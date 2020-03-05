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 Політика України
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Все про:Данілов (89) Росія (26624) РНБО (690)

 У нас є чітке завдання закінчити війну, але про поступки ворогові не йдеться, - секретар РНБО Данілов

Пріоритет влади - прагнення якомога швидше закінчити війну з РФ, яка триває вже понад шість років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю UA:Українське радіо заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

"На превеликий жаль, війна з Російською Федерацією триває вже понад шість років у нашій країні. Це питання не може сходити з нашого порядку денного і ми займаємося цим питанням щодня. Є чітке завдання закінчити цю війну. Але мова не йде про те, що ми можемо втратити наш авторитет та суверенітет, чи йти на поступки ворогу. Сьогодні проводиться багато консультацій щодо розведення військ. Розведення ми розглядаємо як гуманітарний процес", - сказав він.

За словами секретаря РНБО, " Росія розуміє, що в них може не вистачити грошового кисню, щоб утримати те штучне утворення, яке має назву Російська Федерація. Тому їм потрібно створювати собі зовнішнього ворога, щоб не розсипатися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуже хочемо, щоб цієї осені відбулися вибори в ОРДЛО, але якщо не будемо готові - їх не буде, - секретар РНБО Данілов

Данілов підкреслив, що Україна не віддає ні метра нашої території: "Тут пролита українська кров, тому ми будемо її захищати і йти не збираємося".

За його словами, пріоритет влади - прагнення "якомога швидше закінчити цю війну", однак як саме це буде зроблено, Данілов не говорить.

"Те, що стосується тактик і стратегій, то ми прагнемо якомога швидше закінчити цю війну. Я не буду відкривати всі таємниці, що ми зараз робимо та над чим працюємо, але я можу сказати, що наше військо готове до будь-якого опору наших ворогів. Ми підтвердили пять стратегій по деокупації Донецької та Луганської області. Затверджена також президентська стратегія, яка встановлює, що на першому місці стоїть людина, її безпека та можливості в нашій країні", - сказав секретар РНБО.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179630
 
 
 Топ коментарі
 
Війну можна завершити або перемогою, або поразкою.
У випадку війни України з хуйлопією треба тримати оборону, наносячи ворогу максимальні втрати, не здаваючи рідної землі.
Усе інше - від лукавого
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Закончить войну или победить? Другого не дано и не нужно подменять понятия. Закончить войну ето как закончить болеть. Или ты победил болезнь или ты подписал капитуляцию и сдох.
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"приоритет власти - закончить как можно быстрее войну". Это Украина начала войну? Украина отобрала Кубань и присоединила к своей территории? Это Украина посылает свои танки в Ростовскую или Воронежскую область? Это украинских ихтамнетов с удостоверениями ВСУ ловят под Ростовом? Мы живет в стране абсурда, где официально черное называют белым.
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" нормальные герои всегда идут в обход"
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не верьте этому луганскому урке! Что у него на уме, мы не узнаем. Да и вряд ли он порвал все свои связи с криминалом.
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"У нас есть четкая задача закончить войну"

Пацаны они, конечно, чОткие.
Жаль только, что луганские.
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з ким закінчити війну ця скотиняка ссить сказати, щоб необразити донецько-луганську мерзоту або кремлівських "господ". Так з ким закінчити війну? ворог повинен мати назву
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Війну можна завершити або перемогою, або поразкою.
У випадку війни України з ********* треба тримати оборону, наносячи ворогу максимальні втрати, не здаваючи рідної землі.
Усе інше - від лукавого
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Твоя "родина" - унітазія-лаптєстан-свинособакія чекає на розчленування та утілізацію.
А наші Воїни виконують те, що повинні, і не тобі про це базікати.
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вафлюган і конь "пєдалькін"-це саме ти.
Я виконав свій військовий долг, досі виконую долг волонтерський. А ти, гандон сєпарський, пішов до *****.
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те що ти ссикун і так зрозуміло.
Якби ти був там, де я, то точно б обісрався))
Іди, дитинко, не прогулюй школу.
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чуєш, "ваєнком", а я - командувач сектора...
Не повірив? отож))
Щось знаєш про "Дзигу", "18-ту", "Боцман".. Ти ж ваєнком, пєтя, а ето значит.. Ні? Ну тоді прощавай, або на понятній тобі мові - "иди броди"
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читати не вмієш?
пішов ти в дупу до *****
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Бачив я таких понтарей. Мабута, мрій далі))
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Войну можно закончить двумя способами: уничтожив врага, или сдавшись врагу. Иначе,- получаем замороженный конфликт, что ещё хуже войны.
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Закончить войну или победить? Другого не дано и не нужно подменять понятия. Закончить войну ето как закончить болеть. Или ты победил болезнь или ты подписал капитуляцию и сдох.
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Лечение пневмонии по методу Зе: -Нужно просто перестать кашлять
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Если продолжать в аллегории с медициной, то Зеленский и ко, предлагают перевести болезнь в хроническую форму.
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Конечно, какие же это "уступки" ? Просто капитуляция.
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Як же цей бухарь кацапський збирається захищатися від ворога? Може запахом часника і цибулі з рота?
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Это даже против вампиров не работает, а не то что притив "подшатнцев".

