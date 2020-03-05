 У нас є чітке завдання закінчити війну, але про поступки ворогові не йдеться, - секретар РНБО Данілов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю UA:Українське радіо заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.
"На превеликий жаль, війна з Російською Федерацією триває вже понад шість років у нашій країні. Це питання не може сходити з нашого порядку денного і ми займаємося цим питанням щодня. Є чітке завдання закінчити цю війну. Але мова не йде про те, що ми можемо втратити наш авторитет та суверенітет, чи йти на поступки ворогу. Сьогодні проводиться багато консультацій щодо розведення військ. Розведення ми розглядаємо як гуманітарний процес", - сказав він.
За словами секретаря РНБО, " Росія розуміє, що в них може не вистачити грошового кисню, щоб утримати те штучне утворення, яке має назву Російська Федерація. Тому їм потрібно створювати собі зовнішнього ворога, щоб не розсипатися".
Данілов підкреслив, що Україна не віддає ні метра нашої території: "Тут пролита українська кров, тому ми будемо її захищати і йти не збираємося".
За його словами, пріоритет влади - прагнення "якомога швидше закінчити цю війну", однак як саме це буде зроблено, Данілов не говорить.
"Те, що стосується тактик і стратегій, то ми прагнемо якомога швидше закінчити цю війну. Я не буду відкривати всі таємниці, що ми зараз робимо та над чим працюємо, але я можу сказати, що наше військо готове до будь-якого опору наших ворогів. Ми підтвердили пять стратегій по деокупації Донецької та Луганської області. Затверджена також президентська стратегія, яка встановлює, що на першому місці стоїть людина, її безпека та можливості в нашій країні", - сказав секретар РНБО.
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Пацаны они, конечно, чОткие.
Жаль только, что луганские.
У випадку війни України з ********* треба тримати оборону, наносячи ворогу максимальні втрати, не здаваючи рідної землі.
Усе інше - від лукавого
А наші Воїни виконують те, що повинні, і не тобі про це базікати.
Я виконав свій військовий долг, досі виконую долг волонтерський. А ти, гандон сєпарський, пішов до *****.
Якби ти був там, де я, то точно б обісрався))
Іди, дитинко, не прогулюй школу.
Не повірив? отож))
Щось знаєш про "Дзигу", "18-ту", "Боцман".. Ти ж ваєнком, пєтя, а ето значит.. Ні? Ну тоді прощавай, або на понятній тобі мові - "иди броди"
пішов ти в дупу до *****
Один из героев мюзикла "Бал в вампирами" (Шагал кликали его) пожевал чесночку - да и побежал к вампирам в замок дочь спасать.
Кровь выпили из него...
Осталось определить всех врагов. Одного мы все знаем - мордор. Но это не все!
Большое количество украинцев, которые считают врагами украинцев, живущих в Донецке ...
Все знают, что рашка ведет войны за счет денег от нефти. Значит, каждый потраченный литр бензина или дизтоплива - патрон для стрельбы по украинцам! Пособники?
К стати, все пособники врага в один голос кричат, что они не пособники.
да как они могут не считаться с этими прекрасными людьми ??
Гуманное, говорит, отношение.
"К большому сожалению, война с (?) Российской Федерацией продолжается уже более шести лет в нашей (?) стране.
Источник: https://censor.net.ua/n3179630
А повинно отак:
"К большому сожалению, Российская Федерациия не прекращает уже более шести лет войну с Украиной»
Источник: https://censor.net.ua/n3179630
вот что значит идти во власть не имея мозгов и своей вменяемой команды. собрал всю шалупень под свои знамена ))))
в його голові поєднується з оцим: "Разведение мы рассматриваем как гуманитарный процесс" Источник: https://censor.net.ua/n3179630
Шось на кшталт "стій там та йди сюди". Там адекватні люди є?
Турция готовится к серьезной драке, к сирийской границе стягивается все больше войск, а промышленность перешла на ускоренный график выпуска отечественных систем ПВО ближней и средней дальности. на море тоже происходят важные, хотя и пока незаметные события. Для понимания того, что там происходит, достаточно взглянуть на эту инфографику.
https://defence-line.org/2020/03/dvuxsotyj-skoryj-iz-sirii-chast-2/
Можно даже сделать так что будут оба будут считать себя победившими.
Не веришь? Свежайший пример война Америки в Афганистане с талибами.
Каждый говорит - цели войны, которые мы для себя ставили, полностью достигли, а мнение проигравших нас вообще не интересует.
Пусть эти словоблуды запхнут себе в зад этот словесный понос.маскируя егно под заботу об украинцах и прикрывая им свой страх делать решительные действия.
Путін вибиває з Зе капітуляцію до 9 травня - Андрій Піонтковський