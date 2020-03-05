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Все про:Зеленський (4682) Кабмін (3825)

 5-6 вакансій у новому Кабміні поки що не закриті, тривають консультації, - Зеленський. ВIДЕО

У новому складі Кабінету міністрів залишається 5-6 вакантних місць, які найближчим часом заповняться.

Про це Зеленський сказав журналістам під час поїздки в Полтавську область, передає Цензор.НЕТ.

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"Вакантні місця в Кабміні - це питання, я думаю, насамперед до прем'єр-міністра. Ми будемо з ним спілкуватися. Я теж під контролем тримаю цю ситуацію, тривають консультації", - сказав Президент.

Він зазначив, що провів "багато днів" з "різними людьми, які працюють в Україні, або українцями, які працюють за кордоном", спілкуючись про це.

"Кожне міністерство пріоритетне, але з приводу економіки, з приводу першого віцепрем'єра, якого у нас не було, віцепрем'єр-міністра економіки України. Потім ми хочемо приділити увагу промисловості, вирішувати і пропонувати нову структуру буде прем'єр-міністр, і що це буде - окремо віцепрем'єр-міністр або ж щодо промисловості України будувати окреме міністерство. Я не знаю, чи вистачить у нього терпіння, оскільки повністю побудувати окреме міністерство - це від 5 до 9 місяців, а ви ж бачите, яке терпіння в українців - вони не хочуть жодного дня. Тому буде спокійна, зважена позиція. Я знаю, що там не закрито зараз 5-6 принципових вакансій. Закриються обов'язково", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський намагається перекласти відповідальність за провальне правління із себе на силовиків та уряд, - Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179628
 
 
 Топ коментарі
 
На гуцульщині розводять баранів. Думаю зможете домовитися і вам виділять 5-6 особин, щоб завершити формування кабміну.
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Может Азарова поставить министром культуры? 5-6 вакансий в новом Кабмине пока не закрыты, продолжаются консультации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5487
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Та Азіров, льогко би міг бути в цій команді прєзєдєнтом.
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Від участі в уряді, який формується з представників від різних олігархів , адекватні кандидати відмовляються і тікають зразу. Так як зразу відома доля "такого" уряду.5-6 вакансий в новом Кабмине пока не закрыты, продолжаются консультации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8886
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не , в аграрии Яныча , он что то там на счет лопаты мечтал 5-6 вакансий в новом Кабмине пока не закрыты, продолжаются консультации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2591
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Шо ж ты, брехло, девочку с собачкой в Китае бросил ? Кроме нее еще несколько украинцев ждут, что их заберут . Уже не интересно девочку защищать ?
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Пишите на Роисю.
Нормальные управленцы в ЗЕбанарии работать не станут.
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Производственно-экономического блока нет совсем. Вообще совсем. Никто из нормальных не хочет мараться.
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Так тут ведь мало того, что потом никто руки не подаст и на работу не возьмет.
Возможно еще и уголовка нарисуется.
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А Сааккашвілі ніяку посаду не пропонують? А чього? Ах, такий реформатор пропадає! 5-6 вакансий в новом Кабмине пока не закрыты, продолжаются консультации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9968 5-6 вакансий в новом Кабмине пока не закрыты, продолжаются консультации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1442
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Куди вони подівались всі?
Зовсім недавно, вони Порошенку, прямо дорогу не давали перейти, котились гавкали, попереду собачою тічкою.
А зараз, чи у відпустках всі?
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А где всякие-разные Семен-Семенченки, Соболевы, партия Самонемощь? Или уже сыграли свои роли и пока за ненадобностью сидят на пайках?
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Зеленский дал второй концерт: третий и последний концерт будет в конце года - прогноз Март 5, 2020Без рубрикиКомментарии