Один из героев мюзикла "Бал в вампирами" (Шагал кликали его) пожевал чесночку - да и побежал к вампирам в замок дочь спасать.
Кровь выпили из него...
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Украина не отдает ни метра нашей территории: "Здесь пролита украинская кровь, поэтому мы будем ее защищать и уходить не собираемся". Что ОНО несёт!!! Отдали Крым, часть Донбасса, и продолжаем отводить свои войска, в то время, как Раша увеличивает своё военное присутствие и продолжает наращивать наступательные вооружения у наших границ.
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Уступать врагу - значит сдаться!
Осталось определить всех врагов. Одного мы все знаем - мордор. Но это не все!
Большое количество украинцев, которые считают врагами украинцев, живущих в Донецке ...
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Вот и нужно определить всех пособников!
Все знают, что рашка ведет войны за счет денег от нефти. Значит, каждый потраченный литр бензина или дизтоплива - патрон для стрельбы по украинцам! Пособники?
К стати, все пособники врага в один голос кричат, что они не пособники.
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негодники !
да как они могут не считаться с этими прекрасными людьми ??
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Гуманисты.
Гуманное, говорит, отношение.
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"приоритет власти - закончить как можно быстрее войну". Это Украина начала войну? Украина отобрала Кубань и присоединила к своей территории? Это Украина посылает свои танки в Ростовскую или Воронежскую область? Это украинских ихтамнетов с удостоверениями ВСУ ловят под Ростовом? Мы живет в стране абсурда, где официально черное называют белым.
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Да но , кто выбрал эту власть ? Даже армия и АТОшники были за зебила, 73 % это вам не хухры мухры , это диагноз.
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АбсЮрд! Бывший директор Луганского зоопарка в роли стратега по вопросу завершения войны!!!!?????
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Якось дивно:
"К большому сожалению, война с (?) Российской Федерацией продолжается уже более шести лет в нашей (?) стране.
Источник: https://censor.net.ua/n3179630
А повинно отак:
"К большому сожалению, Российская Федерациия не прекращает уже более шести лет войну с Украиной»
Источник: https://censor.net.ua/n3179630
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Назначение ставленника Москвы министром обороны - это совсем не уступка врагу
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Будут партнёры тыкать мордой в минские соглашения.
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Щоб ми за вас не додумували, то ви нам чітко і ясно поясніть, як ви збираєтесь закінчувати війну, по пунктах. Розкажіть, як країна, на яку напав ворог, може бути ініціатором закінчення війни? В який спосіб? Бо судячи по тому, що меле кулеба, по призначенню тарана, протеже кгбшного єрмака, планам призначити кацапа Генпрокурором, ми "додумуємо", що ви втілюєте план "фуйла -коломойського" про капітуляцію
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а відведення військ це що як не поступки ворогові?
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просто жалюгідно ворог окупував частину наших територій а цим клоунам основне завдання закінчити війну навіть не забрати своє а просто здатись тільки так щоб ніхто не подумав що вони пішли на поступки якою відбірною маячнею годує ********* продавчинь і перукарок тридцять плюс
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и где бубочка таких "стратегов" набирает? )))
вот что значит идти во власть не имея мозгов и своей вменяемой команды. собрал всю шалупень под свои знамена ))))
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Закінчити не означає перемогти.Значить буде українська армія відступати,при цьому будуть безглуздо хлопці і дівчата помирати.
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Як оце: "Данилов подчеркнул, что Украина не отдает ни метра нашей территории" Источник: https://censor.net.ua/n3179630
в його голові поєднується з оцим: "Разведение мы рассматриваем как гуманитарный процесс" Источник: https://censor.net.ua/n3179630
Шось на кшталт "стій там та йди сюди". Там адекватні люди є?
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Бубочці повчитись би у Ердогана. Але давати відсіч ворогу, це не на роялі х#єм стукати.

