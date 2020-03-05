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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:вірус (363) маска (4) Ляшко Віктор (36) COVID-19 (511)

 Маска - це не захист, вона надівається тільки на людину, у якої є симптоми ГРВІ, - головний санлікар Ляшко

Головний санлікар України Віктор Ляшко пояснив, що медичні маски не рятують від вірусів, їх необхідно носити тільки тим, у кого є симптоми гострої респіраторної вірусної хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час зустрічі з евакуйованими з КНР, які завершили обсервацію в Нових Санжарах.

Ляшко нагадав українцям, що немає необхідності носити маски.

"Маски - це не захист, це оманливе відчуття безпеки. Маска надівається тільки на людину, у якої є симптоми гострої респіраторної вірусної хвороби, і саме в цьому випадку її необхідно носити. Ми не повинні створювати ажіотаж там, де його не повинно бути", - підкреслив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведення масових заходів в Україні буде заборонено у зв'язку з коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Також він закликав усіх купувати мило і мити руки з милом, а також обробляти руки антисептиком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179627
 
   
 Топ коментарі
 
Тогда почему во всем мире и Китае здоровые ходят в масках???
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Ну что за чушь? Маска нужна больному, но так как ИЯнкубационный период 14 дней никто не может знать кто из нас заражён, а кто нет. Именно поэтому ВСЕ китайцы носят маски.

Продали маски, а теперь прикрывают свое одно место, а на самом деле, в Китае за такое расстрел, а в ЕС сели бы надолго, а у нас ничего.
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Анатолій. давай розганяй психоз про відсутність масок. Свого часу, завдяки "вірусу" Юлі, я заробив купу бабла на лохах, продаючи маски. Хочеться ще раз піднятися за рахунок переляканих телепнях. Маска - це не захист, вона надівається тільки на людину, у якої є симптоми ГРВІ, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 252 Оплату реклами гарантую!
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Ну что за чушь? Маска нужна больному, но так как ИЯнкубационный период 14 дней никто не может знать кто из нас заражён, а кто нет. Именно поэтому ВСЕ китайцы носят маски.

Продали маски, а теперь прикрывают свое одно место, а на самом деле, в Китае за такое расстрел, а в ЕС сели бы надолго, а у нас ничего.
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идиоты где вас понабирали и это говорит санврач шапито
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Тогда почему во всем мире и Китае здоровые ходят в масках???
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Это сигнал окружающим, что Вы НЕ ОПАСНЫ или (как минимум) не так опасны, так как вирус (даже если он у Вас есть) далеко от Вас не разлетается.
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Хрен кого у нас заставишь её одеть особенно женщин - понты наше всё...
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Бо радуцький перепродав маски в Китай? Заробив на людському горі? То тепер "маски не допомагають"
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Не треба брехати. Я маю купу нереалізованих масок, які залишились після Юліного "вірусу". Мрію і цього разу піднятися за рахунок переляканих лохів, але всякі Ляшки не дають, щоб ажіотаж розігнався. Геть Ляшка! Маска - це не захист, вона надівається тільки на людину, у якої є симптоми ГРВІ, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4372 Дайошь панікьоров!!! Маска - це не захист, вона надівається тільки на людину, у якої є симптоми ГРВІ, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 289
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В Україні, навіть за підрахунками Дубілета 37 МІЛЬЙОНІВ громадян.
Скільки мільйонів масок у тебе в загашнику?
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Паніка виникає, через жадібність пліснявих слуг, які спочатку все скуповують, позбавляючи громадян можливості зробити вибір купувати чи ні, а потім розповідають історії про непотрібність масок
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Ещё бесит когда они говорят, что вирус молодых не трогает, не бойтесь.
3% смертности при высоком уровне медицины в Китае, у нас может быть больше.

А среди больных и взрослых людей смертность выше. А теперь подумаем сколько у нас с нашей экологией и качеством продуктов асматиков и диабетиков, втч среди детей.

Впечатление, что он своих родителей ненавидят и вообще неспособны любить. Если человек взрослый и больной он не заслуживает жить?

