 5-6 вакансій у новому Кабміні поки що не закриті, тривають консультації, - Зеленський. ВIДЕО

Про це Зеленський сказав журналістам під час поїздки в Полтавську область, передає Цензор.НЕТ.
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"Вакантні місця в Кабміні - це питання, я думаю, насамперед до прем'єр-міністра. Ми будемо з ним спілкуватися. Я теж під контролем тримаю цю ситуацію, тривають консультації", - сказав Президент.
Він зазначив, що провів "багато днів" з "різними людьми, які працюють в Україні, або українцями, які працюють за кордоном", спілкуючись про це.
"Кожне міністерство пріоритетне, але з приводу економіки, з приводу першого віцепрем'єра, якого у нас не було, віцепрем'єр-міністра економіки України. Потім ми хочемо приділити увагу промисловості, вирішувати і пропонувати нову структуру буде прем'єр-міністр, і що це буде - окремо віцепрем'єр-міністр або ж щодо промисловості України будувати окреме міністерство. Я не знаю, чи вистачить у нього терпіння, оскільки повністю побудувати окреме міністерство - це від 5 до 9 місяців, а ви ж бачите, яке терпіння в українців - вони не хочуть жодного дня. Тому буде спокійна, зважена позиція. Я знаю, що там не закрито зараз 5-6 принципових вакансій. Закриються обов'язково", - додав Зеленський.
Нормальные управленцы в ЗЕбанарии работать не станут.
Возможно еще и уголовка нарисуется.
Зовсім недавно, вони Порошенку, прямо дорогу не давали перейти, котились гавкали, попереду собачою тічкою.
А зараз, чи у відпустках всі?
Впереди Зеленского неизбежно будет ждать бесславное падение. Его новое правительство - это сборище приспособленцев и назначенцев олиграхов, под которых Зе прогнулся. Это правительство импотентов, которое сможет только раздать деньги лоббистам и, скорее всего, доведет страну до дефолта.
Вся вчерашняя речь президента в ВР была популистской и демагогической от первого слова до последнего. Проблемы Украины носят сложный системный характер и решить их без болезненных, длительных и решительных реформ невозможно. Сохранить высокий рейтинг в период таких тяжелых преобразований невозможно.
Поэтому у Зеленского изначально, сразу после выборов, была альтернатива: или реформы или рейтинг. Зеленский, не *********, выбрал рейтинг.
Такие оценки высказал в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Трудно было даже представить более неудачный момент для смены правительства. В мире свирепствует коронавирус, который грозит обвалить финансовые рынки. Еврооблигации Украины на вторичном рынке падают. Зарубежные инвесторы стали испытывать скепсис по поводу украинских ОВГЗ. МВФ не готов возобновить кредитование. Уже в мае в бюджете не будет средств чтобы оплачивать государственный долг.
- Зеленскому трудно было выбрать более неудачный момент для смены правительства - эксперт
И на этом фоне Зеленский принимает решение сменить всю правительство, которое реально ставит Украину под риск дефолта!
Что его подвигло к этому сверх рискованному решению, которое на Западе вызвало недоумение, раздражение и даже сомнения в адекватности?
Причин три:
1. Зависимость от Коломойского.
2. Страх перед олигархами.
3. Нежелание идти на тяжелые, болезненные реформы, которые приведут в падению рейтинга.
Но зачем идти на один срок и волноваться за рейтинг?! Наверное, в душе хочется побыть два срока!
- Зачем Зеленскому рейтинг, если он явно не собирается проводить никаких реформ
По существу вчера Зеленский вскрыл второй конверт и попросил у общества дать ему еще один шанс. Правда, попросил подленько.
Попытка дистанцироваться от действий правительства, типа «Кто эти люди? Как они попали в правительство? Уберите их!», выглядела глупо, безответственно и трусливо. Но почему мы решили, что Зеленский умен, ответственен и смел? Возможно, таким был его киногерой Голобородько, которого они слепили вместе с ИВК, но не сам Зеленский.
- Иллюзии кончились: Зеленский оказался феноменально слабым и бездарным - политолог
Впереди Зеленского неизбежно будет ждать бесславное падение.
Его новое правительство - это сборище приспособленцев и назначенцев олиграхов, под которых Зе прогнулся. Это правительство импотентов, которое сможет только раздать деньги лоббистам и, скорее всего, доведет страну до дефолта.
- Обновление правительства - это новый пакт Зеленского и олигархов, - экс-нардеп
Вчера Президент лишился значительной, возможно, решающей поддержки Запада, а через 3-4 месяца от него отвернется весь креативный класс Украины, - свободные, самодостаточные люди, которые не хотят зависеть от бюджета, которые требуют отстранения олигархов от власти и создания нормальной рыночной среды и обеспечения верховенства права.
Третий конверт Зеленского, когда он через 7-9 месяцев вынужден будет уволить никчемного Шмыгаля, будет последним.
шось головочку павєсил))
После таких "соц. обязательств" отступать неловко
позади Ростов.
Но все дело в том, что и впереди маячит изгнание из виллы в Италии, где "посадок по разнарядке", да еще 5-го Президента Украины, да еще по сфабрикованному делу, просто не понимают (а если понимают, то им из США разъяснят, как нужно правильно понимать).
Куда же "бубочке" после окончания каденции податься?
До которого, еще нужно дожить, к слову.
Не "всякая
птицапрезидент долетит до" Ростова.
- Та я, это...
- Ну да, Беня приказал.
Что до такой степени туп что не модешь запомнить одну цифру?
-ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ - СОРАТНИКИ! ПРИЕМНИКИ -КАПИТУЛЯНТЫ !!!
Beard
@Angrybeardman
Що я можу сказати. Це найкращий приклад закомплексованої людини. Комплекс Наполеона як по підручнику
Вмикайте таймер, як скоро на Гончаренка відкриє справу ДБР, або "ахкакойміністр" знайде нові докази у якійсь справі проти нього. Зе не сильний лідер, він маленька мстива людина
Сколько предлагают за каждую позицию?
Отдавайе еста только самому высокому биддеру!
Теперь есть надежда, что наконец-то довольны критики Уляны Супрун.
Минздрав теперь возглавил «крепкий хозяйственник», бывший министр правительства Азарова - Илья Емец.
Никогда «новые лица» еще не были такими новыми.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Наибольшая из всех безнравственностей - это браться за дело, которое не умеешь делать.
Бонапарт Наполеон
ХЗ кто, ХЗ зачем, ХЗ что умеют, но поменяли - хуже уже не будет.
Что интересно, послужной список и биографии уже не такие далекие от прежней власти.
То есть, принцип - "берем тамаду, он еще точно не воровал" отложили в сторону»