Впереди Зеленского неизбежно будет ждать бесславное падение. Его новое правительство - это сборище приспособленцев и назначенцев олиграхов, под которых Зе прогнулся. Это правительство импотентов, которое сможет только раздать деньги лоббистам и, скорее всего, доведет страну до дефолта.
Вся вчерашняя речь президента в ВР была популистской и демагогической от первого слова до последнего. Проблемы Украины носят сложный системный характер и решить их без болезненных, длительных и решительных реформ невозможно. Сохранить высокий рейтинг в период таких тяжелых преобразований невозможно.
Поэтому у Зеленского изначально, сразу после выборов, была альтернатива: или реформы или рейтинг. Зеленский, не *********, выбрал рейтинг.
Такие оценки высказал в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Трудно было даже представить более неудачный момент для смены правительства. В мире свирепствует коронавирус, который грозит обвалить финансовые рынки. Еврооблигации Украины на вторичном рынке падают. Зарубежные инвесторы стали испытывать скепсис по поводу украинских ОВГЗ. МВФ не готов возобновить кредитование. Уже в мае в бюджете не будет средств чтобы оплачивать государственный долг.
- Зеленскому трудно было выбрать более неудачный момент для смены правительства - эксперт
И на этом фоне Зеленский принимает решение сменить всю правительство, которое реально ставит Украину под риск дефолта!
Что его подвигло к этому сверх рискованному решению, которое на Западе вызвало недоумение, раздражение и даже сомнения в адекватности?
Причин три:
1. Зависимость от Коломойского.
2. Страх перед олигархами.
3. Нежелание идти на тяжелые, болезненные реформы, которые приведут в падению рейтинга.
Но зачем идти на один срок и волноваться за рейтинг?! Наверное, в душе хочется побыть два срока!
- Зачем Зеленскому рейтинг, если он явно не собирается проводить никаких реформ
По существу вчера Зеленский вскрыл второй конверт и попросил у общества дать ему еще один шанс. Правда, попросил подленько.
Попытка дистанцироваться от действий правительства, типа «Кто эти люди? Как они попали в правительство? Уберите их!», выглядела глупо, безответственно и трусливо. Но почему мы решили, что Зеленский умен, ответственен и смел? Возможно, таким был его киногерой Голобородько, которого они слепили вместе с ИВК, но не сам Зеленский.
- Иллюзии кончились: Зеленский оказался феноменально слабым и бездарным - политолог
Впереди Зеленского неизбежно будет ждать бесславное падение.
Его новое правительство - это сборище приспособленцев и назначенцев олиграхов, под которых Зе прогнулся. Это правительство импотентов, которое сможет только раздать деньги лоббистам и, скорее всего, доведет страну до дефолта.
- Обновление правительства - это новый пакт Зеленского и олигархов, - экс-нардеп
Вчера Президент лишился значительной, возможно, решающей поддержки Запада, а через 3-4 месяца от него отвернется весь креативный класс Украины, - свободные, самодостаточные люди, которые не хотят зависеть от бюджета, которые требуют отстранения олигархов от власти и создания нормальной рыночной среды и обеспечения верховенства права.
Третий конверт Зеленского, когда он через 7-9 месяцев вынужден будет уволить никчемного Шмыгаля, будет последним.
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На гуцульщині розводять баранів. Думаю зможете домовитися і вам виділять 5-6 особин, щоб завершити формування кабміну.
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Была ли еще власть в Украине в которую не хотели наши политики вступить? ЗЕвирусные блин!Специально в Санжары поехал, чтобы признаться?
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Знаток грибов очень рано утром в темноте начал сбор грибов на нюх (патамуша опытный) ... Сорвал, понюхал -подосиновичек... Сорвал,понюхал следующий - подберезовичек, и положил в корзинку... И... следующий - ХОРОШО ЧТО НЕ ВСТУПИЛ)) Аваков вступил дважды ... Зеленский завидует его колокольчикам... Уважает
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шото фофачка невесел
шось головочку павєсил))
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Да это еще вовачка не осознал, во что он вляпался! Интересно, а что думают 73% ублюдков, его избравших, они-то хоть начали догадываться, кого выбрали?
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Будешь тут грустен, если обещал "«Я не ваш оппонент, я ваш приговор»(С).
После таких "соц. обязательств" отступать неловко позади Ростов.
Но все дело в том, что и впереди маячит изгнание из виллы в Италии, где "посадок по разнарядке", да еще 5-го Президента Украины, да еще по сфабрикованному делу, просто не понимают (а если понимают, то им из США разъяснят, как нужно правильно понимать).
Куда же "бубочке" после окончания каденции податься?
До которого, еще нужно дожить, к слову.
Не "всякая птица президент долетит до" Ростова.
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Прощание Пороха перед посадкой новым генпрокурором? Очень впэвнэннэ облыччя у 6-го!
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Одна гоп компания. Украинские олигархи не могут существовать, если они не в сговоре
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- А помнишь, как ты на меня на стадионе быковал?
- Та я, это...
- Ну да, Беня приказал.
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Первое отделение в ЗЮ цирке закончилось. Ждём в антракте весёлых клоунов.
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Так пять или шесть?
Что до такой степени туп что не модешь запомнить одну цифру?
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Лол даже гнилые, старые политики не спешат пачкаться в это Зерьмо
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сем-восем. Та хазяйка курчат своїх по іменам знає!!!
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чим більше воно базікає, тим більше видно його нульовий рівень
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"....Бачите який терпець у українців?..." - абіжається, тєрпіли потєрпєть нє могут....
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меня возьмите у меня большие яйца, поэтому ля бемоль минор трезвучие исполняю легко
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Сначала должна Скалецкая проверить, а вдруг ты врешь.
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5-6 вакансій у новому Кабміні поки що не закриті, тривають консультації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2570

-ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ - СОРАТНИКИ! ПРИЕМНИКИ -КАПИТУЛЯНТЫ !!!
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Beard

@Angrybeardman

Що я можу сказати. Це найкращий приклад закомплексованої людини. Комплекс Наполеона як по підручнику
Вмикайте таймер, як скоро на Гончаренка відкриє справу ДБР, або "ахкакойміністр" знайде нові докази у якійсь справі проти нього. Зе не сильний лідер, він маленька мстива людина
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Доиграетесь вы с этими коломойскими показушниками
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Безграмотные дармоеды на должность без истории успеха и образования. Начиная со слуг в раде.
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единственное что в стране делают-менять уряд и повышать себе зарплаты и фсе
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"5-6 вакансий в новом Кабмине пока не закрыты, продолжаются консультации, - Зеленский."

Сколько предлагают за каждую позицию?
Отдавайе еста только самому высокому биддеру!
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Неэффективный министр Януковича теперь снова считается эффективным, но уже при «новых лицах»


Теперь есть надежда, что наконец-то довольны критики Уляны Супрун.
Минздрав теперь возглавил «крепкий хозяйственник», бывший министр правительства Азарова - Илья Емец.
Никогда «новые лица» еще не были такими новыми.
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Так 5 или 6 вакансий? Неужели не могут шестёрки посчитать клоуну точное количество? Или преЗеденту тяжело запомнить цифру?
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ну может чаво объединят в виду нехватки министров.........
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да, гдэ-то так: сэм - восэм (с) 5-6 вакансій у новому Кабміні поки що не закриті, тривають консультації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8236 о, Господи, они уже дл анекдотов докатились...
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Очень бы хотелось проанализировать программу нового правительства и соответственно принцип его формирования. К сожалению это невозможно. Ибо нет ни программы ни принципов. Есть кучка людей случайно выбранных Зеленским, желающим прикрыть дичайшие провалы своей внутренней и внешней политики сменой ничего не значущих фигур. Если рефреном правительства Гончарука было "Все только начинается !", то рефреном правительства Шмыгаля можно смело ставить "Все уже закончилось!". Даже люди... В отчаянной экономической ситуации правительство начинает вообще без министров промышленного блока. Их просто нет.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Готов принять на себя "все тяготы и лишения" на одно из вакантных мест. Зарплату попрошу меньше чем у Коболева , на тысяч 500 соглашусь. Если что,все предложения в личку.
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Передайте нашему наполеончику зюзе от настоящего Наполеона

Наибольшая из всех безнравственностей - это браться за дело, которое не умеешь делать.
Бонапарт Наполеон
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«Сам принцип смены правительства напоминает работу генератора случайных чисел.

ХЗ кто, ХЗ зачем, ХЗ что умеют, но поменяли - хуже уже не будет.
Что интересно, послужной список и биографии уже не такие далекие от прежней власти.
То есть, принцип - "берем тамаду, он еще точно не воровал" отложили в сторону»
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Лысого из квартала так и не пристроили.Сидит в президентском резерве,ждет пока волосы отрастут. 5-6 вакансій у новому Кабміні поки що не закриті, тривають консультації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7845
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Сувуху пусть возьмут. министром молодежи и спорта.
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