Что президент говорил про то, что ценит жизнь каждого? В случае смертей ему нужно ответить за слова.
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Посчитай что у нас 12 млн стариков 3% это будет дохера.
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3% это в среднем и среди молодых и среди стариков, если брать стариков, то теоретически там смертность 6-10%.

Китайцы ещё и долгожители не курящие, у них утром зарядку на улицах делают, у нас все будет хуже.

Плюс не известно какие осложнения после того как переболел.
У них там умер втч 36 летний мужчина, который излечился от корона вируса от дыхательной недостаточности.
Т.е как отражается вирус на дыхательной, сердечно-сосудистой системе не известно, вирус это одна проблема, осложнения другая.
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КИТАЙ САМАЯ КУРЯЩАЯ СТРАНА В МИРЕ. №1
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Ну хорошо, в этом смысле я не буду спорить, в любом случае, они живут дольше, а значит здоровее. Почему меня не так волнует.
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По продолжительности жизни Китай находится на 52-м месте в мире.
(Багато років вже не дивлюсь українське телебачення. Хіба НЕ показують, що багато людей там ходять постійно в масках? Це ще до COVI-19. Чи тільки про те, що Порошенко вбив брата? В Китаї дуже погане становище з екологією, особливо вмістах. )
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зрозумів. тепер лікарі в операційній будуть без масок. маски потрібні дурням - китайцям а українці іі так передохнуть.
як там бізнес у радецького?
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Анатолій. давай розганяй психоз про відсутність масок. Свого часу, завдяки "вірусу" Юлі, я заробив купу бабла на лохах, продаючи маски. Хочеться ще раз піднятися за рахунок переляканих телепнях. Оплату реклами гарантую!
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Лікар в операційній є джерелом потенційно небезпечних інфекцій , хоча , кому я пояснюю ...
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Во всем мире это защита и только для ЗЕ-квартала это возможность обогащения для продажи в Китай.
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https://www.cnbc.com/2020/03/02/coronavirus-do-face-masks-work-and-how-to-stop-it-from-spreading.html
Читай и просвещайся.
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дефективный, и что полезного там можно узнать ?
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А шо одєвать, якщо ви всі маски ПРОДАЛИ В КИТАЙ?
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Одень простыню на все тело , и сразу беги на кладбище, место занимать.
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Спасіба за толковий совєт.
Сразу понятно, что Ви голосовали за Зеленского.
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Ага продали маски, нажились их нигде нет что они теперь рассказывать будут? Что нужно обязательно в маске ходить? Тогда все начнут спрашивать а где же маски???
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маска надівається (за цим Ляшком), вдівається, надягається чи одягається, як правильно?
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Мыло необходимо Ляшко промыть его мозги. Зараженный должен быть изолирован а не в маске. Почему то "дураки" Китайцы без масок не пускают в общественный траспорт.
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Не пускают, потому что человек может быть уже носителем. А маска ограничит разлет слюны с вирусом.
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Украина не Китай. У нас повсеместно больные ходят без масок, в общественном транспорте, спортзале, магазинах. Менталитет такой, и не важно, есть они в аптеках или нет.
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ППЦ - Из всех комментариев - только пара адекватных.

Вопрос к толпе:
Каким вы представляете размер вируса и сетки марлевой повязки? (раз думаете , что она отфильтрует вирус)??? Скорее вы профильтруете до питьевой воду из под крана, пропуская её через дуршлаг.

Почему носят маски? - чтобы ограничить разлет слюны (капелек) которая может содержать вирус. То есть нося маску вы как бы говорите окружающим, что к вам не опасно подходить. Потому же носят маски врачи, - чтобы обезопасить Вас от возможных вирусов и/или бактерий, которые врач мог подцепить от предыдущего пациента, но пока об этом не знать , так как болезнь еще не проявилась.
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Я не понял, если симптомов нет, а человек вирусоноситель в инкубационном периоде, то в его слюне вируса нет? Антисептик воздействует только на бактерии или разрушает питательную среду для вируса, каким он боком к вирусу?
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После Чернобыля в городах установили гидранты для заправки поливочных машин. Почему блистательный МОЗ не закажет передвижные рукомойки отечественному производителю. Денех нет, все высасываются через ОВГЗ?
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