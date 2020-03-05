 Маска - це не захист, вона надівається тільки на людину, у якої є симптоми ГРВІ, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час зустрічі з евакуйованими з КНР, які завершили обсервацію в Нових Санжарах.
Ляшко нагадав українцям, що немає необхідності носити маски.
"Маски - це не захист, це оманливе відчуття безпеки. Маска надівається тільки на людину, у якої є симптоми гострої респіраторної вірусної хвороби, і саме в цьому випадку її необхідно носити. Ми не повинні створювати ажіотаж там, де його не повинно бути", - підкреслив Ляшко.
Також він закликав усіх купувати мило і мити руки з милом, а також обробляти руки антисептиком.
Продали маски, а теперь прикрывают свое одно место, а на самом деле, в Китае за такое расстрел, а в ЕС сели бы надолго, а у нас ничего.
Скільки мільйонів масок у тебе в загашнику?
3% смертности при высоком уровне медицины в Китае, у нас может быть больше.
А среди больных и взрослых людей смертность выше. А теперь подумаем сколько у нас с нашей экологией и качеством продуктов асматиков и диабетиков, втч среди детей.
Впечатление, что он своих родителей ненавидят и вообще неспособны любить. Если человек взрослый и больной он не заслуживает жить?
Что президент говорил про то, что ценит жизнь каждого? В случае смертей ему нужно ответить за слова.
Китайцы ещё и долгожители не курящие, у них утром зарядку на улицах делают, у нас все будет хуже.
Плюс не известно какие осложнения после того как переболел.
У них там умер втч 36 летний мужчина, который излечился от корона вируса от дыхательной недостаточности.
Т.е как отражается вирус на дыхательной, сердечно-сосудистой системе не известно, вирус это одна проблема, осложнения другая.
(Багато років вже не дивлюсь українське телебачення. Хіба НЕ показують, що багато людей там ходять постійно в масках? Це ще до COVI-19. Чи тільки про те, що Порошенко вбив брата? В Китаї дуже погане становище з екологією, особливо вмістах. )
як там бізнес у радецького?
Читай и просвещайся.
Сразу понятно, что Ви голосовали за Зеленского.
Вопрос к толпе:
Каким вы представляете размер вируса и сетки марлевой повязки? (раз думаете , что она отфильтрует вирус)??? Скорее вы профильтруете до питьевой воду из под крана, пропуская её через дуршлаг.
Почему носят маски? - чтобы ограничить разлет слюны (капелек) которая может содержать вирус. То есть нося маску вы как бы говорите окружающим, что к вам не опасно подходить. Потому же носят маски врачи, - чтобы обезопасить Вас от возможных вирусов и/или бактерий, которые врач мог подцепить от предыдущего пациента, но пока об этом не знать , так как болезнь еще не проявилась.