Турция готовится к серьезной драке, к сирийской границе стягивается все больше войск, а промышленность перешла на ускоренный график выпуска отечественных систем ПВО ближней и средней дальности. на море тоже происходят важные, хотя и пока незаметные события. Для понимания того, что там происходит, достаточно взглянуть на эту инфографику.

У нас є чітке завдання закінчити війну, але про поступки ворогові не йдеться, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 7635

https://defence-line.org/2020/03/dvuxsotyj-skoryj-iz-sirii-chast-2/
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... ребёнок должен родиться, но женщина останется целкой. Я правильно понял слова Данилова? Война заканчивается победой одной из сторон. Почему кацапы не празднуют победу в первой и второй чеченской войне? потому что там пирова победа.
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Клоуни не перестають бубоніти про "закончить войну". Війну може закінчити той хто її почав. Не Україна напала на РФ і не українські танки і ракетні установки стоять під Воронежем і Ростовом!!! Клоуни зрозумійте, що проти України вчинений акт агресії, і ви як влада повинні зробити все, щоб звільнити українську землю від окупанта.
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Я уже представляю как в 1942 Сталин или Черчиль собрали народ и обьявили, а давайте закончим войну. Так как Франция закончила войну в 1939
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Безусловно, Порошенко, если бы он остался на второй срок, провёл бы парад победы на Красной площади и приветствовал бы воинов ВСУ, стоя на трибуне мавзолея. Но Президентом стал Зеленский, который капитулировал перед пуйлом и сдал врагу окоп под кодовым названием "Баня".
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Зеля почти пошёл на войну (4 раза собирался в военкомат), но дошёл "только до середины":
У нас є чітке завдання закінчити війну, але про поступки ворогові не йдеться, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 830
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Конечно не уступки, а аккуратное вылизывание сраки московскому ***** всей ЗЕленой шайкой и особенно Глвнокомандующим всех времен и народов великим дегенератом ЗЕянелохом.
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Какие ступки,если ты сам сепар,куда уж уступать?
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Есть только один рецепт окончания войны: кто-то должен ее проиграть! Данилов, ты же уже знаешь ответ, кому вы отвели эту роль побежденного в этой войне и у кого она в голове уже закончилась...(Ведь кроме "перестать стрелять" нужно еще чтобы восторжествовала справедливость и оккупант отстроил то, что разрушил!) А у вовика в голове нет стратегических планов, он ведь даже не успевает думать, не то что воевать...
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Сколько зебилам можно объяснять? Войну нельзя закончить. Ее можно выиграть или проиграть.
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Да можно, все можно. Ты просто маленький еще и сложных вещей не понимаешь.
Можно даже сделать так что будут оба будут считать себя победившими.
Не веришь? Свежайший пример война Америки в Афганистане с талибами.

Каждый говорит - цели войны, которые мы для себя ставили, полностью достигли, а мнение проигравших нас вообще не интересует.
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Украина УЖЕ ТЕРЯЕТ АВТОРИТЕТ И СУВЕРЕНИТЕТ,авнсом и В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ отводя войска,чем противник незамедлительно воспользовался.Украина теряет от того,что отдав на обмен отпетых головорезов.получет в обмен минимальное количество действительно защитников Украины .а по бОльшей степени категорию "кого попало".Украина уже потеряла .включившись в кремлёвскую ловушку под названием "минско-нормандский формат" и дальше глупо продолжать идти по ложному пути (воен. действия не прекращаются.львинная доля военнопленных солдат или неизвестна,или они продолжают находиться в плену)Ещё глупее прикрываться обменом,продвигая прокремлёвские "хотелки",опасные для многомиллионного населения подконтрольной Киеву Украины....
Пусть эти словоблуды запхнут себе в зад этот словесный понос.маскируя егно под заботу об украинцах и прикрывая им свой страх делать решительные действия.
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Один з подарунків до путінського свята "побєдобесія" - повна капітуляція України, яка запланована на квітень. Від Єрмака і Зеленського чекають виконання так званих їхніх зобов'язань, які абсолютно не мають жодного стосунку до Мінських домовленостей. Зеленського змусили дату обіцянку, яка рівноцінна капітуляції і яка не витікає з попередніх документів. Хлопчик старається виконати обіцянку.
Путін вибиває з Зе капітуляцію до 9 травня - Андрій Піонтковський
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