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 Політика України
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Все про:Генштаб ЗС (453) ЗСУ (457) Хомчак (98)

 Повноваження начальника Генштабу і головнокомандувача ЗСУ після розділення посад оприлюднять, коли їх затвердить Зеленський, - Хомчак

Повноваження начальника Генерального штабу і головнокомандувача Збройних сил України будуть оприлюднені, коли їх затвердить президент України Володимир Зеленський, повідомив начгенштабу Руслан Хомчак.

"Функції всі будуть, коли затвердить президент ці функції. Він затверджує (їх. - Ред.). Тоді вони будуть відомі ... Але давайте, поки не буде ухвалено рішення тим, хто має його ухвалити, ми їх не казатимемо" , - сказав він журналістам після церемонії вручення дипломів випускникам навчальної програми для вищого військового керівництва "Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України" в Києво-Могилянській бізнес-школі в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Хомчака, розділення цих посад є необхідним, оскільки Україна йде шляхом євроінтеграції і щоб робота обох посадовців була більш ефективною.

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"Це вигідно Збройним силам України, це вигідно Державі Україна. У нас триває реформа. Реформа сьогодні практична. Вона сьогодні відкриває перед нами нові зміни і одна зі змін, яка має бути, - розмежування повноважень начальника Генерального штабу і головнокомандувача", - пояснив він.

Хомчак додав, що, оскільки Україна йде і розвивається в європейському напрямку, це розмежування необхідне для того, щоб кожен виконував конкретний функціонал, виконував його якісно, ​​і щоб був результат роботи як одного, так і другого посадовця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179633
 
 
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А ведь 29 числа не поверили в эту инфу. Ну и что теперь?

Полномочия начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ после разделения должностей обнародуют, когда их утвердит Зеленский, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1665
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Треба, насамперед, відмежувати бубочку від армії.
Як може цей типочок щось затверджувати чи погоджувати, якщо Збройні сили від нього, як Кацапетовка від Нью-Йорка?
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