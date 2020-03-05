 Застопорилася реформа Генпрокуратури і не висувалися підозри, - "слуга народу" Корнієнко про претензії до Рябошапки

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, коментуючи претензії до Рябошапки, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ну, реформа. Треба провести аудит, що там відбувається. Вона трошки застопорилася, там є багато нюансів. Також сама розробка цієї реформи може десь була не дуже вдалою. Хоча, ми за це голосували, але з себе відповідальності не знімаємо ... Це також ті претензії, які висловлювали Офісу генерального прокурора з боку інших силових структур вчора про те, що не висуваються підозри - там сотнями, десятками", - сказав Корнієнко.
Він зазначив, що також Офіс генерального прокурора вів слабку комунікацію.
На запитання про те, як застопорилася реформа, Корнієнко відповів: "Вона довго йде, йдуть переатестації. Ми розраховували, що вони закінчаться хоча б до нового року. А в березні ще кінця і краю не видно. Багато прокурорів відсуджують переатестацію. Тобто вона так трошки застопорилася".
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада збереться на позачергове засідання о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці.
Тому цей прокурор не підходить!!
https://www.youtube.com/watch?v=0OKXnwaKVEo
Просто порошенкой движет страх, что может прийти кто -то типа Лауры Ковеши или Сакварелидзе.
Поэтому произошло такое переобувание налету
В действиях Тимошенко не было состава преступления, просто ей мстили Бойко с Фирташем за отжатый газ.
Тем более странным выгладит сейчас союз Батькивщины с опзж.
Преступления порошенко должны быть расследованы, и он, согласно закону, должен получить срок. Здесь дело не в личностях. Бойко тоже должен сидеть не в раде, а в камере, несмотря на то, что Луценко его отмазал, дело должно быть пересмотрено
Я так думаю, что это подозрения Коломойскому, Дубилету, Боголюбову, Корбану,????