным выгладит сейчас союз Батькивщины с опзж.
Преступления порошенко должны быть расследованы, и он, согласно закону, должен получить срок. Здесь дело не в личностях. Бойко тоже должен сидеть не в раде, а в камере, несмотря на то, что Луценко его отмазал, дело должно быть пересмотрено
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Застопорилась реформа Генпрокуратуры и не выдвигались подозрения, - "слуга народа" Корниенко
Я так думаю, что это подозрения Коломойскому, Дубилету, Боголюбову, Корбану,????
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Шибко мутные инициаторы этой отставки, да ещё и говорят, что выгоним сегодня а нового назначим потом ...... значит завтра с утра , те кого Рябошапка попёр, побегут восстанавливаться ... вот и весь фокус Застопорилася реформа Генпрокуратури і не висувалися підозри, - "слуга народу" Корнієнко про претензії до Рябошапки - Цензор.НЕТ 4214
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Зебільна реформа, це коли не зважаючи на Закон, виконуються хотелки пліснявих. А блокування реформ, це коли хотелки не виконуються. Зрозуміло
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