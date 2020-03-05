 5-6 вакансій у новому Кабміні поки що не закриті, тривають консультації, - Зеленський. ВIДЕО

Про це Зеленський сказав журналістам під час поїздки в Полтавську область, передає Цензор.НЕТ.

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"Вакантні місця в Кабміні - це питання, я думаю, насамперед до прем'єр-міністра. Ми будемо з ним спілкуватися. Я теж під контролем тримаю цю ситуацію, тривають консультації", - сказав Президент.

Він зазначив, що провів "багато днів" з "різними людьми, які працюють в Україні, або українцями, які працюють за кордоном", спілкуючись про це.

"Кожне міністерство пріоритетне, але з приводу економіки, з приводу першого віцепрем'єра, якого у нас не було, віцепрем'єр-міністра економіки України. Потім ми хочемо приділити увагу промисловості, вирішувати і пропонувати нову структуру буде прем'єр-міністр, і що це буде - окремо віцепрем'єр-міністр або ж щодо промисловості України будувати окреме міністерство. Я не знаю, чи вистачить у нього терпіння, оскільки повністю побудувати окреме міністерство - це від 5 до 9 місяців, а ви ж бачите, яке терпіння в українців - вони не хочуть жодного дня. Тому буде спокійна, зважена позиція. Я знаю, що там не закрито зараз 5-6 принципових вакансій. Закриються обов'язково", - додав Зеленський.

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